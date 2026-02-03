Ako sa starať o kuchynské utierky? Pred praním ich ešte vyvarte, je to lacnejšie

Kuchynské utierky patria medzi najviac zaťažovaný textil v domácnosti. Denne sa používajú na utieranie rúk, rozliatej vody, mastnoty či zvyškov jedla, takže prirodzene zachytávajú veľké množstvo nečistôt a mikroorganizmov. Aby zostali hygienické a vydržali čo najdlhšie, je dôležité vedieť, ako ich správne ošetrovať.— Autor
Prečo sa oplatí používať látkové utierky?
Látkové utierky sú ekologickejšie aj ekonomickejšie ako jednorazové papierové.
- Papierové utierky sa po znečistení nedajú recyklovať, končia v zmesovom odpade.
- Látkové majú vyššiu savosť, možno ich používať opakovane a pri správnej starostlivosti vydržia roky.
- Z dlhodobého hľadiska sú podstatne lacnejšie, hoci vyžadujú pravidelnú hygienickú údržbu.
Ako často meniť kuchynské utierky?
Podľa hygienických odporúčaní by sa mali kuchynské utierky meniť minimálne každý deň, v niektorých situáciách aj častejšie – najmä pri kontakte so surovým mäsom alebo vajcami.
Vlhká utierka vytvára ideálne prostredie pre množeniu baktérií, preto ju po použití treba nechať úplne preschnúť. Až potom môže ísť do koša na špinavú bielizeň.
Je potrebné utierky vyvárať?
Vyváranie nie je nutné pri každom praní, ale môže byť užitočné pri veľmi znečistených alebo dlhodobo vlhkých utierkach.
Podľa hygienických štandardov je na odstránenie väčšiny baktérií postačujúca teplota 60 °C.
Vyváranie (90–100 °C) je účinné, no energeticky náročnejšie. Výhodou však je, že ho možno urobiť aj mimo práčky, v hrnci, čo môže byť lacnejšie, pretože ohrievate menšie množstvo vody.
Ako správne vyvariť kuchynské utierky – vedecky správny postup
Budete potrebovať:
- veľký hrniec
- malé množstvo pracieho mydla alebo pracieho prostriedku
- voliteľne citrón (zlepšuje vôňu, mierne pomáha s odmasťovaním – nejde o dezinfekciu)
Postup:
- Hrniec naplňte vodou tak, aby utierky boli celé ponorené.
- Pridajte kúsok mydla alebo malé množstvo pracieho prostriedku – jeho úlohou je rozložiť mastnotu a špinu.
- Vodu priveďte k varu.
- Do vriacej vody vložte utierky a jemne ich premiešajte.
- Varte približne 10–15 minút – vysoká teplota rozruší odolné nečistoty a zničí väčšinu bežných baktérií.
- Utierky vytiahnite kliešťami, aby ste sa nepopálili, a následne ich dopracujte v práčke, ideálne na teplote 40–60 °C, aby sa odstránili zvyšky pracieho prostriedku a uvoľnená špina.
Poznámka:
Citrón môžete pridať pre vôňu alebo lepšie odmasťovanie, ale nemá schopnosť sterilizovať – o dezinfekciu sa stará vysoká teplota.
Prečo vyvárať v hrnci môže byť lacnejšie než v práčke
Vyvárací program v práčke zahrieva veľké množstvo vody a trvá dlho, čo znamená vyššiu spotrebu elektriny.
V hrnci ohrievate len takú dávku vody, akú skutočne potrebujete, a proces trvá kratšie. Hygienický účinok je pritom porovnateľný.
Látkové utierky verzus papierové: jasný víťaz
Hoci papierové utierky pôsobia pohodlne, pri každodennom používaní ide o drahý a neekologický variant.
Látkové utierky sú trvácne, dobre sajú a vďaka správnemu čisteniu sú bezpečné a hygienické.
Podobne to platí aj pri používaní látkových vreckoviek – šetria prírodu aj peňaženku a nehrozí, že sa vám po opraní rozpadnú na kúsky a zanechajú papierovú „usadeninu“ na celom oblečení.