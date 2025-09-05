Ako objaviť tie najlepšie hubárske miesta? Skúsený hubár odhalil triky, ktoré vám naplnia košík až po okraj

Hubárčenie nie je len voľnočasová aktivita – na Slovensku je to tradícia zakorenená už celé stáročia. Pre mnohých ľudí znamená prechádzka po lese nielen relax, ale aj istú formu meditácie, počas ktorej sa napojíte na rytmus prírody. A keď sa k tomu pridá radosť z plného košíka, výsledkom je kombinácia, ktorú si nevedia vynachváliť celé generácie hubárov.
No zatiaľ čo niektorí prídu z lesa s prázdnym košíkom, iní sa vracajú s bohatou úrodou. Ako je to možné? Tajomstvo spočíva v znalostiach, skúsenostiach a trpezlivosti. Skúsení hubári totiž vedia, kedy a kde majú hľadať.
Huby nerastú iba v lete – sezóna je prekvapivo dlhá
Rozšírená predstava, že huby sa objavujú iba v horúcom lete, je len polovičná pravda. V skutočnosti je hubárska sezóna omnoho dlhšia. Už koncom mája, keď sa pôda dostatočne prehreje a prídu prvé dažde, sa začína obdobie, kedy môžete objavovať prvé hríby. Ak počasie praje, huby nájdete až do neskorej jesene.
Najväčší vplyv majú teplota a vlhkosť. Ideálne je, keď teplota dlhodobo neklesá pod 15 °C a pôda je pravidelne zásobovaná vlahou. Práve preto po daždivom lete nasleduje často výnimočne bohatá jeseň.
A netreba cestovať len do hôr. Huby sa dajú nájsť aj na miestach, kde by ste ich možno nečakali – v lesoparkoch, v menších hájoch či dokonca na okrajoch miest. Aj Bratislavčania, Košičania či Nitrania vedia, že niekedy stačí prejsť pár ulíc, aby sa ocitli na miestach, kde rastú kuriatka, bedle či suchohríby.
Najlepšie lokality podľa druhov húb
- Hríb smrekový a borový – darí sa mu v ihličnatých lesoch, najmä pod smrekmi a borovicami. Tieto huby sú klasikou slovenských kuchýň.
- Hríb dubový – vyhľadáva listnaté porasty, predovšetkým dubiny. Ide o jednu z najchutnejších húb, ktorú mnohí hubári považujú za „kráľa lesa“.
- Kuriatka – žlté a voňavé huby, ktoré rastú v skupinkách v machu a vlhších lesných zákutiach. Sú ideálne do polievok alebo na praženicu.
- Bedle vysoké – obľúbené huby, ktoré sa dajú pripraviť ako vyprážané rezne. Rastú na lúkach, na okrajoch lesov a často na svetlejších miestach.
- Suchohríby – ľahko ich spoznáte podľa suchého klobúka. Sú výborné na sušenie a používajú sa ako základ do polievok a omáčok.
Tip: Ak objavíte jednu bedľu alebo kuriatko, je veľká šanca, že o pár krokov ďalej nájdete ďalšie – tieto huby radi rastú vo väčších skupinách.
Pozor na nebezpečných dvojníkov!
Nie všetko, čo na prvý pohľad vyzerá chutne, je aj bezpečné. Preto je nesmierne dôležité vedieť rozlíšiť jedlé huby od ich jedovatých dvojníkov.
- Muchotrávka zelená – smrteľne jedovatá huba, ktorá sa môže na prvý pohľad podobať na pečiarku alebo mladý plávkovec.
- Muchotrávka červená – ikonická červená huba s bielymi bodkami, síce krásna na pohľad, ale prudko jedovatá.
- Závojenka olovová – jej zámienka s mladým pečiarkom je častá a veľmi nebezpečná.
- Čírovnica zemná – môže sa zamieňať s chutnou čírovnicou májovou, no je jedovatá.
Pravidlo znie jasne: ak si nie ste istí na 100 %, hubu nikdy nezbierajte. Oveľa lepšie je odísť z lesa s poloprázdnym košíkom než riskovať zdravie.
Počasie a jeho kľúčová úloha
Hubám sa darí len vtedy, keď majú dostatok času po daždi na svoj rast. Práve preto skúsení hubári nevyrážajú do lesa hneď po prvých kvapkách, ale až 8 až 12 dní po výdatných dažďoch. Vtedy sa podhubie „zobudí“ a začne vytvárať plodnice.
Jednorazová búrka po dlhom suchu nestačí. Les potrebuje viac daždivých dní za sebou, aby sa vlhkosť udržala v pôde. A vtedy nastáva skutočný hubársky boom.
Mesačné fázy – povera alebo skutočná pomôcka?
Medzi hubármi kolujú historky o tom, že spln mesiaca prináša bohatšie úrody. Niektorí hubári tvrdia, že najlepšie úlovky nachádzajú práve v období splnu. Vedecky to nie je potvrdené, no fakty hovoria, že počas splnu sú noci jasnejšie a vlhšie, čo môže byť pre huby priaznivé.
Ak máte radi trochu mystiky, skúste naplánovať svoju hubársku výpravu podľa lunárneho kalendára – možno budete prekvapení výsledkami.
Mykoríza – tajné spojenie stromov a húb
Huby nevyrastajú len tak náhodne. Väčšina jedlých húb žije v symbióze so stromami – tento vzťah sa nazýva mykoríza. Strom hubám poskytuje cukry a živiny, zatiaľ čo huby mu dodávajú vodu a minerály. Preto sa oplatí venovať pozornosť práve koreňom stromov, starým pňom či padnutým konárom.
Miesta, kde les pôsobí živšie a bohatšie na vegetáciu, bývajú často aj bohatšie na huby.
Ako zbierať huby šetrne a bezpečne
Huby nikdy netrhajte bezhlavo. Najlepšie je ich opatrne vykrútiť alebo odrezať tesne pri zemi, aby podhubie zostalo nepoškodené. To vám zaručí, že aj budúci rok sa budete môcť tešiť z rovnakej úrody.
Zbierajte len to, čo naozaj poznáte. Začiatočníci by mali mať pri sebe atlas húb alebo mobilnú aplikáciu, no aj tie sa môžu mýliť. Preto platí zásada: ak máte čo i len najmenšie pochybnosti, hubu nechajte tam, kde ste ju našli.
Ako odísť z lesa s plným košíkom? Rady skúsených hubárov
- Vyčkajte 8–12 dní po daždi.
- Vyberte si správny typ lesa podľa toho, aký druh húb hľadáte.
- Prehľadávajte korene stromov, staré pne a tienisté zákutia.
- Nebojte sa vyraziť aj do lesoparkov či na okraje miest.
- Sledujte mesačné fázy – možno vám prinesú šťastie.
- A nezabúdajte: vždy zbierajte len to, čo bezpečne poznáte.
Hubárčenie ako zážitok
Aj keď sa z lesa vrátite s prázdnym košíkom, nikdy sa nevrátite naprázdno. Vôňa ihličia, šum listov, spev vtákov a pocit pokoja sú darom, ktorý vám žiadny obchod neponúkne. Hubárčenie je preto nielen o plnom košíku, ale predovšetkým o radosti z prírody, ktorá vám dokáže dobiť baterky ako nič iné.