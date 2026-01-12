Ako prať topánky v práčke, aby opäť vyzerali ako nové? Pomôže trik s uterákmi aj stará obliečka na vankúš

Špinavé tenisky dokážu zničiť celkový dojem z oblečenia, ale to ešte neznamená, že sa ich musíte ihneď zbaviť. Veľká časť textilnej a syntetickej obuvi sa dá vyčistiť prekvapivo účinne aj v práčke — ak pri tom dodržíte niekoľko pravidiel, ktoré skutočne fungujú a odporúčajú ich výrobcovia športovej obuvi aj odborníci na údržbu domácnosti.
Video: Patrí obuv do práčky?
Ak chcete vidieť názornú ukážku, tu je video, ktoré sa venuje tomu, čo obuv v práčke zvládne a čo nie:
Ktoré topánky sa môžu prať v práčke?
Pranie v práčke je vhodné iba pre niektoré typy obuvi. Všeobecne platí, že prať môžete:
- textilné tenisky
- syntetickú obuv
- plátenky
- športové tenisky, ak to výrobca umožňuje
Naopak, v práčke nikdy neperte:
- kožené topánky
- semiš
- obuv so špeciálnymi membránami (napr. Gore-Tex), ak to výrobca výslovne neodporúča
- modely, pri ktorých je uvedené „wash by hand only“ alebo symbol zákazu prania
Tieto materiály sa pôsobením vody, tlaku a odstreďovania môžu nenávratne poškodiť.
Ako si overiť, či sa vaše topánky smú prať?
Najpresnejším zdrojom je:
- štítok vo vnútri topánky
- oficiálna webstránka výrobcu
- originálny návod alebo krabica
Rôzne značky sa môžu líšiť — napríklad niektoré bežecké tenisky majú špeciálne konštrukcie, ktoré praním v práčke strácajú svoje vlastnosti.
Čo budete potrebovať
Na bezpečné pranie pripravte:
- sieťovaný vak na pranie alebo pevný starý obliečka na vankúš
- mäkký kartáč alebo kefku
- jemný prací prostriedok bez agresívnych bielidiel
- staré uteráky na vyváženie bubna
- studenú vodu (30 °C alebo menej)
Používanie kyslíkového bielidla je možné len na biele textilné tenisky, ak výrobca uvádza, že je to bezpečné. Chlórové bielidlo sa na obuv všeobecne neodporúča, pretože môže poškodiť tkaniny aj lepidlá.
Správny postup: krok za krokom
1. Odstráňte šnúrky a vložky
Toto je univerzálne odporúčanie všetkých výrobcov.
- Tkaničky perte ideálne osobitne vo vrecku.
- Vložky perte ručne, pretože bývajú z penových materiálov, ktoré sa môžu zdeformovať.
2. Topánky pred praním mechanicky očistite
Pred vložením do práčky odstráňte hrubú špinu:
- suchým kartáčom odstráňte blato a prach
- vlhkou handričkou zotrite zvyšky nečistôt
Tento krok zabráni poškodeniu práčky a pomáha dosiahnuť lepší výsledok prania.
3. Vložte topánky do sieťovaného vrecka
Zabraňuje odieraniu, poškodeniu lepidiel a tlmí nárazy v bubne.
4. K topánkam pridajte staré uteráky
Uteráky vyrovnajú bubon a znižujú hlučnosť. Zároveň chránia topánky pred tvrdými nárazmi.
5. Nastavte vhodný program
Aby bola obuv vypraná bezpečne:
- teplota max. 30 °C
- nízke alebo žiadne odstreďovanie
- jemný alebo ručný program
- žiaden sušiaci cyklus
Vysoká teplota a prudké odstreďovanie môže poškodiť konštrukciu topánok.
6. Po praní ich nechajte vysušiť prirodzene
Topánky:
- nedávajte do sušičky
- nepokladajte na radiátor
- nepoužívajte fén ani zdroj horúceho vzduchu
Teplo môže deformovať podrážky aj lepidlá. Sušte ich pri izbovej teplote a môžete ich vyplniť papierovými utierkami, ktoré urýchlia schnutie a udržia tvar.
Čo ak topánky po praní stále nevyzerajú ideálne?
Niektoré škvrny alebo zašednutie sú spôsobené opotrebením materiálu a pranie ich nedokáže úplne odstrániť. Ak však topánky držia tvar a nie sú poškodené, môžete ich ešte vylepšiť:
- ručným dočistením
- výmenou šnúrok
- doplnením nových vložiek
V mnohých prípadoch aj staré a unavené tenisky pôsobia po správnom praní oveľa lepšie.
Zhrnutie
✔ Topánky z textilu a syntetiky sa často môžu prať v práčke — ak to povoľuje výrobca.
✔ Kožu, semiš a špeciálne membrány v práčke prať nemožno.
✔ Studená voda, jemný program a nízke otáčky znižujú riziko poškodenia.
✔ Uteráky stabilizujú bubon a chránia obuv pred nárazmi.
✔ Vložky a šnúrky sa perú osobitne.
✔ Sušenie horúcim vzduchom topánky vždy poškodzuje.