Ako pripraviť pergolu a záhradné tienenie na zimu? Kvalitné modely vydržia bez starostí, no na toto nezabudnite

Listy pomaly menia farbu, dni sa skracujú a ranné teploty klesajú. Príchod zimy je neúprosný a každá záhrada si zaslúži trochu starostlivosti, aby mráz a sneh nenarobili škody. Ak sa o pergolu, nábytok či rastliny postaráte ešte na jeseň, na jar vás čaká omnoho menej práce a všetko zostane v dobrom stave.
Video: Montáž bioklimatickej pergoly
Jeseň – ideálny čas na údržbu aj výsadbu
Október je ideálne obdobie na výsadbu trvaliek, cibuľovín aj ovocných stromov a kríkov. Pôda je ešte dostatočne teplá, takže korene stihnú pred zimou dobre zakoreniť. Ak máte mladé stromky mimo oplotenia, obtočte ich kmene pletivom alebo jutovým pásom – ochránite ich pred zverou, ktorá by mohla kôru v zime poškodiť.
Trvalky, ktoré neprezimujú prirodzene, prikryte lístím alebo čečinou. Rastliny citlivé na mráz, ako muškáty, oleandre či citrusy, preneste do chladnej, ale svetlej miestnosti. Nezabúdajte ich občas zľahka zaliať, aby substrát úplne nevyschol.
Doprajte útočisko aj drobným živočíchom
Jeseň je obdobím, keď si mnohé zvieratá hľadajú úkryt na zimu. Nechajte v tichšom kúsku záhrady zopár hromádok lístia – poslúžia ako úkryt pre ježkov, žaby či užitočný hmyz. Ak chcete pomôcť ešte viac, môžete zavesiť vtáčie búdky alebo umiestniť hmyzí hotel. Vtákom sa zase hodí kŕmidlo so zásobou semien a lojových gúľ – najmä počas mrazov.
Skontrolujte a pripravte záhradné vybavenie
Po sezóne si údržbu zaslúži aj náradie a technika.
- Záhradné náradie očistite od hliny, usušte a kovové časti ošetrite olejom proti hrdzi.
- Hadice, závlahy a vonkajšie kohútiky úplne vypustite, aby v nich nezostala voda – zamrznutím by sa mohli roztrhnúť.
- Terasu dôkladne pozametajte, vyčistite a ošetrite podľa typu povrchu (drevo, kompozit, dlažba).
- Záhradný nábytok umyte, osušte a ak môžete, uskladnite ho pod prístrešok. Ak musí zostať vonku, prekryte ho nepremokavou plachtou, ktorá však umožňuje priedušnosť.
- Elektrické spotrebiče a osvetlenie odpojte zo zásuviek a uložte na suché miesto.
Ako ochrániť pergolu pred zimou
Pergola je stredobodom záhrady – chráni pred slnkom, vetrom aj dažďom, a často býva dominantou celého exteriéru. Aby si zachovala svoj vzhľad a funkčnosť, pred zimou jej doprajte krátku, ale dôležitú starostlivosť.
Drevená pergola – pravidelná ochrana pred vlhkosťou
Drevo prirodzene reaguje na zmeny teploty a vlhkosti. Ak je konštrukcia ošetrená kvalitnou lazúrou, nie je potrebné ju každý rok natierať, no raz za 2–3 roky sa údržba odporúča. Na jeseň môžete pergolu pretrieť čerstvou vrstvou lazúry alebo oleja – najlepšie pri teplote nad 10 °C a za suchého počasia.
Ak nechcete počas zimy riskovať poškodenie konštrukcie, môžete ju dočasne prekryť priedušnou plachtou. Nie je to síce najkrajšie riešenie, ale spoľahlivo obmedzí kontakt dreva so snehom a vlhkosťou.
Hliníková pergola – jednoduchá údržba bez starostí
Hliníkové pergoly si získali popularitu práve pre svoju nenáročnosť. Materiál nepodlieha korózii a nevyžaduje pravidelné natieranie. Podľa odporúčaní odborníkov stačí pergolu dvakrát ročne – na jar a pred zimou – vizuálne skontrolovať a utrieť mäkkou handričkou s vodou a jemným saponátom.
Pri bioklimatických pergolách je dôležité:
- skontrolovať odtokové kanáliky a odstrániť z nich lístie
- uvoľniť lamely, aby voda mohla odtekať
- a pred snežením lamely nechať otvorené
Tak sa zabránite ich poškodeniu alebo prehýbaniu pod ťažkým snehom.
Spojovacie skrutky môžete podľa potreby dotiahnuť a gumové tesnenia ošetriť silikónovým sprejom, aby nezvetrali.
Tienenie a zasklenie – predĺžte si sezónu
Ak máte pergolu doplnenú o bočné tienenie, napríklad screenové rolety alebo presklené steny, môžete si na terase užívať pohodlie aj počas chladnejších dní. Moderné zasklené systémy, poskytujú ochranu pred vetrom, hlukom aj prachom, pričom nerušia výhľad do záhrady.
Bočné tienenie je vhodné ponechať zatiahnuté len v suchom počasí. V prípade silného vetra alebo sneženia sa odporúča rolety vytiahnuť, aby sa predišlo ich poškodeniu.
Vonkajšie žalúzie a rolety: drobná údržba, veľká životnosť
Kvalitné vonkajšie tienenie bez problémov zvláda aj zimné mesiace. Lamely moderných žalúzií bývajú vyrobené z hliníkových zliatin s ochranným lakovaním, kovové časti sú pozinkované a textilné prvky z UV stabilných materiálov.
Na jeseň je vhodné ich očistiť – lamely nastavte do zvislej polohy, navlhčite vodou a utrite mäkkou handričkou s mydlovým roztokom. Nepoužívajte parné čističe, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá – mohli by poškodiť povrchovú úpravu. Po umytí ich opláchnite čistou vodou a nechajte prirodzene uschnúť. Rovnaký postup zopakujte aj na jar.
Príprava pergoly a záhradného tienenia na zimu nie je zložitá, no ušetrí vám množstvo času aj peňazí. Ak venujete niekoľko hodín jesennej údržbe, vaša záhrada, terasa aj pergola prežijú zimu bez ujmy – a s príchodom prvých teplých dní budú opäť pripravené na dlhé posedenia pod nebom.