Ako obnoviť starú drevenú posteľ? Praktický postup a tipy na nový vzhľad

Drevená posteľ je srdcom každej spálne. Okrem toho, že pôsobí útulne, prináša aj kúsok prírody priamo do interiéru. Ak však roky používania zanechali na povrchu škrabance, ošúchané miesta či nevýrazný odtieň, je najvyšší čas dopriať jej nový vzhľad. Nemusíte byť profesionál – s trochou času, vhodnými pomôckami a kvalitným náterom zvládne obnovu drevenej postele takmer každý.
Prinášame podrobný návod, vďaka ktorému sa pre starú posteľ stane nový náter malým zázrakom. Výsledkom bude kus nábytku, ktorý bude pôsobiť sviežo, elegantne a znova vám spríjemní spánok na dlhé roky.
Čo budete potrebovať
Základom úspechu je správny výber náteru. Ak chcete drevu dopriať nový farebný tón, siahnite po krycej farbe. V prípade, že sa vám páči prirodzená kresba dreva a chcete ju ešte zvýrazniť, lepšou voľbou je lazúra alebo bezfarebný lak.
Pripravte si:
- kvalitný štetec – menší na detaily, väčší na rovné plochy
- valček – uľahčí prácu na väčších kusoch
- pomôcky na čistenie – handričku, hubku, metličku, lopatku
- brúsnu hubku alebo brúsny papier – na zarovnanie povrchu alebo odstránenie starého náteru
- tmel na drevo – ak potrebujete opraviť praskliny či ryhy
- náradie na rozobratie postele – skrutkovač, imbusový kľúč, prípadne klasický kľúč
- kladivo, ak budete zatĺkať drevené kolíky
Ak je pôvodný náter v zlom stave, pripravte si aj elektrickú brúsku – ušetrí čas aj energiu.
Ako postupovať krok za krokom
1. Príprava postele
Najskôr si pokojne vyhraďte čas a posteľ rozoberte na jednotlivé časti – odmontujte čelo, bočnice, rošty aj nohy. Čím viac častí rozoberiete, tým jednoduchšie sa vám bude pracovať a výsledok bude precíznejší.
Každý diel dôkladne očistite. Z povrchu odstráňte prach, mastnotu aj zvyšky starého laku či farby. Drevo by malo byť čisté, hladké a suché.
Ak má posteľ praskliny, ryhy alebo drobné poškodenia, vyplňte ich tmelom na drevo. Keď tmel zaschne, jemne ho prebrúste, aby splynul s povrchom a nevytváral nerovnosti.
V prípade, že chcete starý náter úplne odstrániť, zbrúste ho až na surové drevo. Až potom pristúpte k čisteniu a ďalším krokom.
2. Výber vhodného náteru
Farebné nátery dokážu dodať posteli výraznejší charakter, no ak preferujete prirodzený look dreva, stavte na tónovanú lazúru alebo bezfarebný lak.
Odporúčanie pre zachovanie prirodzenej kresby dreva:
- tónovaná olejová strednovrstvová lazúra na vodnej báze – jemne zvýrazní štruktúru dreva, dodá odtieň a zároveň ho ochráni,
- odtiene ako mahagón či tík pôsobia výraznejšie,
- orech alebo pinia vytvárajú jemnejší, decentný efekt.
Ak nechcete meniť farbu, no chcete drevo ochrániť, siahnite po bezfarebnom interiérovom laku na drevo. Vyrába sa v matnom aj lesklom prevedení a vytvorí povrch odolný voči každodennému používaniu.
3. Samotné natieranie
Pri aplikácii náteru nepodceňte detailný postup – práve precíznosť robí rozdiel medzi amatérskym a profesionálnym výsledkom.
- Na veľké plochy použite valček, ktorý zaručí rovnomerné rozloženie farby.
- Štetec využite na rohy, spoje, detaily a hrany.
Ideálne je naniesť dve vrstvy náteru. Medzi nimi dodržte prestávku:
- pri lazúre minimálne 4 hodiny, ideálne až 12 hodín
- pri bezfarebnom laku až 24 hodín, aby mohol poriadne zaschnúť
Neponáhľajte sa ani s finálnym zložením postele. Aj keď sa povrch môže zdať na dotyk suchý, úplné vytvrdenie trvá dlhší čas. Preto nechajte všetko dôkladne preschnúť, až potom diely zložte naspäť.
Keď bude posteľ opäť na svojom mieste, môžete jej nový vzhľad podčiarknuť čerstvým posteľným prádlom alebo dekoráciou v podobnom prírodnom tóne. V spálni tak vytvoríte príjemné prostredie, ktoré vás bude každý večer lákať do postele.