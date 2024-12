Ako prilákať viac vtákov na vašu záhradu? Týchto 5 tipov, ktoré ornitológov dostanú na kolená

Pozorovanie vtákov, ako sú sýkorky či kosy, ktoré sa zoskupujú okolo vašich kŕmidiel, je jedinečná zábava, ktorá vás môže úplne pohltiť. Chcete ich však mať ešte viac? Alebo si prajete, aby sa okolo vašich záhradných kŕmidiel točil pestrý zástup rôznych druhov? Ak áno, nezabudnite, že to nie je len o tom, čo im ponúkate na jedenie, ale aj o tom, ako upravíte vašu záhradu, aby sa stala skutočným rajom pre všetky druhy operencov. Zasadiť správne rastliny, zvoliť správne typy kŕmidiel a venovať sa niektorým jednoduchým krokom môže z vašej záhrady urobiť miesto, ktoré bude plné života a pestrosti.

1. Rozšírte ponuku potravy a prilákajte rôzne druhy

Vtáky majú rôzne preferencie, pokiaľ ide o potravu, a preto je dôležité ponúknuť im pestrú ponuku. Ak sa chcete postarať o rôzne druhy, musíte zistiť, aké druhy vtákov sú vo vašej oblasti najbežnejšie, a ponúknuť im to, čo majú najradšej. Tu je niekoľko tipov, čo ponúknuť, aby ste si zaistili návštevu rôznych vtákov:

Slnečnicové semienka sú všeobecne obľúbené a sú veľmi univerzálnou voľbou, ktorá priláka širokú škálu druhov vtákov.

Arašidy v celku sú skvelé najmä pre sýkorky, vrabce, brhlíkov ďatle. Dajte ich do mriežkovaného kŕmidla, aby sa zabránilo tomu, že ich vtáky odnesú, a miesto toho ich môžu pomaly vyzobávať.

Semienka požlte farbiarskej si obľúbili ďatle, sýkorky, ale aj vrabce. Tieto semienka poskytujú nielen potravu, ale aj energiu.

Drvená kukurica je ideálna pre väčšie druhy vtákov, ako sú sojky a holuby, ktoré dokážu spracovať celé zrná.

Múčne červy sú mimoriadne obľúbené medzi mnohými druhmi, vrátane, dážďovníkov, ďatľov a sýkoriek, preto by ich rozhodne nemalo chýbať.

Loj a sadlo sú neoceniteľným zdrojom tuku, ktorý vtáky potrebujú najmä počas zimy. Môžete si pripraviť vlastné lojové gule a potešiť tak vtáky s bohatou ponukou potravy.

2. Rozličné typy kŕmidiel pre rôzne vtáky

Nie všetci vtáci preferujú rovnaký spôsob kŕmenia. Niektorí sa cítia pohodlnejšie, keď sa môžu kŕmiť priamo zo zeme, iní uprednostňujú kŕmidlá na závesoch. Aby ste prilákali čo najviac druhov, odporúča sa mať viacero druhov kŕmidiel rôznych veľkostí a tvarov rozmiestnených na rôznych miestach záhrady.

Nemusíte utrácať veľa peňazí, internet ponúka množstvo nápadov na DIY projekty. Stačí len využiť kreativitu a prispôsobiť kŕmidlá potrebám rôznych druhov vtákov. Pomôže to pritiahnuť nie len sýkorky a vrabce, ale aj väčšie vtáky, ako sú sojky alebo stehlíky.

3. Urobte zo svojej záhrady bezpečné miesto pre vtákov

Kŕmidlá sú skvelé, ale mali by byť len súčasťou celkového prístupu k tvorbe vtačieho raja vo vašej záhrade. Pre vtáky je dôležité, aby sa v záhrade cítili v bezpečí a našli si tam všetko, čo potrebujú. Záhrada by mala byť nielen miestom na kŕmenie, ale aj útočišťom pred predátormi. Na to, aby sa cítili v bezpečí, im poskytnite husté kríky a stromy, ako je hloh alebo brečtan, ktoré im nielen poskytujú úkryt, ale aj potravu.

Taktiež sa oplatí v záhrade nechať prezimovať semienka trvaliek, ktoré vtákom poskytnú rôznorodý a chutný bufet počas zimy. V tejto kombinácii s bobuľovinami a drobným ovocím sa vaša záhrada stane skutočným vtačím rajom.

4. Poskytnite vtákom prístrešie cez zimu – vtačie búdky

Vtáky sa potrebujú v zime uchýliť do bezpečných úkrytov. Ak chcete pomôcť vtákom, môžete im postaviť alebo zavesiť hniezdne domčeky. Tieto domčeky slúžia nielen ako útočisko, ale aj ako miesto pre hniezdenie na jar. Pri výbere hniezda si vyberte druhy vtákov, ktoré najčastejšie navštevujú vašu záhradu. Podľa ich potrieb zvoľte správny typ a veľkosť búdky, aby sa vtáky cítili komfortne a bezpečne.

5. Doprajte vtákom čerstvú a vyhriatu vodu

V zime je voda pre vtáky veľkou výzvou, pretože väčšina prírodných zdrojov vody zamrzne. Jedným zo spôsobov, ako im pomôcť, je zabezpečiť im prístup k čerstvej vode, a to aj v chladných mesiacoch. Vyhrievaná ptačia kúpeľ je ideálnym riešením, ktoré môže vtákom poskytnúť potrebnú hydratáciu aj počas mrazov. Ak nemáte vyhrievanú kúpeľ, vytvorte malé jazierko napríklad zo starej misky pod kvetináč. Postavte ho na miesto, ktoré bude chránené pred predátormi a pravidelne ho dopĺňajte čistou vodou, aby ste vtákom pomohli zostať zdraví.

Pravidelnou údržbou a zabezpečením hygieny v jazierkach a kúpeloch pre vtáky zároveň chránite ich zdravie a predchádzate šíreniu chorôb medzi vtačou populáciou.