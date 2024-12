Ako naše staré mamy motivovali sliepky k vyššej znáške? Jednoduchý trik zvýši výkon až dvojnásobne

Chov sliepok patrí medzi tradičné aktivity našich predkov, no rozhodne nejde o činnosť, ktorá je vhodná pre každého. Sliepky potrebujú každodennú starostlivosť, no odmenia sa vám domácimi vajíčkami, ktorých kvalita a chuť sa s tými z obchodu nedajú porovnať. Ak sa rozhodnete pre tento druh chovu, čoskoro zistíte, že nejde len o získanie vajec, ale aj o príjemnú interakciu s týmito zaujímavými operencami. Prečítajte si, čo všetko chov sliepok zahŕňa a ako zabezpečiť, aby znášali čo najviac.

Starostlivosť o sliepky. Krok za krokom

Každé ráno by malo začať kontrolou výbehu. Overte si, či je bezpečne uzavretý a či nehrozí, že by sa k sliepkam dostali predátory. Po otvorení výbehu sliepky vypustite von, spočítajte ich a pozorne si všimnite, či sú všetky v dobrom zdravotnom stave. Následne je potrebné doplniť krmivo do krmítok a zabezpečiť, aby mali v napájačkách čerstvú vodu. Rovnako nezabudnite pozbierať vajcia a uistiť sa, že sliepky majú prístup k gritu – jemnému uhličitanu vápenatému, ktorý napomáha správnemu tráveniu. V popolisku by nemal chýbať popol, ktorý sliepky využívajú na kúpanie a odstraňovanie parazitov.

Počas dňa sa sliepky rady pasú a vyhľadávajú drobné živočíchy, čo im poskytuje dodatočné živiny. Večer je však nutné skontrolovať, či sa všetky vrátili do kurína. Ak sú už vo vnútri, kurín dôkladne uzavrite, aby ste ich ochránili pred nočnými hrozbami.

Raz týždenne je dôležité vykonať väčšie upratovanie. Vymieňajte podstielku, pridajte čerstvú slamu a dôkladne vyčistite kŕmitka i napájačky. Navyše je vhodné, aby ste prezreli každú sliepku jednotlivo a zistili, či na nej nie sú známky prítomnosti parazitov alebo iných zdravotných problémov.

Mesačne by ste mali vykonať kompletnú dezinfekciu kurína. Vypracte všetky jeho časti, steny umyte horúcou vodou s dezinfekciou a naneste špeciálne prípravky proti čmelíkom. Trusník a hniezda na znášanie vajec vyčistite do hĺbky, aby ste predišli vzniku nepríjemných pachov alebo chorôb.

Tajomstvo bohatej znášky. Pestrá a kvalitná strava

Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje počet vajec, je výživa sliepok. Najväčšiu časť ich jedálnička by mala tvoriť pšenica. Táto obilnina je ľahko stráviteľná, obsahuje bielkoviny a vitamíny skupiny B a E, ktoré dodávajú sliepkam energiu potrebnú na znášanie vajec. Okrem pšenice môžete sliepkam podávať aj ovos, jačmeň alebo kukuričný šrot.

Pre maximálnu výživovú hodnotu by ste mali striedať suché a mokré krmivo. Suché zahŕňa obilniny a ich zmesi, zatiaľ čo mokré tvorí čerstvá tráva, burina, bylinky, varené zemiaky či nasekaná zelenina. Výborným doplnkom sú aj žihľavy, ktoré obsahujú množstvo vitamínov a minerálov.

Pre spestrenie jedálnička môžete sliepkam občas pridať múku, štipku soli alebo rozdrvené vaječné škrupiny, ktoré im pomáhajú doplniť vápnik. V niektorých prípadoch je možné zmiešať obilniny s trochou mlieka, čo sliepkam zabezpečí prísun bielkovín.

Starostlivosť, ktorá prináša výsledky

Sliepky, ktoré dostávajú kvalitnú a pestrú stravu, sa vám odvďačia pravidelnou a bohatou znáškou vajec. Ak navyše dodržiavate hygienické štandardy v kuríne a venujete operencom potrebnú pozornosť, určite nebudete mať núdzu o vajíčka na raňajky, či už v podobe praženice, volského oka alebo iných chutných jedál.

Naši predkovia dobre vedeli, že spokojná sliepka je produktívna sliepka. Inšpirujte sa ich osvedčenými praktikami a užite si nielen bohatú znášku, ale aj radosť z kontaktu s týmito šikovnými a užitočnými operencami.