Ako reagovať, keď sa na vás rozbehne pes bez vôdzky? Odborník radí, ako zachovať chladnú hlavu a vyhnúť sa nebezpečenstvu

Prechádzka v parku, v lese alebo po ulici môže byť pokojná a príjemná, no stačí chvíľa a ocitnete sa v situácii, ktorá vás zaskočí – proti vám sa náhle vyrúti cudzí pes bez vôdzky. Môže ísť o zvedavého, hravého psíka, ale aj o jedinca, ktorý má sklony k agresii. Práve preto je dôležité vedieť rozpoznať, čo vám pes „hovorí“ svojou rečou tela, a podľa toho správne reagovať. Skúsený tréner psov upozorňuje, že v týchto chvíľach je rozhodujúci pokoj, rozvaha a schopnosť prečítať signály zvieraťa.
Naučte sa čítať správanie psa
Psy nikdy neprichádzajú k človeku bez toho, aby nevysielali určité signály. Všímajte si najmä polohu tela, rýchlosť pohybu, chvost a mimiku papule. To všetko vám napovie, či ide o priateľský kontakt, alebo či sa pripravuje útok.
Ako vyzerá priateľský pes?
- pohybuje sa uvoľnene alebo v ľahkom pokluse,
- chvost má zvesený alebo ním veselo vrtí,
- ústa má pootvorené, jazyk voľne visí,
- celkovo pôsobí radostne a bez napätia.
Takýto pes väčšinou hľadá len spoločnosť, hru alebo trošku pozornosti. Nejde o situáciu, ktorá by mala vyvolať paniku.
Varovné signály agresívneho psa
- rýchly, priamy beh smerom k vám,
- vzpriamené, dominantné držanie tela,
- napäté svaly, vrčanie, vycerené zuby,
- intenzívny pohľad bez odvrátenia očí.
Keď zbadáte tieto znaky, treba okamžite konať, ale bez zbytočnej hystérie – panika by situáciu mohla ešte zhoršiť.
Ako postupovať, ak máte so sebou vlastného psa?
- Malého psa zdvihnite do náručia, aby ste ho ochránili pred možným útokom.
- Veľkého psa držte pevne na vôdzke a ak má náhubok, zložte ho. V prípade útoku sa tak bude môcť prirodzene brániť. Postavte sa pred neho a vlastným telom mu poskytnite ochranu.
V oboch prípadoch je vhodné na cudzího psa hlasno a rozhodne zakričať. Silný, autoritatívny hlas často psa vyvedie z miery a odradí ho od útoku.
Ako reagovať, ak ste bez psa?
Ak nemáte žiadneho psa pri sebe, vašou prioritou je ukázať sebaistotu a pôsobiť dominantne:
- postavte sa pevne, nohy mierne rozkročte, ruky roztiahnite, aby ste vyzerali väčší,
- pri menších psoch často postačí silné zadupanie či hlasný povel typu „Fuj!“ alebo „Choď preč!“,
- pri väčších psoch sa odporúča ešte razantnejší tón a krok vpred. Tým ukážete, že sa nebojíte a viete sa presadiť.
Používajte jednoduché povely, ktoré psy poznajú od majiteľov – napríklad „Mazaj!“, „Domov!“ alebo „Choď preč!“. Ruku pri tom využite na naznačenie smeru, ktorým má pes odísť.
Čomu sa vyhnúť za každú cenu?
- Neutekajte! Útek v psovi spustí lovecký inštinkt. Pes je rýchlejší ako človek a skôr či neskôr vás dostihne.
- Nevyvolávajte očný súboj. Priamy pohľad pes často vníma ako výzvu alebo provokáciu.
- Nerobte prudké pohyby. Každý náhly pohyb môže v psovi vyvolať dojem, že útočíte vy.
Dôležité je pôsobiť pokojne, sebavedomo a kontrolovať svoje správanie.
Prečo sa oplatí pripraviť sa vopred?
Nie každý vie reagovať pokojne, keď sa ocitne zoči-voči cudzímu psovi. Práve preto je dobré vopred si osvojiť základné pravidlá a sledovať praktické ukážky. Užitočné tipy a rôzne modelové situácie ponúkajú profesionálni tréneri aj v online videách, napríklad na kanáli Stafordi & spol. Jedno z nich sa podrobne venuje práve postupu pri stretnutí s voľne pobehujúcim psom.
Záver: bezpečnosť je vždy prvoradá
Stretnutie s cudzím psom bez vôdzky môže byť neškodné, ale aj nebezpečné. Rozdiel robí najmä to, či dokážete rýchlo prečítať signály psa a zvoliť správny postup. Pamätajte – kľúčom je pokoj, rozhodnosť a pripravenosť. Len tak minimalizujete riziko a ochránite seba aj svojich blízkych.