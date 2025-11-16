Ako jednoducho vyčistiť varnú dosku: chytré triky, ktoré šetria čas aj peniaze!

Máte doma sklokeramickú či indukčnú varnú dosku a nie ste si istí, ako ju vyčistiť bez rizika poškriabania? Hoci ide o veľmi tvrdý materiál, drobným rýham sa pri nesprávnom čistení dá vyhnúť len opatrným postupom.
Ako na to, aby povrch zostal dlhé roky ako nový?
Krásna varná doska si žiada pravidelnú starostlivosť
Sklokeramické dosky sú dnes bežnou súčasťou domácností – sú moderné, elegantné a vizuálne pôsobia veľmi čisto.
Práve preto dokáže človeka poriadne zamrzieť, keď sa na hladkom povrchu objaví škrabanec, ktorý sa bude na varnej doske vynímať ešte dlho predtým, než príde čas na finančne náročnú výmenu spotrebiča.
Pri pripáleninách pomôže škrabka
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že z hladkej sklenej plochy pôjde pripálené jedlo dolu ľahko. Reálne to však býva o čosi náročnejšie.
Vyhnite sa kovovým predmetom, ktoré nie sú na tieto povrchy určené. Jediným bezpečným pomocníkom je špeciálna škrabka na varné dosky, ktorá pripomína škrabku na ľad z čelného skla auta.
Jej výhodou je, že patrí medzi lacné kuchynské pomôcky – bežne ju kúpite do 200 Kč.
Má pevné držadlo a tenké ostrie, ktoré by ste mali viesť po doske pod uhlom približne 45°. Netlačte, nezoškrabávajte hrany povrchu a nepoužívajte ju ako nôž.
Hoci je určená na sklokeramiku, aj ňou môžete pri zlom zaobchádzaní dosku poškodiť.
Prírodné prostriedky, ktoré máte doma
Na bežné čistenie ani odstránenie zaschnutých zvyškov nie je nutné siahať po agresívnej chémii z drogérie. Skvele poslúži ocot, citrónová šťava či jedlá sóda.
Predtým však nezabudnite na najdôležitejšiu vec – doska musí byť úplne studená.
Ani vlhká handrička vás pred popálením nezachráni, pretože para vznikajúca z vody na horúcom povrchu môže spôsobiť nepríjemné popáleniny.
Ktoré domáce kombinácie fungujú najlepšie?
- Soľ s citrónom alebo octom
Rozpolený citrón namočte do soli a jemne prechádzajte po znečistených miestach. Po krátkom pôsobení povrch utrite. Ocot aj citrón výborne odmasťujú a navyše zanechajú príjemnú vôňu.
- Jedlá sóda s vodou
Zmiešajte sódu s trochou vody, vytvorte pastu a nechajte ju pôsobiť. Je šetrná, no účinná.
- Sóda a ocot
O niečo výraznejšia kombinácia, ktorá si poradí aj s odolnejšou špinou.
Na každodenné čistenie úplne postačí vlhká, dobre vyžmýkaná mikrovláknová handrička alebo jemná hubka.
A ak chcete doske dodať konečný lesk, stačí ju pretrieť roztokom octu a následne vyleštiť mikrovláknom.