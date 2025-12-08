Ako nabrúsiť nože v mlynčeku na mäso: jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú!

Mlynček na mäso patrí medzi praktických pomocníkov v kuchyni – výrazne uľahčuje prácu s mäsom, no iba vtedy, keď sú jeho nože v dobrom stave.
Ak im nevenujete aspoň občasnú starostlivosť, môžete sa čoskoro stretnúť s tým, že mäso nebude prechádzať cez mlynček rovnomerne a celý proces sa spomalí.
Dobrá správa? Nože si môžete bez problémov nabrúsiť aj doma.
Prečo sa nože tupia
Mnohí ľudia si neuvedomujú, že aj klasický ručný mlynček potrebuje údržbu.
Postupom času začne zachytávať kúsky mäsa, zanášať sa a jeho výkon sa znižuje.
Ostrie sa otupuje vplyvom oxidácie a kontaktu s tvrdšími časťami mäsa – najmä šľachami, drobnými kosťami či pevnými vláknami z ešte čiastočne zamrznutých kusov.
Rozoberanie mlynčeka
Ako prvé je potrebné celý mlynček rozobrať. Brúsiť by ste mali nielen krížový nôž, ale aj okrúhly kotúč s otvormi. Na povrchu často uvidíte drobné nerovnosti – tie sú dôkazom, že ostrie už nie je v ideálnej kondícii.
Podrobný postup brúsenia pomocou brúsneho papiera nájdete vo videu:
Olej ako ochrana pred poškrabaním
Pred samotným brúsením natrite čepele rastlinným olejom. Nechajte pôsobiť asi päť minút. Vytvorí sa tenká vrstva, ktorá chráni kov pri kontakte s brúsnou plochou, takže po brúsení nezostanú na nožoch žiadne nepekné ryhy.
Brúsenie so šmirgľovým papierom
Na pevnú rovinu si pripravte brúsny (šmirgľový) papier so zrnitosťou 120 a upevnite ho tak, aby sa nehýbal.
Nože z mlynčeka navlhčite a každý kus brúsne prechádzajte po papieri zošikmenou stranou. Pracujte opatrne — ostrie sa môže rýchlo zostriť a hrozí poranenie.
Pohyb opakujte, kým nebude povrch hladký bez zubov či nerovností.
Potom už len mlynček znovu poskladajte a môžete pokračovať v mletí.
Vyskúšajte brúsny kameň
Ďalšou možnosťou je brúsenie pomocou brúsneho kameňa, ktorý bežne dostať v obchodoch s náradím. Postup je podobný ako pri brúsnom papieri.
Kameň najskôr navlhčite vodou a čepeľ po ňom veďte jemným tlakom. Brúsenie trvá približne 2–3 minúty v závislosti od aktuálneho stupňa otupenia.
Ako sa o mlynček starať
Aby vám mlynček slúžil čo najdlhšie, je dôležité čistiť ho po každom použití. Kotúč s otvormi opláchnite vodou, všetky časti umyte mydlom a dôkladne usušte.
Vyhýbajte sa drôtenkám a drsnej strane hubiek, ktoré by mohli poškodiť povrch kovu.