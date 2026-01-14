Ako mráz vplýva na kompost? Čo sa deje počas zimy a ako môžete hromade pomôcť?

kompost v zime
kompost v zime Foto: depositphotos.com

Mnohí záhradkári sa počas zimy zamýšľajú nad tým, či kompostovanie v mrazivom období vôbec funguje a či by mali kompost chrániť pred nízkymi teplotami. Dobrá správa je, že kompost si s chladom vo väčšine prípadov poradí bez problémov. Proces rozkladu sa síce spomalí, no nijako tým neutrpí jeho kvalita.

Kompost v zime nezaniká, len sa výrazne spomalí

Proces tlenia je závislý od mikroorganizmov – najmä baktérií a húb. Tie pracujú najintenzívnejšie pri vyšších teplotách, typicky medzi 30 a 60 °C. Ak teplota kompostu klesne pod približne 10 °C, aktivita mikroorganizmov sa výrazne zníži.
Keď materiál premrzne, rozklad sa prakticky zastaví – nejde však o poškodenie kompostu, ale o prirodzené prerušenie procesu. Po oteplení pokračuje rozklad presne tam, kde skončil.

V praxi to znamená, že aj keď kompost navonok pripomína zmrznutú hromadu, vo vnútri môže byť ešte určitý stupeň aktivity, najmä ak ide o väčšiu hromadu. Teplo vznikajúce rozkladom môže spôsobiť kondenzáciu pary, ktorá sa zvonka javí ako „dym“, hoci ide len o prirodzené vyparovanie vlhkosti.

Premrznutie kompostu živiny nepoškodzuje

Nízke teploty nespôsobujú stratu dusíka, fosforu ani iných živín. Jediné, čo sa mení, je rýchlosť rozkladu. Po opätovnom zvýšení teploty sa mikroorganizmy aktivujú a pokračujú v práci.

Mráz môže kompostu dokonca pomôcť

Striedanie mrazu a odmäku má mechanický účinok na organický materiál. Voda v rastlinných bunkách sa pri mraze rozpína, čo spôsobuje drobné trhliny v listoch či zvyškoch rastlín. Vznikne tak väčší povrch, na ktorom môžu mikroorganizmy neskôr pôsobiť, takže rozklad po oteplení prebieha rýchlejšie.

Tento jav je dobre popísaný aj v pedológii (vede o pôde) – zimné premiešavanie mrazu a vlhkosti pomáha rozkladať organickú hmotu v pôde.

Má sa kompost chrániť pred zimou?

Ochrana nie je nevyhnutná, ale môže byť užitočná v extrémne mrazivých oblastiach alebo pri menších kompostoviskách, ktoré rýchlejšie premŕzajú.

Kedy zakrytie kompostu pomáha

  • ak hrozia dlhodobé silné mrazy
  • ak máte malý kompostér, ktorý rýchlejšie vychladne
  • ak chcete podporiť mikrobiálnu aktivitu aj počas zimy

Ako izolácia sú vhodné:

  • slama
  • suché lístie
  • drevná štiepka
  • kartón

Ide o materiály, ktoré prepúšťajú vzduch a udržujú vlhkosť.

Čomu sa vyhnúť

Plastové fólie nie sú vhodné, pretože bránia prúdeniu vzduchu a môžu viesť k hromadeniu vlhkosti a vzniku anaeróbnych (zapáchajúcich) podmienok.

Zimné obmedzenie: čo do kompostu nepridávať

V chladných mesiacoch nepridávajte burinu ani rastliny so zrelými semienkami. Je to z vedeckého hľadiska správne, pretože:

  • semená nie sú vystavené teplotám, ktoré by ich spoľahlivo zničili
  • na ich likvidáciu je potrebná teplota nad 55 °C počas viacerých dní
  • takéto teploty je možné dosiahnuť iba pri tzv. horúcom kompostovaní, nie počas zimy

V opačnom prípade riskujete, že si na jar vysejete nežiaduce rastliny priamo do záhonov.

Použiteľnosť premrznutého kompostu

Premrznutý kompost je úplne bezpečný a po oteplení opäť pokračuje v dozrievaní. Môže sa používať tak ako inokedy – mráz neznižuje jeho výživné hodnoty ani štruktúru.

Zhrnutie: skutočný vplyv mrazu na kompost

  •  rozklad sa spomalí alebo zastaví, ale nezničí sa
  •  živiny sa premrznutím nestrácajú
  •  mráz môže pomôcť lepšiemu drobeniu materiál
  •  izolácia kompostu je dobrovoľná, nie povinná
  •  semienka burín sa v zime nezničia – tie do kompostu nepatria

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať