Ako na jeseň hnojiť záhony: Skúsená záhradníčka radí, čo spraviť pre úrodnú pôdu!

Aj keď to vyzerá, že sezóna v záhrade sa pomaly končí, práve teraz je ideálny čas pripraviť pôdu na ďalší rok.
Jeseň totiž nie je len obdobím zberu a upratovania, ale aj časom, keď sa záhony potrebujú poriadne vyživiť.
Kvalitné jesenné hnojenie je základom bohatej úrody budúceho roka. Viete, ako na to správne?
Jesenné práce a význam hnojenia
Na jeseň sa v záhrade ešte stále dá veľa stihnúť – môžete zberať úrodu, rezať trvalky, mulčovať, kosiť trávnik či zazimovať citlivé rastliny.
Do zoznamu jesenných prác však určite patrí aj hnojenie. Nie preto, že by rastliny teraz rástli, ale aby mali z čoho čerpať živiny na jar. Jesenné hnojenie má teda úplne iný cieľ než to jarné.
Ak používate minerálne hnojivá, pokračovať môžete približne do začiatku novembra. V tomto období sa odporúča ešte poslednýkrát prihnojiť napríklad trávnik.
Jesenné hnojivá obsahujú zvýšený podiel draslíka, ktorý pomáha rastlinám spevniť pletivá a korene. Vďaka tomu sú odolnejšie voči mrazom a lepšie prežijú zimu.
Minerálne vs. organické hnojivá
Minerálne hnojivá sú síce užitočné, no mali by tvoriť len doplnok.
Najdôležitejšia je práve príprava pôdy organickými hnojivami, ktoré vracajú pôde vyčerpané živiny.
Aj keď rotácia plodín pomáha udržiavať pôdu v rovnováhe, nič nenahradí kvalitný prírodný zdroj živín – ten je ideálne zapracovať do pôdy práve na jeseň.
Zelené hnojenie – keď pôda pracuje sama
Možno na záhonoch ešte máte zelené hnojenie – rastliny, ktoré sa pestujú s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy. Obvykle sa vysievajú po zbere úrody a neskôr sa zapracujú do zeme.
Ak ste ich vysiali včas, teraz je čas ich zapracovať – stačí ich posekať rýľom a pri rytí premiešať so zeminou.
Ak ste to však nestihli, nevadí – zelené hnojenie sa dá do pôdy zapraviť aj na jar.
Hnojenie maštaľným hnojom – klasika, ktorá funguje
Zelené hnojenie má svoje výhody, no na jeseň by sa nemalo zabúdať ani na maštaľný hnoj – kravský či konský. Práve teraz mu neprekáža ani čerstvosť.
V chladnom období sa totiž postupne rozloží a do jari sa z neho stane výživný základ pre nové rastliny.
Takzvaná chlievská mrva – zmes výkalov a podstielky – nemusí byť vyzretá. Stačí ju rozprestrieť na odplevelený a zrytý záhon v vrstve približne 15 až 20 centimetrov.
Počas zimy prebehne prirodzené rozloženie materiálu a na jar bude pôda pripravená na výsadbu bez rizika, že by čerstvý hnoj rastliny „spálil“.
Použiť môžete aj starší, vyzretý hnoj – záleží len na tom, čo máte k dispozícii.
Na čo si dať pozor
Ak hnoj zháňate, dávajte pozor na pôvod. Hnoj z veľkochovov môže obsahovať zvyšky antibiotík alebo hormónov, ktoré by pôde ani rastlinám neprospeli.
Ideálne je teda získať hnoj z menších domácich chovov, kde máte istotu jeho kvality.
Alternatíva: granulovaný hnoj
Ak nemáte prístup k maštaľnému hnoju, existuje aj granulovaný hnoj. Ten sa síce považuje za kvalitný zdroj živín, no pre väčšiu záhradu je finančne náročný.
Výborne sa však hodí na menšie priestory – napríklad na balkón či terasu, kde sa s fúrikom čerstvého hnoja jednoducho nedostanete.
Zhrnutie
Jesenné hnojenie je kľúčom k zdravej a úrodnej pôde. Či už zvolíte minerálne hnojivá, zelené hnojenie alebo klasický maštaľný hnoj, dôležité je pôdu nenechať „hladovať“.
V zime si oddýchne, ale zároveň sa nasýti živinami, ktoré jej na jar umožnia rozkvitnúť naplno.