Ako ochrániť stromy pred mrazom aj škodcami? Natrite kmene nabielo a ušetríte si starosti

Zima predstavuje pre stromy náročné obdobie, hoci to na prvý pohľad nemusí byť zrejmé. Nejde len o samotný mráz, ale predovšetkým o striedanie silného zimného slnka cez deň a nízkych teplôt v noci. Práve tieto výkyvy môžu poškodzovať kôru a viesť k vzniku tzv. mrazových trhlín. Jedným z osvedčených preventívnych opatrení je bielenie kmeňov, ktoré sa v ovocinárstve používa už desaťročia.
Prečo sa kmene stromov natierajú nabielo
Hlavným dôvodom bielenia nie je ochrana pred samotným mrazom, ale zníženie prehrievania kôry počas slnečných zimných dní. Tmavá kôra absorbuje slnečné žiarenie, zahrieva sa a pletivá v nej sa môžu dočasne „aktivovať“. Keď však po západe slnka teplota rýchlo klesne, vzniká silný teplotný stres.
Biely náter svetlo odráža, vďaka čomu:
- sa kôra cez deň menej prehrieva
- rozdiel medzi dennou a nočnou teplotou je menší
- výrazne sa znižuje riziko mrazových trhlín
Mrazové trhliny sú nebezpečné preto, že narúšajú ochrannú vrstvu stromu a môžu sa stať vstupnou bránou pre drevokazné huby a iné patogény.
Čo bielenie dokáže – a čo už nie
Je dôležité pomenovať účinky realisticky:
Čo bielenie skutočne robí:
- chráni kmeň pred teplotným stresom
- pomáha predchádzať praskaniu kôry
- mierne obmedzuje rast machov a lišajníkov na povrchu kôry
Čo od neho netreba očakávať:
- nejde o plnohodnotnú ochranu proti škodcom
- nenahrádza chemické ani biologické postreky
- nezabráni poškodeniu kôry hladnou zverou, ak nie je použitá mechanická ochrana
Vápno má síce mierne dezinfekčné vlastnosti, no nejde o insekticíd ani fungicíd. Bielenie je preventívne opatrenie, nie liečba.
Ktoré stromy majú z bielenia najväčší úžitok
Najviac profitujú ovocné stromy s hladšou a tenšou kôrou, ktoré sú citlivé na teplotné výkyvy, najmä:
- jablone
- hrušky
- slivky
- čerešne
- marhule
Osobitne dôležité je bielenie pri mladých stromoch, približne počas prvých 5 až 7 rokov po výsadbe. V tomto období ešte nemajú dostatočne hrubú a odolnú kôru. Starším stromom bielenie neškodí, no jeho význam je najmä na veľmi slnečných a otvorených stanovištiach.
Kedy má bielenie skutočný význam
Najlepší čas na bielenie je:
- neskorá jeseň po opade listov (október – november)
- prípadne koniec zimy, ak jesenné bielenie nebolo vykonané
Jesenné bielenie je dôležitejšie, pretože chráni strom počas celej zimy. Náter sa obnovuje len v prípade, že sa výrazne zmyje alebo opadá.
Natierať by sa malo:
- za suchého počasia
- pri teplotách nad bodom mrazu
- nie tesne pred dažďom alebo silným mrazom
Čím natierať kmene stromov
Najčastejšie sa používa vápenný náter z haseného vápna a vody. Zmes by mala byť dostatočne hustá, aby na kmeni držala, ale nie taká riedka, aby stekala.
Na zlepšenie priľnavosti možno pridať malé množstvo ílu alebo jemnej hliny. Olejové prísady sa používajú len výnimočne a v minimálnom množstve, aby nedošlo k zníženiu priedušnosti kôry.
Alternatívou sú hotové stromové nátery, ktoré sú určené výlučne na tento účel a rešpektujú fyziológiu drevín.
Ako bielenie vykonať správne
Pred nanesením náteru je vhodné:
- jemne očistiť kmeň od uvoľnenej starej kôry
- odstrániť machy a nečistoty bez poškodenia živých pletív
Náter sa nanáša štetcom:
- od úrovne pôdy
- po prvé rozkonárenie
- v jednej súvislej vrstve
Hrúbka náteru má byť primeraná – ochranná, nie izolačná.
Prečo má zmysel tento krok nevynechávať
Bielenie kmeňov je jednoduché, lacné a ekologické preventívne opatrenie, ktoré výrazne znižuje riziko zimného poškodenia stromov. Nezaručí absolútnu ochranu pred všetkými problémami, no dokáže eliminovať jeden z najčastejších a zároveň zbytočných stresových faktorov – teplotný šok.
Ak sa vykoná správne a včas, ide o malú investíciu času, ktorá sa stromom vracia v podobe lepšieho zdravotného stavu a dlhšej životnosti.