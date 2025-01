Ako jednoducho prerobiť jednorazový mlynček na korenie na znovu plniteľný

Jednorazové mlynčeky na korenie alebo soľ sa často ocitnú v našich domácnostiach ako súčasť bežných nákupov či ako drobný darček. Keď sa však obsah minie, väčšina ľudí ich automaticky vyhodí. Nemusí to však byť tak! S jednoduchým trikom im môžete vdýchnuť nový život a zmeniť ich na opakovane použiteľné mlynčeky. Tento návod vás krok za krokom naučí, ako na to, a to bez zbytočných nákladov či špeciálneho náradia.