Ako mráz vplýva na kompost? Čo sa deje počas zimy a ako môžete hromade pomôcť?

Mnohí záhradkári sa počas zimy zamýšľajú nad tým, či kompostovanie v mrazivom období vôbec funguje a či by mali kompost chrániť pred nízkymi teplotami. Dobrá správa je, že kompost si s chladom vo väčšine prípadov poradí bez problémov. Proces rozkladu sa síce spomalí, no nijako tým neutrpí jeho kvalita.
Kompost v zime nezaniká, len sa výrazne spomalí
Proces tlenia je závislý od mikroorganizmov – najmä baktérií a húb. Tie pracujú najintenzívnejšie pri vyšších teplotách, typicky medzi 30 a 60 °C. Ak teplota kompostu klesne pod približne 10 °C, aktivita mikroorganizmov sa výrazne zníži.
Keď materiál premrzne, rozklad sa prakticky zastaví – nejde však o poškodenie kompostu, ale o prirodzené prerušenie procesu. Po oteplení pokračuje rozklad presne tam, kde skončil.
V praxi to znamená, že aj keď kompost navonok pripomína zmrznutú hromadu, vo vnútri môže byť ešte určitý stupeň aktivity, najmä ak ide o väčšiu hromadu. Teplo vznikajúce rozkladom môže spôsobiť kondenzáciu pary, ktorá sa zvonka javí ako „dym“, hoci ide len o prirodzené vyparovanie vlhkosti.
Premrznutie kompostu živiny nepoškodzuje
Nízke teploty nespôsobujú stratu dusíka, fosforu ani iných živín. Jediné, čo sa mení, je rýchlosť rozkladu. Po opätovnom zvýšení teploty sa mikroorganizmy aktivujú a pokračujú v práci.
Mráz môže kompostu dokonca pomôcť
Striedanie mrazu a odmäku má mechanický účinok na organický materiál. Voda v rastlinných bunkách sa pri mraze rozpína, čo spôsobuje drobné trhliny v listoch či zvyškoch rastlín. Vznikne tak väčší povrch, na ktorom môžu mikroorganizmy neskôr pôsobiť, takže rozklad po oteplení prebieha rýchlejšie.
Tento jav je dobre popísaný aj v pedológii (vede o pôde) – zimné premiešavanie mrazu a vlhkosti pomáha rozkladať organickú hmotu v pôde.
Má sa kompost chrániť pred zimou?
Ochrana nie je nevyhnutná, ale môže byť užitočná v extrémne mrazivých oblastiach alebo pri menších kompostoviskách, ktoré rýchlejšie premŕzajú.
Kedy zakrytie kompostu pomáha
- ak hrozia dlhodobé silné mrazy
- ak máte malý kompostér, ktorý rýchlejšie vychladne
- ak chcete podporiť mikrobiálnu aktivitu aj počas zimy
Ako izolácia sú vhodné:
- slama
- suché lístie
- drevná štiepka
- kartón
Ide o materiály, ktoré prepúšťajú vzduch a udržujú vlhkosť.
Čomu sa vyhnúť
Plastové fólie nie sú vhodné, pretože bránia prúdeniu vzduchu a môžu viesť k hromadeniu vlhkosti a vzniku anaeróbnych (zapáchajúcich) podmienok.
Zimné obmedzenie: čo do kompostu nepridávať
V chladných mesiacoch nepridávajte burinu ani rastliny so zrelými semienkami. Je to z vedeckého hľadiska správne, pretože:
- semená nie sú vystavené teplotám, ktoré by ich spoľahlivo zničili
- na ich likvidáciu je potrebná teplota nad 55 °C počas viacerých dní
- takéto teploty je možné dosiahnuť iba pri tzv. horúcom kompostovaní, nie počas zimy
V opačnom prípade riskujete, že si na jar vysejete nežiaduce rastliny priamo do záhonov.
Použiteľnosť premrznutého kompostu
Premrznutý kompost je úplne bezpečný a po oteplení opäť pokračuje v dozrievaní. Môže sa používať tak ako inokedy – mráz neznižuje jeho výživné hodnoty ani štruktúru.
Zhrnutie: skutočný vplyv mrazu na kompost
- rozklad sa spomalí alebo zastaví, ale nezničí sa
- živiny sa premrznutím nestrácajú
- mráz môže pomôcť lepšiemu drobeniu materiál
- izolácia kompostu je dobrovoľná, nie povinná
- semienka burín sa v zime nezničia – tie do kompostu nepatria