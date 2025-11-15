Ako pripraviť tú najzdravšiu zemiakovú kašu: Pochúťka aj liek pre tvoje črevá!

Zemiaková kaša – či už jej hovoríme zemiaková, alebo po česky „brkaša“ – patrí medzi obľúbené prílohy detí aj dospelých.
Vedel si však, že z tejto jednoduchej dobroty sa dá urobiť skutočný liek pre tvoje telo?
Príbeh zemiakovej kaše
Hoci to možno znie prekvapivo, história zemiakovej kaše siaha až do polovice 17. storočia.
V tom čase pruskí vojaci zajali francúzskeho lekárnika menom Antoine-Augustin Parmentier. Ako vojnovému zajatcovi mu dovolili jesť len jedinú potravinu – zemiaky.
Z dnešného pohľadu nič dramatické, no vtedajšia spoločnosť považovala zemiaky za nebezpečné.
Vo Francúzsku boli dokonca zakázané a používali sa len ako krmivo pre dobytok. Ľudia verili, že spôsobujú malomocenstvo.
Lenže Parmentier nemal na výber – ak chcel prežiť, musel jesť to, čo mal.
Z „krmiva pre dobytok“ k obľúbenému jedlu
Na začiatku to vyzeralo ako pomalý rozsudok smrti. Väzeň, ktorý je údajne škodlivú potravinu, predsa nemôže dlho vydržať.
No Parmentier si čoskoro všimol, že zemiaky mu nijako neškodia – práve naopak. Obsahovali živiny a pri správnej úprave boli dokonca chutné.
Keď sa po vojne vrátil na slobodu, rozhodol sa zmeniť zlú povesť zemiakov. Začal ich propagovať a ukazoval, že môžu byť nielen bezpečné, ale aj zdravé a výživné.
Nebol pritom sám – britská autorka kuchárskych kníh Hannah Glasse už vtedy odporúčala rozmačkať uvarené zemiaky s maslom, mliekom a soľou. Zemiaky bývali vo Francúzsku kedysi zakázané.
Zrušenie zákazu zemiakov
Kto sa odvážil Parmentierove recepty ochutnať (a „prežil“), stal sa fanúšikom zemiakov.
Postupne sa menilo aj verejné vnímanie a v roku 1772 boli zemiaky vo Francúzsku opäť zlegalizované. Netrvalo dlho a povolenie ich konzumovať prevzali aj ďalšie krajiny – Anglicko a Írsko.
Počas vojnových čias, keď medzi sebou tieto krajiny bojovali, sa práve zemiaky – ako podzemná zelenina – stali jednou z mála plodín, ktoré vojnu prežili.
Íri si z nich dokonca vytvorili svoje národné jedlo – Colcannon, teda zemiakovú kašu so zeleninou (najčastejšie so zelinou alebo kapustou). Hovorí sa, že bez nej by v ťažkých časoch vojny s Angličanmi neprežili.
Kto by to bol povedal, že obyčajná miska zemiakovej kaše má taký zaujímavý príbeh? Do zdravej zemiakovej kaše sa výborne hodí aj olomoucký syr (tvarôžok).
Zemiaková kaša ako liek
Ako pripraviť zdravšiu verziu zemiakovej kaše, ktorá podporí črevá a trávenie, sa dozvieš vo videu:
Zemiaková kaša patrí medzi naše najčastejšie jedlá – jeme ju po kilogramoch. No napriek tomu, že ide o zeleninovú prílohu, nie je až taká výživná, ako sa zdá. Obsahuje len málo vitamínu C a veľa škrobu, ktorý zvyšuje kalorickú hodnotu a podporuje priberanie.
Skús ju preto pripraviť zdravšie a ľahšie.
Budeš potrebovať:
- zemiaky varené v šupke,
- vaničku nízkotučného tvarohu,
- a olomoucké tvarôžky.
Postup je jednoduchý:
Zemiaky po uvarení ošúp, rozmixuj ich s tvarohom a tvarôžkami, až vznikne jemná kaša. Nakoniec ju pokvap tekvicovým olejom a posyp tekvicovými semienkami.
Výsledok? Lahodná a zdravá verzia klasickej kaše, ktorá telu dodá množstvo vitamínov, minerálov, podporí metabolizmus a prispeje k zdravým črevám. A to rozhodne stojí za vyskúšanie!