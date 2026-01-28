Ako pri varení ušetriť za elektrinu. Jednoduchá pokrievka dokáže znížiť spotrebu až o 25 %, ak ju používate správne

Varenie patrí medzi činnosti, pri ktorých sa dá výrazne šetriť, aj keď si to mnohí neuvedomujú. Namiesto kupovania drahých kuchynských vychytávok niekedy rozhoduje o úsporách ten najjednoduchší predmet v domácnosti – obyčajná pokrievka. Jej správne používanie dokáže znížiť spotrebu energie o 15 až 25 %, čo potvrdzujú aj testy energetických agentúr v Európe.
V praxi to znamená, že za rovnaký čas uvaríte to isté jedlo, no spotrebujete menej elektriny alebo plynu. Ide o jednoduchý trik, ktorý si nevyžaduje žiadnu investíciu, len zmenu spôsobu varenia.
Prečo pokrievka šetrí energiu?
1. Zabraňuje úniku tepla a pary
Bez pokrievky sa voda a ďalšie tekutiny v hrnci rýchlo odparujú. Odparovanie však odoberá veľké množstvo tepelnej energie.
Keď hrniec prikryjete, para zostáva v nádobe a teplo sa efektívnejšie vracia späť do jedla.
To spôsobí:
- rýchlejšie dosiahnutie varu
- stabilnejšie teploty
- menšiu potrebu zvyšovať výkon varnej dosky
2. V hrnci vzniká stabilnejšie prostredie
Nejde o tlakový hrniec, takže tlak výrazne nestúpa, no pri dobre tesniacej pokrievke je teplota nad povrchom jedla vyššia než v otvorenom hrnci. Vďaka tomu prebieha varenie rovnomerne a energetické straty sú nízke.
3. Na udržanie varu stačí nižší výkon
Po dosiahnutí bodu varu môžete výkon varnej dosky okamžite znížiť.
S pokrievkou postačí minimálny ohrev, zatiaľ čo v otvorenom hrnci by ste museli udržiavať vyššiu teplotu.
Toto je jeden z kľúčových dôvodov, prečo sa úspora energie prejavuje tak výrazne.
Ako dosiahnuť maximálnu úsporu?
✔️ Pokrievka musí presne doliehať
Ak uniká para po krajoch hrnca, efekt výrazne klesá.
Najlepšie výsledky dosahujú hrnce s pokrievkou, ktorá má rovnomerný okraj a dobre sedí na nádobe.
✔️ Nepodvíhajte pokrievku príliš často
Každé jej zdvihnutie znamená okamžitý pokles teploty v hrnci.
Potom trvá opäť niekoľko desiatok sekúnd, kým sa teplota vráti na pôvodnú hodnotu – čo znamená ďalšiu spotrebu energie.
✔️ Znížte výkon hneď, keď začne voda vrieť
Toto odporúčajú aj výrobcovia varných dosiek.
K udržaniu varu stačí výrazne menej energie, než si väčšina ľudí myslí.
Výhody pre kvalitu jedla
Používanie pokrievky nie je len o úsporách. Má aj pozitívny vplyv na samotné jedlo:
- zachováva vlhkosť – jedlo je šťavnatejšie, nevysušuje sa
- zadržiava arómy – chute sú výraznejšie
- znižuje stratu vitamínov – niektoré tepelne citlivé látky unikajú s parou, ak hrniec nie je prikrytý
Tieto tvrdenia sú fyzikálne aj nutrične podložené a uznávajú ich odborníci na varenie aj potravinoví technológovia.
Menej vlhkosti v byte a čistejšia kuchyňa
Var bez pokrievky uvoľňuje do vzduchu výrazne viac pary. Pri dlhodobom opakovaní môže zvýšená vlhkosť v kuchyni podporovať tvorbu plesní, najmä v rohoch miestností alebo za kuchynskými skrinkami.
Používanie pokrievky:
- znižuje množstvo pary vo vzduchu
- pomáha udržať steny suchšie
- zmierňuje hromadenie vodných usadenín na nábytku a oknách
To je dôležité najmä v menších bytoch alebo kuchyniach bez kvalitného odvetrania.
Malý krok, ktorý dáva veľký zmysel
Začať pri varení používať pokrievku je jedna z najjednoduchších zmien, ktoré môže človek urobiť. Nepotrebuje investíciu, netrvá to dlhšie a navyše to zlepšuje výslednú chuť jedla.
Úspora energie sa môže zdať malá pri jednom varení, no pri celoročnom používaní ide o citeľný rozdiel – a peňaženka to pocíti.