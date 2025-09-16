Ako odstrániť etikety zo sklenených pohárov? 4 overené triky bez drhnutia a chémie

Každý, kto niekedy chcel opätovne využiť sklenený pohár od džemu, uhoriek či kapusty, veľmi dobre pozná problém pevne prilepených etikiet. Niekedy sa zdá, že lepidlo drží tak silno, až je jednoduchšie celý pohár vyhodiť, než sa trápiť s jeho čistením. Klasické namáčanie vo vode či zdĺhavé škrabanie pritom nebýva veľmi účinné. Našťastie existujú jednoduché spôsoby, ako sa týchto nepríjemne nalepených štítkov zbaviť – a to bez agresívnych chemikálií aj bez únavného drhnutia.
Ak ste si teda kúpili zaváraninu a radi by ste sklenený obal využili opäť – či už na uskladnenie potravín, alebo na výrobu domáceho darčeka – oplatí sa poznať niekoľko šikovných trikov.
Zaujímavé tipy nájdete aj vo videu Kutila Adama, ktoré ukazuje ďalšie spôsoby, ako etikety jednoducho odstrániť:
1. Horká voda s kvapkou oleja
Najjednoduchšia a zároveň ekologická metóda. Sklenený pohár vložte do nádoby s horúcou (nie vriacou) vodou a pridajte čajovú lyžičku kuchynského oleja. Vďaka teplu sa etiketa uvoľní a po pár minútach sa dá stiahnuť takmer bez námahy. Ak zostanú drobné zvyšky lepidla, stačí ich zotrieť papierovým obrúskom alebo jemne potrieť olejom. Tento postup obľubujú aj priaznivci zero waste životného štýlu – nepotrebujete žiadne špeciálne prostriedky, len to, čo už máte doma.
2. Odmočenie v sóde bikarbóne
Ďalšou možnosťou je kúpeľ v teplej vode, do ktorej pridáte lyžicu jedlej sódy. Tá naruší štruktúru lepidla a po niekoľkých desiatkach minút pôjde etiketa dole bez väčšej námahy. Povrch potom stačí pretrieť hubkou alebo mäkkou handričkou. Ak sa predsa len objavia odolnejšie miesta, pomôže kvapka oleja alebo masla, ktoré lepidlo rozmäkčí. Výhodou tejto metódy je, že pohár zostane dokonale čistý a pripravený na ďalšie použitie.
3. Horúci vzduch z fénu
Niekedy netreba vodu ani olej, stačí využiť techniku. Ak na etiketu pustíte prúd horúceho vzduchu z fénu, lepidlo povolí a papier sa začne odlupovať. Stačí pár sekúnd nahrievania a štítok ide dolu. Tento trik sa dá využiť nielen na poháre, ale aj na odstránenie starých nálepiek či cenoviek z darčekových tašiek, zošitov alebo obalov z minulého roka.
4. Žuvačka ako lapač lepidla
Možno to znie zvláštne, ale funguje to. Ak nemáte po ruke olej ani sódu, obyčajná žuvačka dokáže zvyšky lepidla „pochytať“. Stačí ju natiahnuť a potiahnuť po povrchu – lepkavý zvyšok sa na ňu nalepí a sklo zostane čisté. Tento spôsob je obzvlášť praktický pri menších, zvráskavených štítkoch alebo na miestach, kde sa ťažko dostanete hubkou.
Kedy sa oplatí použiť ktorý postup?
- Chcete rýchle riešenie a bez chémie? Vložte pohár do horúcej vody s olejom.
- Potrebujete pohár na darček alebo dekoráciu? Ponorte ho na dlhšie do vody so sódou bikarbónou.
- Ponáhľate sa a nemáte čas čakať? Zoberte do ruky fén a etiketa bude dole za pár sekúnd.
- Máte doma deti? Prekvapte ich malým experimentom so žuvačkou – zabavia sa a ešte vám pomôžu.
Opätovné používanie sklenených pohárov je praktické, ekologické a zároveň šetrí peniaze. Nenechajte sa odradiť odolnými etiketami – s týmito jednoduchými trikmi ich odstránite rýchlo, bez drhnutia a bez zbytočnej chémie. Nabudúce, keď budete potrebovať čistý pohár na zaváranie, uskladnenie byliniek či výrobu domáceho darčeka, už budete vedieť, ako na to.