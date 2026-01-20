Ako sa darí fotovoltike na Slovensku? Domácnosti spomalili, firmy investujú viac a batérie sa stávajú štandardom

Slovenský trh s fotovoltikou má za sebou roky rýchleho rastu, počas ktorých sa solárne panely stali bežnou súčasťou rodinných domov aj menších firiem. Rok 2025 však ukazuje, že boom z predchádzajúcich období sa výrazne spomalil. Najväčší rozdiel je viditeľný v segmente domácností, kde počet nových inštalácií klesá. Naopak, firemné projekty a batériové úložiská rastú a tvoria čoraz väčší podiel trhu.
Dotácie ovplyvnili celý trh. Program Zelená domácnostiam sa dočasne zastavil
Najsilnejším impulzom pre slovenské domácnosti boli dlhodobo dotácie z programu Zelená domácnostiam, ktoré fungovali systémom elektronických poukážok. Rok 2024 však priniesol zmenu – pôvodná schéma sa ukončila a čakalo sa na spustenie nového systému „Zelená domácnostiam 2024+“.
Práve obdobie, kedy sa dotácie nečerpali, spôsobilo:
- citeľný pokles záujmu domácností
- odklad investícií
- finančný tlak na montážne firmy
Viacerí inštalátori otvorene priznali, že počas pauzy museli prepúšťať alebo obmedzovať činnosť. Hoci nedošlo k tak masívnym krachom ako v Česku, situácia bola napätá. Odborníci opakovane upozorňovali, že trh potrebuje dlhodobo predvídateľné a stabilné pravidlá.
Klesajúci záujem domácností, no firemné inštalácie rastú
Trh po rokoch rekordov v roku 2024 spomalil. Kým obdobie 2021–2023 prinieslo tisíce nových systémov a enormný nárast kapacít, rok 2024 ukázal opačný trend:
- domácností využívajúcich dotáciu bolo menej
- tempo pripájania menších strešných elektrární spomalilo
- inštalačné firmy začali preorientúvať svoje kapacity na priemyselné zákazky
Záujem firiem naopak rástol. Solárne riešenia pre podniky poháňali:
- rastúce ceny elektriny pre komerčný sektor
- tlak na udržateľnosť a ESG štandardy
- snaha zabezpečiť si dlhodobú energetickú stabilitu
Zatiaľ čo domácnosti váhali, firmy pokračovali v projektoch a čoraz viac z nich zavádzalo aj veľkokapacitné batériové úložiská, ktoré im pomáhajú optimalizovať spotrebu a znižovať špičky.
Fotovoltika sa bez batérie už neoplatí. Dominuje trend akumulácie
Významnú zmenu prináša aj správanie zákazníkov: čoraz viac Slovákov si uvedomuje, že solárny systém bez batérie znamená dlhšiu návratnosť.
Dôvody sú jasné:
- prevádzkovatelia ponúkajú za prebytky nízke výkupné ceny
- spotová regulácia výroby môže obmedzovať množstvo energie dodanej do siete
- batéria umožní spotrebovať vlastnú elektrinu v čase, keď ju domácnosť najviac potrebuje
Odhady z praxe ukazujú, že už viac než 80 % nových domácich inštalácií vzniká priamo s batériovým úložiskom, pričom trend smeruje k ešte vyššiemu podielu.
Čo spôsobilo spomalenie trhu v roku 2024?
Odborníci sa zhodujú, že fotovoltika v roku 2024 narazila na niekoľko faktorov:
1. Pauza v dotáciách pre domácnosti
Najvýraznejší dôvod, ktorý ochromil dopyt.
2. Komplikovanejší proces pripájania do distribučných sietí
V niektorých lokalitách boli kapacity prakticky naplnené a proces povoľovania sa predlžoval.
3. Pokles cien elektriny v roku 2024
Domácnosti stratili časť motivácie investovať okamžite.
4. Opatrnejšie správanie spotrebiteľov
Po veľkých investíciách predchádzajúcich rokov sa mnohé slovenské rodiny rozhodli vyčkať.
Rok 2025 prináša novú šancu – a aj nové výzvy
Začiatok roku 2025 priniesol spustenie programu Zelená domácnostiam 2024+, ktorý obnovil dotácie na fotovoltiku, batérie a iné zelené technológie. To postupne opäť oživuje dopyt.
Zároveň však ostáva niekoľko otáznikov:
- či budú dotácie dostupné priebežne
- ako rýchlo sa vyčerpajú finančné balíky
- ako rýchlo sa podarí modernizovať distribučné siete
- či firmy ustália svoje ceny po turbulentnom roku 2024
Odborníci predpokladajú, že trh sa v roku 2025 čiastočne zotaví, no už nepôjde o boom ako v rokoch 2021–2023. Skôr pôjde o stabilizovaný rast s väčším dôrazom na kvalitu inštalácií, akumuláciu energie a prepracované technické riešenia.
Slovenské domácnosti majú potenciál, no istotu hľadajú v batériách
Aj keď tempo rastu spomalilo, fotovoltika zostáva pre Slovákov jednou z najistejších investícií do budúcnosti. Solárne panely spolu s batériami dokážu výrazne znížiť účty za elektrinu a zároveň poskytujú ochranu pred budúcimi cenovými výkyvmi, ktoré sú v Európe stále reálne.
Trh tak vstupuje do novej etapy: po období rýchleho boomu prichádza fáza zrelejšieho, stabilnejšieho a technologicky prepracovanejšieho rozvoja.