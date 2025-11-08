Ako pri praní ušetriť stovky eur ročne. Jednoduché triky, ktoré fungujú

Pranie patrí k činnostiam, ktoré robíme automaticky – no práve preto je často aj miestom, kde zbytočne míňame energiu, vodu a prací prostriedok. Ak periete denne, tieto malé straty sa v priebehu roka sčítajú. Tu je niekoľko overených a reálne fungujúcich spôsobov, ako znížiť náklady na pranie bez toho, aby utrpela čistota či vôňa bielizne.
1. Vyberajte práčku podľa energetickej triedy
Ak kupujete novú práčku, určite sledujte energetický štítok. Spotrebiče s označením A alebo B síce bývajú o niečo drahšie, ale spotrebujú menej vody aj elektriny. Rozdiel v účtoch za energie môže byť v priebehu niekoľkých rokov výrazný.
Pri kúpe si všímajte aj údaj o hlučnosti – ak periete v noci alebo v menšom byte, tichý chod je veľkou výhodou.
2. Dodržujte odporúčané množstvo bielizne
Práčka má vždy určenú kapacitu – napríklad 6 alebo 8 kilogramov. Ak ju preplníte, voda a prášok sa k bielizni nedostanú rovnomerne a pranie bude menej účinné.
Naopak, poloprázdna práčka míňa zbytočne veľa energie aj vody. Ideálne je naplniť bubon asi na tri štvrtiny.
Ak potrebujete vyprať len pár kúskov, použite úsporný alebo rýchly program a znížte teplotu – na mierne znečistené oblečenie to úplne postačí.
3. Perte v čase lacnejšieho tarifu (ak ho máte)
Niektoré domácnosti majú dvojtarifný systém – vysoký a nízky tarif. Počas nízkeho tarifu (zvyčajne v noci alebo skoro ráno) je elektrina lacnejšia. Ak vaša práčka umožňuje odložený štart, môžete ju nastaviť tak, aby sa spustila v týchto hodinách.
Treba však pripomenúť, že nie všetky domácnosti majú tento typ merania energie – ak nie, tento tip sa vás netýka.
4. Zvoľte eko alebo kratší program
Moderné práčky majú ekologické programy, ktoré využívajú menej vody a energie. Ich výhodou je, že pri bežne znečistenej bielizni dosiahnete rovnaký výsledok ako pri klasickom cykle, len s nižšou spotrebou.
Eko programy môžu trvať dlhšie, no používajú nižšiu teplotu a menej vody, čím šetria energiu. Ak máte bielizeň len ľahko znečistenú, pokojne použite aj krátky program – výsledok bude rovnaký.
5. Perte pri nižšej teplote
Zahrievanie vody tvorí najväčšiu časť spotreby energie pri praní. V mnohých prípadoch je zbytočné prať na 60 °C – moderné pracie prostriedky účinne čistia už pri 30 až 40 °C.
Výnimkou sú len silne znečistené veci, pracovné odevy, uteráky či posteľná bielizeň, ktoré je vhodné prať teplejšie kvôli hygiene.
6. Nepoužívajte zbytočne veľa pracieho prášku
Mnoho ľudí má pocit, že viac pracieho prostriedku znamená čistejšie prádlo. Opak je však pravdou – nadbytok prášku sa zle vyplachuje, môže zanechávať škvrny a zbytočne zaťažuje práčku aj životné prostredie.
Držte sa odporúčaného dávkovania uvedeného na obale a zohľadnite tvrdosť vody. Ak máte mäkkú vodu, stačí aj menšie množstvo prášku.
7. Ekologické alternatívy fungujú, ale majú limity
Mydlové orechy či domáce gély zo sódy a jadrového mydla môžu byť vhodné pre mierne znečistené oblečenie. Ich výhodou je, že sú lacné a šetrné k pokožke.
Na druhej strane, pri silnom znečistení alebo pri bielizni, ktorá potrebuje hygienické pranie, nemusia byť také účinné ako klasické pracie prostriedky. Preto je rozumné ich používať striedavo alebo doplnkovo.
8. Starajte sa o práčku
Zanesený filter, zvyšky prášku či vodný kameň znižujú účinnosť prania a zvyšujú spotrebu energie. Raz za mesiac pustite práčku naprázdno na 60 °C s trochou octu alebo špeciálnym čističom – odstránite usadeniny a predĺžite jej životnosť.
9. Ak môžete, sušte prirodzene
Sušička je praktická, ale spotrebúva veľa energie. Ak máte priestor, sušte bielizeň na vzduchu alebo pri otvorenom okne. Ušetríte a tkaniny vydržia dlhšie – vysoká teplota v sušičke totiž postupne ničí vlákna.
10. Reálna úspora
Ak budete tieto rady dodržiavať, môžete znížiť náklady na pranie o 15 až 30 %.
Pre priemernú slovenskú domácnosť, ktorá perie 4–5-krát týždenne, to znamená ročnú úsporu desiatok eur až vyše sto eur, v závislosti od cien energií a typu spotrebiča.
Šetriť pri praní neznamená znižovať kvalitu alebo komfort. Stačí poznať princípy, ktoré skutočne fungujú – správne dávkovanie, vhodná teplota, plná práčka a ekologické programy.
Vďaka týmto jednoduchým krokom ušetríte peniaze, znížite záťaž pre životné prostredie a vaša práčka vám vydrží dlhšie v dobrom stave.