Ako pestovať bazalku doma, aby vám robila radosť po celý rok?

Bazalka je neuveriteľne voňavá bylinka, ktorá dokáže pozdvihnúť chuť takmer každého jedla, a to vrátane rôznych nápojov. Možno ju často nájsť v talianskej kuchyni, kde sa pridáva do omáčok, polievok či šalátov, ale úžasne ozvláštni aj osviežujúcu vodu s citrónom. Ak túžite využívať jej chuť i arómu počas celého roka, nie je to vôbec náročné. Stačí dodržať niekoľko jednoduchých krokov a bazalka sa vám odmení bohatým rastom aj vo vnútri bytu či domu.