Ako ozdobiť hrob na Dušičky? Chryzantémy sú stávkou na istotu. Takto sa o ne starajte, aby vydržali čo najdlhšie

Chryzantémy, známe aj ako novembrové kvety alebo listopadky, patria medzi najkrajšie symboly jesene. Keď väčšina rastlín v záhrade odkvitne a listy stromov sa zafarbia do zlata, prichádzajú práve ony – elegantné, pestré a odolné kvety, ktoré dokážu rozžiariť nielen záhon, ale aj hrob či vchod do domu. Niet divu, že sa stali neoddeliteľnou súčasťou sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.
Ich výhodou je, že znesú aj prvé mrazy a dlho si udržiavajú svieži vzhľad. Kvitnú v širokej palete farieb – od čistej bielej cez jemne ružovú, sýto žltú až po hlboké vínové odtiene. Vďaka tomu sa dajú krásne kombinovať a vytvoriť tak decentnú, no pôsobivú výzdobu hrobu.
Záhonové verzus črepníkové chryzantémy
Nie všetky chryzantémy sú rovnaké. Rozlišujeme dva základné typy – záhonové (trvalé) a črepníkové (sezónne), pričom každý z nich má svoje špecifiká:
- Záhonové chryzantémy sú mrazuvzdorné a pri správnej starostlivosti vydržia aj niekoľko rokov. Po odkvitnutí ich treba skrátiť približne na 10 centimetrov a cez zimu prikryť čečinou, slamou alebo suchým lístím, aby korene nezamrzli. Na jar znovu vyženú svieže výhonky.
- Črepníkové chryzantémy sú ideálne ako krátkodobá dekorácia – napríklad na hroby, terasy či ku vchodu do domu. Kvitnú nádherne a husto, no zvyčajne len jednu sezónu. Ak ich však chcete zachovať aj na ďalší rok, po odkvitnutí ich zrežte a preneste do chladnej, svetlej miestnosti, kde teplota neklesá pod nulu.
Ako sa o chryzantémy starať
Aby chryzantémy vydržali čo najdlhšie v plnej kráse, potrebujú vhodné podmienky:
- Svetlo a slnko: Vyhovuje im slnečné alebo mierne polotienisté miesto chránené pred vetrom.
- Pôda: Mala by byť priepustná, humózna a mierne vlhká. Dajte si pozor, aby rastlina nestála vo vode – premokrenie koreňov jej škodí.
- Zalievanie: Zalievajte radšej menej, ale pravidelne. V daždivom období zálievku obmedzte.
- Hnojenie: Počas rastu im prospieva hnojivo s vyšším obsahom draslíka – ten podporuje pevnosť stoniek a bohaté kvitnutie.
Ako prezimovať chryzantémy
Ak pestujete vytrvalé druhy, je dôležité ich správne pripraviť na zimu. Po odkvitnutí rastliny zrežte na výšku približne 10 cm a zakryte ich vrstvou chvojiny alebo slamy. Takto ochránite korene pred mrazom.
Črepníkové chryzantémy po odkvitnutí taktiež zrežte a preneste ich do chladného priestoru, napríklad do pivnice alebo nevykurovanej garáže. Pôda by mala zostať mierne vlhká, nie však premočená. Na jar ich presaďte do čerstvého substrátu, dajte na svetlo a začnite polievať – často sa opäť krásne zazelenajú a vykvitnú.
Chryzantémy ako symbol Dušičiek
Len máloktorá kvetina je tak úzko spojená so spomienkou na blízkych zosnulých ako práve chryzantéma. Ich bohaté kvety symbolizujú úctu, pokoru, večnosť a vďačnú spomienku. Na hroboch vydržia dlhé týždne aj v chladnom počasí a vďaka svojmu vzhľadu pôsobia pokojne, dôstojne a uctivo.
Najčastejšie sa používajú biele, žlté a fialové odtiene, no čoraz obľúbenejšie sú aj kombinácie rôznych farieb, ktoré dodajú hrobu osobný charakter.
Zaujímavosť na záver
Chryzantémy majú dlhú históriu – pochádzajú z Ázie, kde sú považované za symbol šťastia, dlhého života a vitality. V Japonsku sa dokonca každý rok koná Festival chryzantém, známy ako Kiku no Sekku, počas ktorého sa tieto kvety oslavujú ako znak zdravia, vnútornej sily a harmónie.
Tip na Dušičky: Ak chcete, aby kvety na hrobe vydržali čo najdlhšie, vložte chryzantémy do črepníka alebo nádoby s vodou, ktorú môžete skryť do ozdobného obalu. Rastlina tak bude mať dostatok vlahy aj počas chladných jesenných dní a zostane krásna po celé sviatočné obdobie.