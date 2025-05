Ako prať topánky v práčke bez ich zničenia? Profesionálne čistiarne majú tento geniálny trik

Zašpinené alebo ošúchané topánky môžu veľmi rýchlo pokaziť dojem z vášho celkového vzhľadu. Aj keď sa z času na čas objavia módne trendy, ktoré propagujú zašpinené tenisky ako prejav určitej ľahostajnosti, väčšina ľudí stále uprednostňuje čisté a dobre udržiavané topánky. Sú totiž našou vizitkou a dokážu prezradiť viac, ako by ste si možno priali.

V posledných rokoch sa niektorí výrobcovia obuvi pokúsili vyriešiť problém so špinavými topánkami svojráznym spôsobom – na trh uvádzajú modely, ktoré už pri kúpe vyzerajú, akoby ste v nich prešli cez bahno. Mnohí zákazníci sú dokonca ochotní za takýto módny výstrelok zaplatiť nemalé peniaze.

Takéto topánky vraj vyjadrujú postoj, že vám na názore druhých ľudí vôbec nezáleží. Ak však patríte medzi tých, ktorým čistota obuvi rozhodne nie je ľahostajná, určite už premýšľate, ako efektívne a pritom bezpečne zbaviť vaše topánky nečistôt. Možností je viacero – buď ich ručne vydrhnete kefkou, alebo využijete pohodlie, ktoré ponúka práčka. Ako na to, aby ste si svoje obľúbené tenisky nezničili?

Ktoré topánky môžete prať v práčke?

Jednoznačná odpoveď na túto otázku neexistuje, pretože to závisí predovšetkým od materiálu obuvi. Väčšina topánok má na vnútornej strane štítok s odporúčanou údržbou. Ak tam nie je, mali by ste sa držať odporúčaní expertov na pranie obuvi.

Topánky, ktoré do práčky nepatria

Nikdy by ste nemali dávať do práčky obuv vyrobenú zo semišu alebo hladkej kože. Semišové topánky čistite výhradne nasucho pomocou špeciálnej kefky. Na hladkú kožu použite vlhkú handričku z mikrovlákna a jemný čistiaci prostriedok. Naopak, textilná športová obuv, napríklad obľúbené „conversky“ alebo „vansky“, je na pranie v práčke vhodná.

Aký prací prostriedok vybrať?

Ideálnou voľbou sú pracie gély alebo prášky s neutrálnym pH. Ešte lepšie je, ak obsahujú enzýmy, ktoré aktívne pomáhajú rozkladať nečistoty a odstraňovať pachy. Ak máte biele topánky a je bezpečné ich bieliť, pridajte do práčky aj trochu kyslíkového bielidla, ktoré dokáže výrazne obnoviť pôvodnú farbu.

Profesionálny postup prania topánok v práčke krok za krokom

Odborníci na pranie odporúčajú dodržať nasledujúci jednoduchý postup, ktorý je bežnou praxou aj v profesionálnych práčovniach:

1. Vyberte šnúrky a vložky

Zdá sa vám to otravné? Pravdou však je, že vybrať šnúrky a vložky je zásadné, pretože v bubne práčky môžu šnúrky spôsobiť veľkú spleť, zatiaľ čo vložky sú často citlivé a môžu sa ľahko zdeformovať. Šnúrky môžete ručne vyprať alebo ich vložiť do práčky zvlášť – avšak vždy v ochrannom vrecku.

2. Odstráňte najväčšie nečistoty

Pred praním odstráňte všetky viditeľné zvyšky blata, piesku a kamienkov suchou kefkou alebo mierne navlhčenou handričkou. Vyhnete sa tým poškodeniu práčky a nepríjemným komplikáciám, ktoré by mohli vzniknúť, ak by sa tieto nečistoty dostali do filtra alebo čerpadla.

3. Predbežné ošetrenie odolných škvŕn

Veľmi silné škvrny ošetrite špeciálnym odstraňovačom škvŕn alebo využite „magickú gumu“, ktorá jednoduchým trením dokáže odstrániť aj veľmi zažratú špinu. Po takejto predbežnej úprave budú topánky pripravené na finálne pranie.

4. Príprava obuvi na pranie v práčke

Pred vložením do bubna ohnite jazyk topánky dovnútra, aby sa nepoškodil. Potom topánky a šnúrky umiestnite do sieťového vrecúška na pranie alebo do starého obliečky na vankúš, ktorú pevne uzavriete. Takto zabránite poškodeniu obuvi a navyše ochránite bubon práčky pred údermi a nadmerným hlukom. Ak chcete pranie ešte viac stabilizovať, pridajte k topánkam do bubna aj niekoľko uterákov.

5. Zvoľte správnu teplotu

Nastavenie správnej teploty je pri praní obuvi zásadné. Príliš horúca voda môže spôsobiť, že sa topánky zmenšia, zdeformujú alebo dokonca úplne zničia. Optimálna teplota na pranie topánok v práčke je vždy okolo 30°C.

Ako správne sušiť topánky?

Sušenie je ďalší krok, ktorý netreba podceňovať. Ideálne je, ak obuv necháte sušiť na vzdušnom mieste, napríklad na balkóne v tieni. Ak chcete použiť sušičku, teplota nesmie prekročiť 40 °C, ale odborníci radšej odporúčajú túto možnosť nepoužívať, aby ste predišli neželanému poškodeniu. Po praní dôkladne osušte topánky papierovou utierkou zvnútra aj zvonka a nechajte ich voľne schnúť mimo priameho slnka.

Hoci to trvá dlhšie, vaša obuv vám bude vďačná, a vy sa budete môcť tešiť z čistých a nepoškodených tenisiek, ktoré vyzerajú ako nové. Teraz už poznáte trik profesionálnych práčovní a môžete sa do prania topánok pustiť bez obáv aj doma.