Ako pripraviť balkón na jeseň. Najkrajšie kombinácie rastlín, ktoré rozžiaria každý priestor

Koncom leta už na záhonoch aj v kvetináčoch vidno ústup letných krásavcov. Muškáty opúšťajú svoje plné kvety, ktoré sa častejšie objavujú na chodníkoch než na rastlinách, a petúnie strácajú svoju letnú vitalitu. Znamená to však koniec farebným balkónom? Rozhodne nie! Práve jesenné obdobie ponúka skvelú príležitosť vniesť do truhlíkov a črepníkov nové nápady, ktoré premenia balkón či parapet na skutočné umelecké dielo.
Jeseň nie je smutná – je plná farieb
Mnohí si spájajú jeseň s melanchóliou a padajúcimi listami. Ak sa však na toto obdobie pozrieme očami milovníka rastlín, zistíme, že jeseň prináša nádhernú paletu farieb, textúr a tvarov. Kombinácia kontrastov dokáže oživiť aj tie najtemnejšie dni a pridať do priestoru príjemnú energiu. Stačí nahradiť odkvitnuté letničky premyslenou jesennou kompozíciou a dom či byt budú pôsobiť úplne inak.
Premyslené vrstvenie je základ
Kým letné truhlíky sú plné sviežich, žiarivých tónov, jeseň prináša skôr zemité a sýte farby. Aby pôsobil balkón harmonicky, je potrebné zohľadniť nielen kvety, ale aj farbu a štruktúru listov. Správne rozloženie vysokých, nízkych a prevesených druhov dodá kvetinovým aranžmánom hĺbku a pôvab. A čo je najlepšie – tieto kombinácie zvládne vysadiť aj úplný začiatočník.
Plánovanie pred samotnou výsadbou
Skôr než sa vyberiete na trh alebo do záhradníctva, oplatí sa chvíľu plánovať. Nákup rastlín bez rozmyslu často vedie k tomu, že sa druhy k sebe nehodia, alebo im nevyhovujú rovnaké podmienky. Preto si pozrite, ktoré rastliny znášajú jesenné počasie a navzájom sa dopĺňajú. Niektoré sú pritom istotou – nikdy nesklamú a potešia aj v chladnejších mesiacoch.
Chryzantémy – kráľovné jesene
Najpopulárnejšie jesenné kvety sú bez debaty chryzantémy. Sú odolné, bohato kvitnú a ponúkajú neuveriteľné množstvo farebných odtieňov – od jemne pastelových až po sýto oranžové či bordové. V truhlíku pôsobia majestátne a sú ideálne ako dominantná rastlina, ku ktorej pridáte ďalšie druhy.
Vres a vresovec – jemná krása, ktorá vydrží
Vresy a vresovce sú ďalšou klasikou, ktorá nikdy nesklame. Ľahko ich rozlíšite – vres má drobné šupinkové lístky, zatiaľ čo vresovec skôr ihličkovité. Sú nenáročné a vydržia v truhlíku až do jari. Ich jemná štruktúra krásne dopĺňa mohutnejšie kvety chryzantém a prináša pocit sviežosti.
Okrasná kapusta – socha medzi rastlinami
Ak hľadáte niečo originálne, siahnite po okrasnej kapuste či okrasnom keli. Jej veľké listy v odtieňoch fialovej, ružovej či krémovej farby vyzerajú ako umelecké dielo. V kombinácii s kvetmi dodá aranžmánu dramatickosť a šmrnc. Okrasná kapusta navyše dobre znáša chlad, takže vás bude tešiť celé týždne.
Veselé fialky
Fialky sú obľúbené pre svoju rozmanitosť farieb aj výrazné vzory na okvetných lístkoch. Často pôsobia, akoby mali „tváričku“, čo aranžmánu dodáva hravosť. V jesennom truhlíku pôsobia optimisticky a rozžiaria aj pochmúrne dni.
Previsnuté doplnky pre dynamiku
Aby kompozícia nepôsobila plochým dojmom, oplatí sa pridať rastliny, ktoré sa ťahajú alebo prevísajú cez okraj nádoby. Klasikou je vždyzelený brečtan, no zaujímavou voľbou je aj lucerna so striebristými listami. Pekným oživením je tiež gaultéria, ktorá síce nie je vyslovene previsnutá, ale jej vetvičky sa radi prehupnú cez okraj.
Okrasné trávy – ľahkosť a pohyb
Ak chcete, aby aranžmán pôsobil prirodzene a vzdušne, pridajte nižšie druhy okrasných tráv. Kostravy či ostrevky pôsobia jemne a pri každom vánku sa rozhojdajú, čo truhlíku dodá dynamiku. V kombinácii s výraznými kvetmi vytvárajú krásny kontrast.
Záver: Jeseň môže byť rovnako farebná ako leto
Ak si niekto myslí, že s koncom leta prichádza koniec farebných balkónov, veľmi sa mýli. Stačí sa inšpirovať jesennou paletou farieb a vysadiť kombinácie rastlín, ktoré zvládnu aj chladnejšie dni. Chryzantémy, vresy, okrasná kapusta, fialky, brečtan či jemné trávy – všetky tieto druhy dokážu vytvoriť harmonický a veselý obraz.
Jeseň preto nemusí byť pochmúrna – stačí sa pozrieť na svoj balkón a uvidíte, že aj toto obdobie dokáže hrať všetkými farbami.