Ako pripraviť čerešňu na zimu? Zalievajte ju len dovtedy, kým pôda nezamrzne

Máte na záhrade čerešňu, ktorú si pestujete pre jej šťavnaté a sladké plody? Potom na ňu nezabudnite ani po zbere úrody. Aby vás aj nasledujúce leto potešila bohatou nádielkou chutných čerešní, musíte ju na jeseň správne pripraviť na zimu. Zdravý strom, ktorý pokojne prečká chladné mesiace, sa na jar prebudí v plnej sile a rýchlejšie začne kvitnúť aj rodiť.
Zazimovanie čerešne nie je len formalita. Ide o dôležitý krok, vďaka ktorému strom ochránite pred mrazmi, prudkým slnečným žiarením, škodcami aj hubovými chorobami. Ak túto starostlivosť zanedbáte, strom môže oslabiť, ochorieť a v najhoršom prípade aj odumrieť. Pritom samotný postup nie je vôbec zložitý – stačí dodržať niekoľko základných pravidiel.
Má sa čerešňa na jeseň prerezávať?
Mnohí záhradkári majú vo zvyku stromy prerezávať práve na jeseň. V prípade čerešne to však nie je ideálny čas. Na rozdiel od jabloní alebo hrušiek by ste sa jesennému rezu čerešne mali radšej vyhnúť.
Dôvodov je viacero. Prerezávanie pred zimou zvyšuje riziko vzniku plesní a bakteriálnych infekcií, pretože otvorené rany sa už nestihnú zahojiť. Navyše, ak strom v tomto období začne vytvárať nové výhonky, tie do zimy nestvrdnú a ľahko ich poškodí mráz.
Najvhodnejším obdobím na rez čerešní je koniec zimy alebo skorá jar – teda čas, keď už pominuli silné mrazy, strom je ešte bez listov a stále v stave vegetačného pokoja. Takto ho pripravíte na novú sezónu bez rizika oslabenia.
Doprajte stromu mulčovú ochranu
Jedným z najdôležitejších krokov pred zimou je mulčovanie. Mulč vytvára prirodzenú izolačnú vrstvu, ktorá chráni korene pred teplotnými výkyvmi, udržiava pôdnu vlhkosť a zlepšuje jej štruktúru.
Pred samotným mulčovaním však nezabudnite odstrániť všetky zvyšné plody, opadané listy a suché konáriky zo zeme okolo kmeňa. Tak zabránite šíreniu plesní a premnoženiu škodcov, ktorí by mohli strom v zime napadnúť.
Okolo kmeňa nasypte vrstvu mulču vysokú približne 7–10 centimetrov. Môžete použiť drevitú štiepku, drvenú kôru, suché lístie alebo slamu. Dôležité je nechať medzi kmeňom a mulčom asi 15-centimetrovú medzeru – ak by bol mulč nalepený priamo na kôre, zadržiaval by vlhkosť a mohol by spôsobiť hnilobu.
Kedy a ako čerešňu zalievať?
Čerešňa potrebuje dostatok vody nielen počas leta, ale aj na jeseň – no s mierou. Zalievajte ju len dovtedy, kým pôda nie je zamrznutá. Ak by ste polievali strom po zamrznutí zeme, korene by už vodu nevedeli prijať a naopak, nadbytočná vlhkosť by im mohla uškodiť.
Jesenné zalievanie vykonávajte pomaly a postupne, aby sa voda stihla vsiaknuť do hĺbky. Takto sa korene dobre nasýtia a strom získa dostatočnú zásobu vlhkosti na celé zimné obdobie. Tento krok je obzvlášť dôležitý v rokoch, keď je jeseň suchá a bez dažďov.
Ochranný náter a zimné zakrytie stromu
Aby ste čerešňu ochránili pred hlodavcami, prasklinami z mrazu či spálením od zimného slnka, natrite kmeň bielym vápenným náterom. Tento náter odráža slnečné lúče, čím bráni prehrievaniu počas dňa a následnému praskaniu kôry v noci, keď teploty prudko klesnú.
Pred samotným natieraním vždy odstráňte nečistoty a mach z povrchu kôry. Až potom strom ošetrite vápenným mliekom a okolie opäť zamulčujte.
Zakrytie stromu sa odporúča najmä pri mladých alebo nízkych čerešniach, ktoré sú citlivejšie na mráz. Použite ľahkú, vzdušnú tkaninu, ktorá prepúšťa vzduch, ale zároveň chráni pred vetrom a prudkými mrazmi. Strom zakrývajte, až keď teploty dlhodobo klesnú k nule.
Na upevnenie použite záhradné kolíky rozložené dookola a látku prichyťte k zemi kameňmi alebo tehlami, aby ju neodfúkol vietor. Keď napadne sneh, občas ho z ochrannej textílie straste, aby sa nezlomili vetvičky pod jeho váhou.
Starostlivosť o čerešňu na jeseň sa možno zdá drobná, no v skutočnosti ide o rozhodujúci krok pre jej dlhodobé zdravie. Ak strom pred zimou neochránite, mráz, vietor či škodcovia ho môžu výrazne oslabiť. No keď mu venujete trochu pozornosti – primerane ho zalejete, zamulčujete a ošetríte kmeň – odmení sa vám v nasledujúcej sezóne krásnym kvetom a bohatou úrodou.