Ako odstrániť škvrny z omietky a vyhnúť sa častému maľovaniu?

Steny v interiéri patria medzi najnápadnejšie časti domácnosti a prirodzene pritiahnu pohľady už pri vstupe do miestnosti. Aj krátka chvíľka nepozornosti alebo bežná každodenná aktivita stačia na to, aby sa na stene objavili odtlačky rúk, šmuhy od topánok či dokonca umelecké pokusy detí. Nie každému však vyhovuje neustále maľovanie a investovanie do opráv, pretože to môže byť nielen finančne náročné, ale aj časovo vyčerpávajúce. Nasledujúce všeobecné informácie ponúkajú niekoľko overených a účinných rád, ako predĺžiť životnosť stien a udržať ich čo najdlhšie pekné a čisté.