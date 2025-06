Ako rýchlo a lacno poraziť pleseň zemiakovú. Vyskúšajte tento jednoduchý trik, ktorý máte určite doma

Každý záhradkár to dobre pozná – jeden deň je záhrada plná života, rastliny prekvitajú a my sa tešíme z bohatej úrody, no stačí len krátka chvíľa nepozornosti a nastupuje frustrácia. Listy našich milovaných zemiakov začnú černieť a opadávať, rastliny chradnú a my zisťujeme, že je na vine zákerná huba – pleseň zemiaková, odborne známa ako Phytophthora infestans. Táto choroba, ak ju včas nezastavíme, môže počas pár dní úplne zdevastovať celú úrodu.