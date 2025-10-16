Ako jednoducho poskladať napínaciu plachtu: Tento trik valcuje internet!

Ak vás vždy potrápi skladanie napínacích plachiet s gumou po obvode, nezúfajte! Existuje jednoduchý spôsob, ako to zvládnuť rýchlo, bez nervov a s dokonalým výsledkom.
Prečo si ich bez nich nevieme predstaviť
Napínacie plachty sa stali bežnou súčasťou každej domácnosti. Sú praktické, rýchlo sa navliekajú a počas noci pevne držia svoj tvar.
Okrem toho sa ľahko perú, dobre schnú a vyrábajú sa v množstve materiálov aj farieb. Niet divu, že ich obľuba stále rastie.
Skladanie býva problém
Aj keď sú nesmierne praktické, mnoho ľudí odrádza práve ich skladanie. Niektorí netušia, ako tento kúsok textílie poskladať tak, aby sa vôbec zmestil do skrine.
Výsledkom býva neforemná guča látky, ktorá zaberá zbytočne veľa miesta.
Naučte sa skladať napínacie plachty bez stresu
Chce to len pokoj, trochu priestoru a doslova minútku času. Tento jednoduchý trik vám ukáže, že aj to, čo sa zdalo nezvládnuteľné, môže byť hračka.
Zabudnite na neforemné tvary a doprajte si dokonale úhľadné komíny v skrini.
Pozrite si návodové video tu:
Postup krok za krokom: rohy do seba a potom klasika
- Suchú plachtu si rozložte a párkrát ňou prehoďte vo vzduchu, aby sa vyrovnala.
- Rozprestrite ju na posteľ tak, aby ste mali bližšie rohy pred sebou.
- Tieto dva rohy preložte jeden cez druhý – jeden roh jednoducho navlečte do druhého.
- Uchopte oba spojené rohy z vnútornej strany a prstami ich roztiahnite až po okraje.
- Rovnakým spôsobom spojte aj druhú stranu plachty.
- Keď ju následne položíte, mala by mať tvar pravidelného štvorca alebo obdĺžnika.
- Urovnajte okraje a plachtu poskladajte už klasickým spôsobom.
Takto poskladané napínacie plachty vyzerajú v skrini oveľa lepšie, nezaberú toľko miesta a držia si tvar.
Najčastejšie používané materiály
Froté
Najpoužívanejšia bavlnená úpletová tkanina, často s prímesou syntetických vlákien.
Povrch má smyčkový, vďaka čomu skvele saje vlhkosť, ľahko sa udržiava a vydrží dlhé roky.
Mikroplyš
Vyrobený z jemných syntetických vlákien, na dotyk mäkučký a hrejivý.
Vďaka hustým chĺpkom je ideálny na zimné mesiace – poskytuje maximálne pohodlie a teplo.
Jersey
Materiál z prírodnej bavlny, ktorý je zároveň pevný aj pružný. Výborne sa prispôsobuje matracu, jednoducho sa navlieka a počas spánku zostáva hladký.
Napínacie plachty sú neobyčajne praktické – a keď viete, ako ich správne poskladať, sú aj dokonale úsporné.