Ako oživiť aj najviac zanedbanú orchideu. Jednoduchý návod, ako ju opäť rozkvitnúť

Orchidey sú jedny z najobľúbenejších kvetín, ktoré okrášlia každú domácnosť a sú schopné dodať interiéru šarm a eleganciu. Ich vzhľad môže byť naozaj fascinujúci, no starostlivosť o ne môže byť niekedy nejednoduchá, čo spôsobuje, že sa ich majitelia často vzdávajú. Bohužiaľ, veľa orchideí končí zbytočne na smetisku práve kvôli nesprávnej starostlivosti, aj keď by sa dali ľahko oživiť. Ak vaša orchidea vyzerá unavene a bez života, nezúfajte. Existujú jednoduché kroky, ktoré vám môžu pomôcť oživiť ju a prinavrátiť jej krásu. Ako na to?

Aké podmienky potrebujú orchidey na to, aby boli zdravé a silné?

Rovnako ako každá rastlina, aj orchidea si vyžaduje niekoľko základných faktorov, ktoré jej pomôžu správne rásť. Potrebuje primerané množstvo slnečného svetla, dostatočnú zálievku, ale aj pravidelné prerezávanie a občasné presadenie, keď je to potrebné. Orchideám sa najlepšie darí na miestach, ktoré sú dobre osvetlené a teplé, ale je dôležité, aby neboli vystavené priamemu, intenzívnemu slnku počas celého dňa, pretože to môže spôsobiť spálenie listov.

Ak si všimnete, že listy vašej orchidey sú tmavo zelené, môže to znamenať, že dostáva príliš málo svetla. Vtedy je dobré presunúť ju na svetlejšie miesto. Na druhej strane, ak sú listy žlté, blednú alebo sa z nich stávajú hnedé škvrny, znamená to, že orchidea má príliš veľa slnečného žiarenia alebo tepla. V takom prípade je lepšie nájsť jej chladnejšie a tienisté miesto. Teploty pod 10 °C alebo nad 27 °C nie sú pre orchideu ideálne, preto sa snažte udržiavať stály teplotný rozsah, ktorý jej vyhovuje.

Ako správne zalievať orchideu, aby sa jej darilo?

Zalievanie orchideí je kľúčovým faktorom pri ich starostlivosti. Ak sú korene orchidey suché a scvrknuté, znamená to, že pravdepodobne potrebujú viac vody. Avšak, aj tu platí, že menej je niekedy viac. Nadmerné zalievanie je najčastejšou chybou, ktorá vedie k hnilobe koreňov a poškodeniu celej rastliny. Preto je dôležité zalievať orchideu len vtedy, keď je to naozaj potrebné.

Na správne zalievanie orchidey je najlepšie použiť techniku, ktorú odborníci odporúčajú – „preliať“. To znamená, že kvietok zalejete zhora a necháte vodu, ktorá stečie do podšálky, voľne odkvapkať. Prebytočnú vodu potom vždy vylievajte, aby sa nezadržala v kvetináči a nespôsobila hnilobu koreňov. Ak nemáte dažďovú vodu, môžete použiť aj vodu z kohútika, ale mali by ste ju nechať odstáť minimálne 24 hodín, aby sa z nej vyparili nežiadúce chemikálie.

Aké kroky podniknúť, ak orchidea nekvitne? Rozrezanie, presadenie a hnojenie sú nevyhnutné

Ak vaša orchidea práve nekvitne, rozhodne sa jej nezbavujte. Mnoho ľudí si myslí, že rastlina je vtedy už beznádejná, ale orchidey, rovnako ako väčšina rastlín, prechádzajú cyklami kvetu. Ak im poskytnete správnu starostlivosť, s najväčšou pravdepodobnosťou opäť rozkvitnú.

Ak kvety orchidey opadnú, prichádza čas na drastickejší krok. Sterilnými záhradníckymi nožnicami skráťte kvetnú stonku na približne 2,5 cm nad základňou. Tento krok stimuluje rast nových výhonkov, čo vedie k obnoveniu kvetov.

Ak si všimnete, že korene orchidey začínajú vyčnievať z kvetináča, je to signál, že rastlina potrebuje nový priestor. V takom prípade je potrebné orchideu presadiť. Urobte to opatrne – najprv ju dôkladne zalejte, jemne ju vyberte z kvetináča a uvoľnite korene. Následne orchideu presuňte do nového kvetináča, ktorý je navrhnutý špeciálne na pestovanie orchideí. Takéto kvetináče majú dostatočný počet drenážnych otvorov, ktoré umožňujú správne odvodnenie. Dôležité je vybrať kvetináč, ktorý nie je príliš veľký, aby korene neostali rozptýlené. Po presadení nezabudnite orchideu pohnojiť špeciálnym hnojivom, ktoré jej pomôže regenerovať sa a opäť krásne kvitnúť.

Ak budete tieto kroky dodržiavať, vaša orchidea sa vám určite poďakuje a opäť rozkvitne, prinášajúc do vašej domácnosti kúsok prírody a krásy.