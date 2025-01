Ako prilákať vrabce na kŕmidlo? Doprajte im ich najväčšiu pochúťku

Aj vrabce by si mohli čvirikať o tom, že práve vaša záhrada alebo balkón je ideálnym miestom na hostinu! Premýšľate, čo im nasypať do kŕmidla, aby sa k vám radi vracali a vytvorili okolo vás živú a veselú atmosféru? Poradíme vám, ako na to!