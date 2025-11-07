Ako prežiť blackout? Prvé tri dni rozhodnú o všetkom. Pivnica vás nezachráni. Viete, kde je najlepšie útočisko?

Tma. Ticho. Žiadny signál, žiadne GPS, nefungujú svetlá ani internet. Pre väčšinu ľudí by to znamenalo paniku. No pre tých, ktorí sa vopred pripravia, to môže byť len dočasná výzva.
Video: Čo robiť prvých 72 hodín pri totálnom blackoute
Pozrite si krátky prehľad praktických krokov počas prvých troch dní krízy:
Čoraz viac odborníkov pripomína, že blackout – teda rozsiahly výpadok elektrickej energie – nie je len katastrofický scenár z filmu, ale reálna situácia, ktorá môže postihnúť ktorúkoľvek krajinu. A vtedy rozhodujú prvé tri dni.
Keď sa svet ponorí do tmy
Stačí chvíľka a všetko, čo považujeme za samozrejmosť, prestane fungovať. Výťahy, čerpadlá vody, kúrenie, osvetlenie, aj mobilný signál. Väčšina ľudí si neuvedomuje, že sme úplne závislí od systému, ktorý sa môže zastaviť v priebehu sekúnd.
Nie je potrebné stať sa fanatikom prežitia. Dôležité je vedieť zvládnuť prvé tri dni – teda čas, kým sa obnoví zásobovanie a pomoc. Kto má plán, ten má výhodu.
Sklep nie je útočisko, aké si myslíme
Mnohí majú predstavu, že sklep je ideálne miesto, kam sa ukryť. V skutočnosti to nie je najlepšia voľba. Miestnosti bez dostatočného vetrania, s jediným východom a vlhkosťou, môžu byť nebezpečné.
Oveľa vhodnejšie sú menšie priestory bez okien, kde je stabilná teplota a pevné steny – napríklad kúpeľňa alebo chodba bez presklenia. Ideálne miesto na krátkodobý úkryt je také, z ktorého je možné rýchlo odísť a ktoré poskytuje aspoň základnú ochranu pred chladom a tlakom.
Tma nie je nepriateľ, nepripravenosť áno
Najväčším problémom nie je samotná tma, ale chaos, ktorý po nej nasleduje. Ak doma nemáte pripravené svetlo, zdroj tepla či základné vybavenie, panika príde rýchlo.
Čo by mal mať pripravený každý:
- funkčnú baterku a náhradné batérie
- sviečky alebo malý lampáš
- zápalky či zapaľovač
- prenosné rádio na batérie
- nabitú powerbanku
- papier a pero
V prípade výpadku totiž nefunguje ani mobil, ani internet, a bez týchto pomôcok zostanete úplne odrezaní.
Keď nefunguje mobil ani GPS
Moderný človek bez mobilu často ani nevie, kde sa nachádza. Ak by ste potrebovali privolať pomoc bez technológií, bolo by to pre mnohých nemožné. Preto sa odporúča poznať okolie svojho bydliska, názvy ulíc, významné budovy, zastávky či mosty, podľa ktorých sa dá určiť poloha.
Zároveň je dobré vopred sa s rodinou dohodnúť na mieste stretnutia, ak by sa všetky spojenia prerušili. Takéto jednoduché dohody, napríklad „pri kiosku na rohu“, dokážu zabrániť chaosu a udržať rodinu pokope.
Zachovať pokoj je najdôležitejšie
V kríze je psychika rovnako dôležitá ako jedlo či voda. Keď sa objaví panika, racionálne rozhodovanie sa vytráca. Preto je kľúčové mať plán a rozdelené úlohy.
Ak viete, čo robiť, a každý člen domácnosti má svoju úlohu, napätie sa zníži. Rodičia by mali deťom jednoducho vysvetliť, čo sa deje, a zdôrazniť, že situáciu majú pod kontrolou.
Vedieť zachovať pokoj sa dá natrénovať – najlepšie práve vtedy, keď ešte všetko funguje.
Evakuačný batoh: tri kilá istoty
Každá domácnosť by mala mať pripravený malý batoh pre núdzové situácie. Nemá slúžiť na útek pred svetovou katastrofou, ale ako praktická rezerva, ak by ste museli na pár dní opustiť domov.
Obsah by mal byť jednoduchý, ale funkčný:
- doklady, hotovosť a kontakty
- voda a trvanlivé jedlo
- lekárnička a základná hygiena
- powerbanka, baterka, zápalky
- drobnosť, ktorá pomáha psychicky – napríklad fotografia blízkych alebo malá sladkosť
Takýto batoh vám dodá pocit istoty a dôstojnosti – budete vedieť, že ak sa niečo stane, neodchádzate bez ničoho.
Jedlo a voda – základ prežitia
Počas výpadku nie je dôležité len prežiť, ale aj zachovať si silu a energiu. Trvanlivé potraviny ako sušené ovocie, orechy, ryža, cestoviny, konzervy, instantné kaše alebo čokoláda dokážu vydržať dlhé mesiace.
Dôležitejšia než jedlo je však voda.
Na tri dni potrebuje jedna osoba minimálne 9 litrov vody – na pitie, varenie aj hygienu. Ak máte priestor, je vhodné mať doma aj zásobu pre susedov či príbuzných. V kríze totiž prežívame lepšie spoločne ako každý sám.
Keď sa svet zastaví, rozhoduje pokoj
Prežiť blackout neznamená len vydržať bez elektriny. Ide o schopnosť zachovať si chladnú hlavu, rozvahu a schopnosť pomôcť sebe aj iným.
Ak viete, kde máte baterku, zásobu vody, evakuačný batoh a plán s rodinou, máte náskok pred väčšinou ľudí. A najmä – strach z tmy sa stratí.
Tma nie je nepriateľ. Nepriateľom je len nepripravenosť.