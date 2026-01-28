Ako pri varení ušetriť za elektrinu. Jednoduchá pokrievka dokáže znížiť spotrebu až o 25 %, ak ju používate správne

varenie
varenie Foto: www.shutterstock.com

Varenie patrí medzi činnosti, pri ktorých sa dá výrazne šetriť, aj keď si to mnohí neuvedomujú. Namiesto kupovania drahých kuchynských vychytávok niekedy rozhoduje o úsporách ten najjednoduchší predmet v domácnosti – obyčajná pokrievka. Jej správne používanie dokáže znížiť spotrebu energie o 15 až 25 %, čo potvrdzujú aj testy energetických agentúr v Európe.

V praxi to znamená, že za rovnaký čas uvaríte to isté jedlo, no spotrebujete menej elektriny alebo plynu. Ide o jednoduchý trik, ktorý si nevyžaduje žiadnu investíciu, len zmenu spôsobu varenia.

Prečo pokrievka šetrí energiu?

1. Zabraňuje úniku tepla a pary

Bez pokrievky sa voda a ďalšie tekutiny v hrnci rýchlo odparujú. Odparovanie však odoberá veľké množstvo tepelnej energie.
Keď hrniec prikryjete, para zostáva v nádobe a teplo sa efektívnejšie vracia späť do jedla.

To spôsobí:

  • rýchlejšie dosiahnutie varu
  • stabilnejšie teploty
  • menšiu potrebu zvyšovať výkon varnej dosky

2. V hrnci vzniká stabilnejšie prostredie

Nejde o tlakový hrniec, takže tlak výrazne nestúpa, no pri dobre tesniacej pokrievke je teplota nad povrchom jedla vyššia než v otvorenom hrnci. Vďaka tomu prebieha varenie rovnomerne a energetické straty sú nízke.

3. Na udržanie varu stačí nižší výkon

Po dosiahnutí bodu varu môžete výkon varnej dosky okamžite znížiť.
S pokrievkou postačí minimálny ohrev, zatiaľ čo v otvorenom hrnci by ste museli udržiavať vyššiu teplotu.

Toto je jeden z kľúčových dôvodov, prečo sa úspora energie prejavuje tak výrazne.

Ako dosiahnuť maximálnu úsporu?

✔️ Pokrievka musí presne doliehať

Ak uniká para po krajoch hrnca, efekt výrazne klesá.
Najlepšie výsledky dosahujú hrnce s pokrievkou, ktorá má rovnomerný okraj a dobre sedí na nádobe.

✔️ Nepodvíhajte pokrievku príliš často

Každé jej zdvihnutie znamená okamžitý pokles teploty v hrnci.
Potom trvá opäť niekoľko desiatok sekúnd, kým sa teplota vráti na pôvodnú hodnotu – čo znamená ďalšiu spotrebu energie.

✔️ Znížte výkon hneď, keď začne voda vrieť

Toto odporúčajú aj výrobcovia varných dosiek.
K udržaniu varu stačí výrazne menej energie, než si väčšina ľudí myslí.

Výhody pre kvalitu jedla

Používanie pokrievky nie je len o úsporách. Má aj pozitívny vplyv na samotné jedlo:

  • zachováva vlhkosť – jedlo je šťavnatejšie, nevysušuje sa
  • zadržiava arómy – chute sú výraznejšie
  • znižuje stratu vitamínov – niektoré tepelne citlivé látky unikajú s parou, ak hrniec nie je prikrytý

Tieto tvrdenia sú fyzikálne aj nutrične podložené a uznávajú ich odborníci na varenie aj potravinoví technológovia.

Menej vlhkosti v byte a čistejšia kuchyňa

Var bez pokrievky uvoľňuje do vzduchu výrazne viac pary. Pri dlhodobom opakovaní môže zvýšená vlhkosť v kuchyni podporovať tvorbu plesní, najmä v rohoch miestností alebo za kuchynskými skrinkami.

Používanie pokrievky:

  • znižuje množstvo pary vo vzduchu
  • pomáha udržať steny suchšie
  • zmierňuje hromadenie vodných usadenín na nábytku a oknách

To je dôležité najmä v menších bytoch alebo kuchyniach bez kvalitného odvetrania.

Malý krok, ktorý dáva veľký zmysel

Začať pri varení používať pokrievku je jedna z najjednoduchších zmien, ktoré môže človek urobiť. Nepotrebuje investíciu, netrvá to dlhšie a navyše to zlepšuje výslednú chuť jedla.

Úspora energie sa môže zdať malá pri jednom varení, no pri celoročnom používaní ide o citeľný rozdiel – a peňaženka to pocíti.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať