Ako rýchlo zistiť, či je batéria ešte použiteľná? Jednoduchý test zvládnete doma, bez rizika a bez olizovania

Tužkové batérie typu AA patria medzi najčastejšie používané zdroje energie v domácnostiach. Nájdete ich v meteostaniciach, kuchynských váhach, diaľkových ovládačoch, svietidlách, detských hračkách – jednoducho všade tam, kde je potrebná malá, ale spoľahlivá zásoba energie. Problém nastane vo chvíli, keď sa jedno zo zariadení znenazdajky vypne a vy si nie ste istí, či je problém v ňom alebo v batérii. A čo je ešte horšie – v zásuvke máte viac kusov a netušíte, ktoré sú ešte „živé“ a ktoré už patria do koša.
Našťastie, existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako zistiť, či má batéria ešte dostatok energie. Nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie a mnohé z týchto metód zvládne aj úplný laik.
Najrýchlejší orientačný test: tzv. bounce test
Najznámejším domácim testom, ktorý si v posledných rokoch získal veľkú popularitu, je tzv. odskokový test. Funguje však výhradne pri alkalických jednorazových batériách typu AA a AAA.
Ako postupovať?
- Vyberte si pevný, tvrdý povrch – stôl, kuchynskú linku alebo pracovnú dosku.
- Batériu postavte zvisle, a to pólom mínus smerom nadol.
- Zdvihnite ju do výšky niekoľkých centimetrov.
- Voľne ju pustite, aby dopadla na podložku.
Čo je dôležité sledovať?
- Ak batéria dopadne a takmer vôbec neodskočí, prípadne ostane stáť, je veľmi pravdepodobné, že má ešte dostatok energie.
- Ak vyskočí do výšky alebo sa po dopade prevráti, ide o jasný signál, že jej kapacita je veľmi nízka.
Prečo to vôbec funguje?
Vo vnútri alkalickej batérie sa počas vybíjania mení konzistencia elektrolytu. Z pôvodne mäkkej až „želatinovej“ hmoty sa stáva tuhší a pevnejší materiál. Tuhá batéria po dopade skáče viac, zatiaľ čo batéria s tekutejším obsahom energiu dopadu tlmí.
Tento malý trik je prekvapivo presný, no stále ide len o orientačné posúdenie stavu batérie. Presné meranie nenahradí.
Pozor: Bounce test nefunguje pri nabíjateľných batériách typu NiMH – ich vnútorná štruktúra je úplne odlišná, a preto reagujú na dopad inak.
Najspoľahlivejšia metóda: meranie napätia multimetrom
Ak chcete mať istotu a nechcete sa spoliehať len na domáce orientačné triky, najlepšou voľbou je multimeter.
- Plne nabitá alkalická AA batéria: približne 1,5 V
- Takmer vybitá batéria: pod 1,1 V – väčšina zariadení pri tomto napätí prestáva fungovať
Digitálny multimeter vám poskytne okamžitý a presný výsledok. Vďaka nemu máte jasný obraz o tom, či batériu ponechať v zásobe alebo ju vyniesť do zberného kontajnera.
Test na jazyku? Radšej zabudnite
Možno ste už počuli „staré dobré rady“, že batériu stačí oliznúť a podľa jemného brnenia na jazyku viete, či má ešte energiu. Teoreticky je to pravda – pri 1,5 V môže človek pocítiť slabé mravčenie. To však neznamená, že ide o dobrý nápad.
Prečo sa tomu radšej vyhnúť?
- je to nehygienické, najmä pri starších batériách
- na povrchu môže byť korózia alebo zvyšky chemikálií
- pri poškodenej batérii hrozí riziko kontaktu s nebezpečnými látkami
Na testovanie batérií existujú omnoho bezpečnejšie metódy – jazyk by pri tom nemal zohrávať žiadnu úlohu.
Mýtus z internetu: test s kompasom
Na sociálnych sieťach sa občas objaví rada, že porucha batérie sa dá zistiť pomocou kompasu. Stačí vraj batériu položiť vedľa neho a sledovať, či sa pohne strelka.
Toto je však čistý mýtus.
- Klasické AA batérie nevytvárajú dostatočne silné magnetické pole, ktoré by kompas čo i len ovplyvnilo.
- Kompas reaguje len na magnetické pole Zeme alebo na silné zdroje elektromagnetizmu.
Takže ak vám niekto tvrdí, že jeho kompas „odhalí“ stav batérie, môžete ho pokojne presvedčiť, že ide o nezmysel.
Nabíjateľné batérie: riešenie, ktoré sa otestuje samo
Ak používate nabíjateľné NiMH batérie, situácia je omnoho jednoduchšia. V praxi nepotrebujete žiadne testy, pretože:
- keď prestanú fungovať, jednoducho ich opäť nabijete,
- ich pokles výkonu neprebieha rovnakým spôsobom ako pri alkalických batériách,
- domáce testy (napríklad bounce test) na ne neplatia.
Okrem toho sú z dlhodobého hľadiska ekologickejšie aj ekonomicky výhodnejšie. A hlavne – nemusíte sa trápiť tým, či sú ešte dobré. Nabíjačka rozhodne za vás.
Zhrnutie
Ak chcete rýchlo a bez meracej techniky zistiť stav alkalických batérií, bounce test je najjednoduchšia voľba. Pre presný výsledok je však stále najlepšie siahnuť po multimetri. Testovanie batérií jazykom radšej úplne vynechajte a mýty z internetu ignorujte. A ak sa rozhodnete pre nabíjateľné batérie, domácu dilemu s testovaním prakticky vyriešite raz a navždy.