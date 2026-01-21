Ako sa správne starať o plávajúcu podlahu? Najväčším nepriateľom je vlhkosť a nadmerné opotrebovanie

Plávajúce laminátové podlahy patria medzi najrozšírenejšie podlahové krytiny v moderných domácnostiach. Sú cenovo dostupné, vizuálne atraktívne a jednoduché na montáž. Napriek svojej odolnosti však potrebujú primeranú starostlivosť – nie preto, že by boli citlivé ako drevo, ale preto, že niektoré chyby dokážu výrazne skrátiť ich životnosť.
Z čoho sa laminát skladá a prečo je dôležité poznať jeho vlastnosti?
Laminátová podlaha je zložená z niekoľkých vrstiev:
- vrchná ochranná melamínová vrstva – chráni pred poškriabaním, nečistotami a UV žiarením
- dekoračná vrstva – predstavuje realistickú imitáciu dreva, kameňa alebo betónu
- nosná HDF doska – najpevnejšia časť podlahy, ktorá určuje odolnosť
- spodná stabilizačná vrstva – zvyšuje pevnosť a bráni krúteniu dosky
Dôležité je, že laminát sa nedá renovovať brúsením ani olejovaním, pretože ochranná vrstva je tenká a je navrhnutá len na povrchové čistenie. Ak sa poškodí, výmena dielca je jediným riešením.
Čo skutočne škodí laminátovej podlahe
1. Dlhodobá vlhkosť
Najväčší problém – potvrdený všetkými výrobcami – je voda stojaca na podlahe dlhší čas.
Môže spôsobiť:
- napučanie dielcov
- zdvíhanie hrán
- trvalé zvlnenie podlahy
Kľúčové je, že krátkodobé vlhčenie pri bežnom upratovaní nevadí, ak sa používate len mierne vlhký mop. Výrobcovia priamo upozorňujú, že podlaha nemá byť „preplavená“ vodou a nesmú na nej zostávať mláky.
2. Tvrdé nečistoty a drobné kamienky
Kamienky, piesok či štrk fungujú ako brúsny papier. Spôsobujú viditeľné mikroškrabance, ktoré narúšajú laminátový povrch. Najúčinnejšia prevencia je:
- rohožka pri vstupe
- pravidelné zametanie alebo vysávanie
- čistenie suchým mopom pred mokrým
3. Kolieskové stoličky a pohyblivý nábytok
Kolieska kancelárskych stoličiek dokážu aj na kvalitnom lamináte vytvoriť trvalé stopy. Ak ich používate, odporúča sa:
- podložka pod stoličku
- mäkké kolieska (označené ako „soft wheels“)
4. Nevhodné čistiace prostriedky
Medzi skutočne nevhodné patria:
- abrazívne prášky a pasty
- drsné kefy či drôtenky
- prostriedky s chlórom alebo amoniakom
- vosky a oleje určené pre drevo
- bežné mydlá, ktoré môžu zanechať film a oslabiť povrch
Pravdivá a dlhodobo odporúčaná prax:
Používajte iba prípravky určené pre laminátové podlahy – tieto roztoky sú jemné, nepoškodzujú povrch a neovplyvňujú mat alebo lesk podlahy.
Ako podlahu čistiť, aby vydržala čo najdlhšie
Denná alebo pravidelná starostlivosť
- zametajte alebo vysávajte jemnou hlavicou bez kovových častí
- odstráňte aj drobné zrnká piesku
- podlahu myte mierne vlhkým mopom, nikdy nie mokrým
Pri rozliatej tekutine
- utrite ju čo najskôr
- vysušte suchou handrou
- skontrolujte spoje, aby nezostali vlhké
Pri väčšej očiste
- použite len špeciálne čističe určené pre laminát
- nikdy nepoužívajte parný mop – vysoká teplota a vlhkosť môžu poškodiť spoje
Prečo je starostlivosť taká dôležitá?
Laminátová podlaha je odolná, ale jej slabinou je fakt, že ak sa poškodí povrchová vrstva, už ju nijako neobnovíte. Oproti dreveným podlahám ju nemožno prebrúsiť a znovu nalakovať.
Správna údržba preto nie je len kozmetická – doslova predlžuje životnosť podlahy o niekoľko rokov a chráni vás pred drahou výmenou.
Zhrnutie: Pravdivé a overené zásady pre starostlivosť o laminát
- Laminát je odolný, ale citlivý na stojacu vodu a tvrdé nečistoty.
- Myť ho treba iba jemne navlhčeným mopom.
- Najdôležitejšia je pravidelná suchá údržba.
- Nepoužívajte vosky, oleje, parné mopy ani agresívne chemikálie.
- Pred škrabancami ochráni podložka pod stoličkou a rohožka pri dverách.
- Laminát sa nedá renovovať, poškodený diel sa musí vymeniť.