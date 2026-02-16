Ako odhaliť skryté kamery v hoteloch, penziónoch a Airbnb? Pomôže aj smartfón

kamera v izbe
kamera v izbe Foto: www.shutterstock.com

Skryté kamery v hotelových izbách či v prenajatých apartmánoch nie sú bežné, no vo svete sa už potvrdilo niekoľko prípadov, keď hosť objavil zariadenie, ktoré tam nemalo byť. Ide o situácie z rôznych krajín, najčastejšie z krátkodobých prenájmov typu Airbnb.

Toto video poskytuje ukážky, ako môžu vyzerať skryté kamery a aké postupy ľudia používajú pri kontrole izby. Má informatívny charakter:

Pre cestovateľov má preto zmysel poznať jednoduché a overené postupy, ako si izbu po príchode rýchlo skontrolovať. Nejde o paniku ani paranoju — ide o preventívnu kontrolu, ktorá zaberie pár minút.

Kde môžu byť ukryté kamery? Toto sú reálne a technicky možné skrýše

Moderné mini-kamery možno zabudovať do rôznych predmetov. To však neznamená, že tam skutočne sú — len že z technického hľadiska je to možné. Zariadenia, ktoré môžu kamery obsahovať:

  • USB nabíjačky a sieťové adaptéry – predávajú sa komerčne aj ako kamerové zariadenia
  • Digitálne budíky
  • Stolové alebo stojanové lampy
  • Detektory dymu – nie bežné modely v hoteli, ale špeciálne upravené verzie dostupné na internete
  • Knihy, malé dekorácie či predmety na policiach

Vo väčšine prípadov však ide o legálne bezpečnostné kamery v spoločných priestoroch, nie o zariadenia v spálni či kúpeľni. V izbe alebo kúpeľni je kamera vždy nelegálna.

Ako vykonať rýchlu, reálne účinnú kontrolu izby?

1. Vizuálna kontrola miestnosti

Prejdite si priestory s ohľadom na to, že kamera musí mať priamy výhľad na priestor, ktorý chce snímať. Všímajte si:

  • malé otvory, v ktorých môže byť šošovka
  • predmety, ktoré pôsobia nepatrične
  • elektroniku navyše, ktorú ste neočakávali

Samotný tvar predmetu nič nedokazuje – iba to môže byť dôvod bližšie sa pozrieť.

2. Skúška s mobilným svetlom

Táto metóda je skutočná, ale treba ju chápať správne:

Šošovky kamier často odrážajú svetlo.

Postup:

  1. Zhasnite svetlo v izbe.
  2. Zapnite baterku na telefóne.
  3. Pomaly nasvieťte podozrivé predmety.

Ak uvidíte výrazný odlesk z malého bodu, môže to byť šošovka fotoaparátu — ale môže ísť aj o obyčajný reflex plastu či kovu, preto ide len o orientačnú pomôcku.

3. Kontrola Wi-Fi siete

Existujú mobilné aplikácie, ktoré dokážu zobraziť zoznam zariadení pripojených k rovnakej sieti.

Táto metóda je fakticky presná, ale má svoje limity:

  • mnoho skrytých kamier má vlastnú sieť
  • niektoré nahrávajú iba na pamäťovú kartu

Napriek tomu je to užitočný doplnok kontroly, najmä v Airbnb.

Prenosné detektory – čo skutočne dokážu?

Na trhu existujú kompaktné detektory, ktoré vedia:

  • odhaliť odraz šošoviek
  • vyhľadávať rádiofrekvenčné signály (napr. 50 MHz – 12 GHz)

Je pravda, že tieto zariadenia môžu nájsť zapnuté kamery alebo mikrofóny, no:

  • sú účinné najmä na aktívne vysielajúce zariadenia
  • neodhalia všetko na 100 %
  • kvalita medzi lacnými a profesionálnymi prístrojmi je výrazne rozdielna

Pri častom cestovaní však môžu byť dobrým doplnkom.

Čo je právne isté: Kamera v kúpeľni alebo spálni je vždy nelegálna

V Európe, USA aj väčšine sveta platí jednoduché pravidlo:

▶️ V miestnostiach, kde sa hostia prezliekajú alebo spia, kamera nesmie byť.

Výnimkou sú len zariadenia, ktoré má hosť vo svojom vlastníctve.

V spoločných priestoroch (chodby, recepcia) je kamera dovolená, no musí byť súčasťou bezpečnostného systému a nesmie byť skrytá.

Ako postupovať, ak nájdete podozrivý predmet?

Postup odporúčaný právnikmi aj bezpečnostnými odborníkmi:

  1. Nedotýkajte sa zariadenia a nemanipulujte s ním.
  2. Urobte fotografie a video nálezu aj jeho umiestnenia.
  3. Informujte recepciu alebo hostiteľa.
  4. Ak reakcia nie je primeraná, izbu okamžite opustite.
  5. Zvážte nahlásenie incidentu:
    • polícii
    • rezervačnej platforme (napr. Airbnb)
    • poisťovni, ak máte cestovné poistenie kryjúce podobné incidenty

Toto je oficiálne odporúčaný postup a právne bezpečný spôsob riešenia situácie.

Zhrnutie: Verifikované a faktické rady

✔ Skryté kamery v ubytovaniach sú zriedkavé, ale zaznamenané prípady existujú.
✔ Mini-kamery sa dajú technicky ukryť do rôznych predmetov.
✔ Mobilné svetlo a Wi-Fi kontrola sú praktické a overené metódy.
✔ Prenosné detektory môžu pomôcť, ale nie sú všemocné.
✔ Kamera v spálni či kúpeľni je nelegálna v takmer každej jurisdikcii.
✔ Správny postup pri náleze je nedotýkať sa zariadenia, dokumentovať a nahlásiť.

