Ako mať voňavú toaletu bez drahej chémie? Dajte toto do nádržky na vodu

toaleta
toaleta Foto: František Stacho

Udržiavať toaletu čistú a sviežo voňajúcu nemusí znamenať, že budete utrácať za drahé WC bloky z drogérie. Existujú aj lacné, ekologické a pritom účinné spôsoby, ako dosiahnuť rovnaký efekt – a pritom nepoškodiť životné prostredie ani toaletu samotnú.

Prečo toaleta niekedy zapácha aj po vyčistení?

Nepríjemný zápach z toalety nemusí vždy znamenať, že je špinavá. Často za to môže upchatý alebo znečistený odtok, baktérie usadené pod okrajom misy, alebo zvyšky vody v kefke na WC. Aj pravidelne čistená toaleta môže vydávať zápach, ak sa nečistí všetky problematické miesta – napríklad spodná časť prkénka, medzery medzi mísou a podlahou alebo samotná nádržka.

Ak chcete, aby sa pri každom spláchnutí šírila príjemná vôňa, existuje niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť – a to bez zbytočnej chémie.

Domáci osviežovač z aviváže – len s mierou

Niektorí ľudia odporúčajú trik s malou plastovou fľašou naplnenou avivážou, ktorú vložia do nádržky. Po prepichnutí viečka sa vôňa uvoľňuje do vody a pri spláchnutí prevoňá kúpeľňu. Tento trik môže fungovať, ale nie je ideálny na dlhodobé používanie.

Aviváž obsahuje chemikálie a parfumy, ktoré sa môžu v nádržke usadzovať a po čase upchávať mechanizmus splachovania. Navyše, nie je šetrná k životnému prostrediu. Ak sa rozhodnete ho vyskúšať, použite len malé množstvo aviváže a nádržku pravidelne preplachujte čistou vodou.

Ekologickejšia možnosť: citrusové šupky alebo esenciálne oleje

Ak preferujete prírodné riešenia, siahnite po citrusoch. Kôra z pomaranča, citróna či limetky obsahuje prírodné silice, ktoré majú dezinfekčné a dezodoračné účinky.

Môžete ich vložiť do malej sieťky a umiestniť do kúpeľne – nie priamo do nádržky, pretože tam sa rýchlo rozkladajú a mohli by spôsobiť nečistoty alebo zápach. Alternatívne môžete pridať niekoľko kvapiek éterického oleja (napríklad citrónového, mätového alebo eukalyptového) do malej nádoby s vodou, ktorú položíte na poličku pri toalete.

Tieto vône sú prírodné, dlhotrvajúce a neškodia ani prírode, ani vašej toalete.

Pravidelná hygiena je základ

Žiadny osviežovač nezakryje zápach z nečistôt. Preto je najdôležitejšie toaletu pravidelne čistiť – nielen misa, ale aj doska, nádržka a priestor okolo. Pod okrajom misy sa často drží vodný kameň, baktérie a plesne, ktoré spôsobujú zápach.

Toaletnú kefku po každom použití opláchnite a občas ju ponorte na pár minút do horúcej vody s dezinfekčným prostriedkom alebo octom. Ak ju používate dlhodobo, je vhodné ju meniť približne každé tri mesiace – aj keď vyzerá čisto, vo vnútri môže byť množstvo baktérií.

Jednoduché a bezpečné osvieženie

Ak nechcete používať chémie, môžete si vyrobiť aj vlastný osviežovač:

  • Zmiešajte 1 šálku jedlej sódy, 1 šálku kyseliny citrónovej a pár kvapiek esenciálneho oleja.
  • Zmes natlačte do formičiek (napríklad na ľad) a nechajte vyschnúť.
  • Hotové „bomby“ môžete hádzať do misy – počas reakcie sa uvoľní vôňa a misa sa zároveň prečistí.

Tento spôsob je ekologický, lacný a 100 % bezpečný pre splachovací mechanizmus.

Záver

Voňavá toaleta neznamená hromadu chémie. Kľúčom je pravidelná údržba, čistá kefa a správne vetranie. Na vôňu môžete použiť prírodné citrusy, sódu, éterické oleje alebo domáce osviežovače – všetko funguje bez zbytočných chemikálií a škodlivých látok.

Ak sa budete o toaletu starať dôkladne a pravidelne, nepotrebujete drahé produkty – len pár domácich trikov a trochu starostlivosti.

