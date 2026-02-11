Ako Maldivy, lenže v Európe. Táto drobná sicílska pláž je raj na zemi, a kto ju chce vidieť v roku 2026, mal by si pohnúť

Na severozápadnej Sicílii sa nachádza zátoka Cala Mazzo di Sciacca, malé prírodné kúpalisko, ktoré si dlhodobo udržiava výbornú povesť vďaka veľmi čistej vode. Leží v blízkosti mestečka Castellammare del Golfo a nachádza sa neďaleko vstupu do Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, jednej z najznámejších sicílskych prírodných rezervácií.
Ako pláž vyzerá v skutočnosti: video zo sezóny 2024
Aby si čitateľ vedel predstaviť reálnu podobu zátoky, tu je dostupné video z obdobia sezóny, ktoré zachytáva vzhľad vody, pláže aj okolia:
Video: Cala Mazzo di Sciacca – realita počas leta
Overená čistota vody
Podľa každoročne zverejňovaných správ Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) sa kvalita vody v tejto lokalite už niekoľko rokov hodnotí ako „vynikajúca“. Tieto správy vychádzajú z odberov vykonávaných počas kúpacej sezóny podľa jednotných európskych hygienických kritérií.
Rovnako portál Swimcheck, ktorý čerpá z oficiálnych verejných údajov, uvádza pre Cala Mazzo di Sciacca najvyššie možné hodnotenie kvality vody.
Poloha a charakter pláže
Zátoka je umiestnená medzi skalnatými svahmi a typickou stredomorskou vegetáciou. Nejde o mestskú pláž — jej okolie má prírodný charakter a v mnohom pripomína časti pobrežia pri rezervácii Zingaro.
Cesta k pláži vedie z parkoviska nad zátokou a pozostáva z približne 700 metrov dlhého zostupu. Počas zostupu sa otvárajú výhľady na pobrežie a okolitú krajinu.
Podmienky na kúpanie a šnorchlovanie
Pláž je tvorená prevažne okruhliakmi. Voda je pravidelne popisovaná ako priezračná, pričom viditeľnosť dna je dobrá aj vo väčšej hĺbke. Skalnaté dno a čisté more vytvárajú vhodné podmienky pre pozorovanie morského života pri šnorchlovaní.
Farebné odtiene vody — od svetlej tyrkysovej po sýtejšiu modrú — sú spôsobené kombináciou čistoty, slnečného svetla a skalnatého podložia, ktoré svetlo odráža.
Návštevnosť a praktické informácie
Pláž má obmedzený priestor, keďže sa nachádza v prírodnom prostredí medzi skalami. Počet ľudí, ktorí sa na pláž zmestia, je prirodzene limitovaný samotnou lokalitou, nie oficiálnymi kapacitnými pravidlami.
V hlavnej turistickej sezóne býva zátoka obľúbená, preto je praktické riešiť príchod či ubytovanie v okolí vopred — ide však o všeobecné odporúčanie, nie o oficiálne nariadenie.