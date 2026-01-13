Ako odstrániť soľ z topánok a oblečenia? Pri niektorých materiáloch si dajte veľký pozor

Zimné mesiace prinášajú sneh, poľadovicu a s nimi aj posypovú soľ na chodníkoch a cestách. Hoci zvyšuje bezpečnosť pri chôdzi, materiálom na topánkach či oblečení dáva poriadne zabrať. Na povrchu často vznikajú biele šmuhy, mapy a usadeniny, ktoré môžu materiál časom poškodiť. Nasledujúce rady sú overené, bezpečné a zodpovedajú tomu, čo odporúčajú odborníci na starostlivosť o obuv a textil.
Prečo soľ poškodzuje obuv a textílie?
Posypová soľ (najčastejšie chlorid sodný alebo chlorid vápenatý):
- po vyschnutí vytvára kryštáliky, ktoré môžu narušiť povrch kože či textilu
- viaže vodu, čo môže viesť k vysušeniu a stvrdnutiu kože
- zanecháva biele viditeľné mapy, ktoré pri opakovanom pôsobení prenikajú hlbšie do materiálu
Pri citlivých materiáloch, ako je koža či semiš, je dôležité reagovať čo najskôr.
1. Ako odstrániť soľ z koženej obuvi (pravdivý a bezpečný postup)
Koža reaguje na soľ vysušením a pri nedostatočnej starostlivosti môže praskať. Tento postup odporúčajú výrobcovia kožených topánok aj obuvníci.
✔️ Postup čistenia kože
- Nechajte topánky prirodzene vyschnúť.
Obuv nikdy nesušte na radiátore ani pri priamom zdroji tepla – koža môže stvrdnúť a deformovať sa.
- Použite jemnú kefku.
Keď topánky úplne vyschnú, povrch zľahka vykefujte, aby ste odstránili povrchové kryštály soli.
- Pripravte si mierny roztok vody a octu (iba pri koži).
Odborníci odporúčajú 1 diel bieleho octu na 1 diel vody – roztok pomáha rozpustiť soľ, ktorá je zásaditá.
- Aplikujte roztok na škvrny.
Jemnou handričkou prechádzajte iba miesta so soľou. Ocot nikdy nelievajte priamo na obuv.
- Odstráňte zvyšky čistou vlhkou handričkou.
- Nechajte uschnúť a ošetrite výživným krémom na kožu.
Toto je dôležitý krok — ocot môže kožu vysušiť, preto ju treba následne vyživiť.
✔️ Prečo je octový roztok bezpečný?
Ocot v nízkej koncentrácii pomáha rozpustiť minerálne usadeniny, ale nepoškodzuje kožu, pokiaľ sa použije správne a následne sa nanesie kondicionér alebo krém.
2. Ako odstrániť soľ zo semišových topánok
Semiš je citlivejší než hladká koža. Ocot sa na semiš neodporúča, pokiaľ nemáte špeciálny prípravok určený priamo na semišové povrchy.
✔️ Bezpečný postup na semiš
- Nechajte topánky úplne vyschnúť.
- Použite kefku na semiš – jej štetiny nadvihnú vlas a odstránia kryštáliky soli.
- Škvrny jemne prejdite špeciálnou gumou na semiš.
- Po vyčistení naneste sprej alebo ošetrujúci prípravok na semiš, ktorý obnoví štruktúru materiálu.
👉 Školská guma funguje iba ako núdzové riešenie, odborníci odporúčajú produkty určené priamo na semiš.
3. Látková obuv – ako odstrániť soľ bez poškodenia
Pri textilných teniskách alebo zimných topánkach z látky je postup jednoduchý:
- Zmiešajte studenú vodu s malým množstvom jemného mydla.
- Handričku namočte do roztoku a jemne zotrite soli.
- Nechajte voľne uschnúť.
- Vyhnite sa drhnutiu, aby ste nepoškodili vlákna.
Väčšina látkových topánok znesie aj pranie v práčke, ale len ak to uvádza výrobca.
4. Ako odstrániť soľ z nohavíc a iného oblečenia
Soľné škvrny môžu tkaninu oslabiť, preto je dôležité ich čo najskôr ošetriť.
✔️ Postup, ktorý odporúčajú čistiarne a odborníci na textil
- Škvrnu jemne poklepte vlhkou handričkou, ale netrite.
- Zmiešajte trochu jemného pracieho prostriedku s teplou vodou.
- Handričku namočte do roztoku a miesto jemne prečistite.
- Zvyšky mydla odstráňte čistou vodou.
- Nechajte odev uschnúť na vzduchu.
⚠️ Materiály, ktoré radšej sami nečistite
- hodváb
- zamat
- vysokokvalitná vlna
Tieto tkaniny môžu poškodiť aj mierne roztoky, preto patria do rúk profesionálnej čistiarne.
5. Nárok na náhradu škody – je to naozaj tak?
Áno, ak vás počas chôdze ošplechne auto a poškodí vám odev, v princípe máte právo žiadať náhradu škody, no musí ísť o preukázateľné poškodenie a identifikovateľného vodiča. Ide o individuálne prípady, nie automatické pravidlo.
Zhrnutie
- Soľ môže výrazne poškodiť kožu, semiš aj textil.
- Kožu je bezpečné čistiť roztokom vody a octu, ale následne ju treba ošetriť krémom.
- Semiš sa octom nečistí — používa sa špeciálna kefka a guma.
- Látkové topánky stačí umyť studenou vodou s jemným mydlom.
- Niektoré materiály by sa mali čistiť iba profesionálne.