Ako jednoducho a rýchlo vyčistiť sprchový kút: Geniálny trik s dierkou v hubke!

Upravená a lesklá kúpeľňa patrí k základom útulnej domácnosti.Stačí venovať pár minút pravidelnej starostlivosti a využiť niekoľko šikovných trikov, ktoré dokážu spraviť veľký rozdiel.
Ako docieliť, aby bol sprchový kút aj sklenené dvierka stále čisté, žiarivé a bez usadenín?
Možno aj vás trápi stále dokola znečistená sprcha – zaschnuté kvapky na skle, stopy od mydla či šampónov a biele mapy po vodnom kameni.
Upratovanie kúpeľne síce nepatrí medzi najobľúbenejšie domáce práce, no so správnymi pomocníkmi si ho dokážete výrazne uľahčiť.
Navyše nemusíte siahať po agresívnych chemikáliách – účinné prostriedky máte často doma priamo po ruke.
Inšpiráciu môžete vidieť aj vo videu:
Tajomstvo úspechu: pravidelnosť
Ak chcete, aby váš sprchový kút naozaj žiaril, pokúste sa udržiavať ho čistý po každom sprchovaní.
Vďaka tomu sa pri väčšom upratovaní nebudete trápiť so silnými nánosmi. Skvelým pomocníkom je obyčajná stierka – po sprchovaní s ňou jednoducho zotrite kvapky zo sklenených dverí aj stien.
Tým zabránite tvorbe zaschnutého vodného kameňa, ktorý vytvára nepekné biele škvrny.
Hubkou zároveň odstráňte zvyšky mydla, mastnotu a vlasy, ktoré sa v sprche často zachytávajú.
Takto sa nánosy špiny nikdy nestihnú poriadne usadiť.
Ocot v rozprašovači
Jedným z najosvedčenejších prírodných čističov je obyčajný ocot.
Skvele rozpúšťa vodný kameň, poradí si s mastnotou a má zároveň antibakteriálne aj dezinfekčné účinky. Stačí naniesť trochu octu na hubku a začať čistiť.
Rovnako dobre funguje aj octový roztok v rozprašovači – postriekajte povrch, nechajte chvíľu pôsobiť, dočistite kefkou a opláchnite teplou vodou. Na záver všetko preleštite suchou handričkou.
Dokonalá čistiaca zmes: citrón + jedlá sóda
Ak chcete, aby bolo sklo sprchového kúta krásne čisté a lesklé, vyskúšajte jednoduchú, no mimoriadne účinnú kombináciu citrónovej šťavy a jedlej sódy.
Spoločne vytvárajú čistiacu pastu, ktorá dokáže nielen odstraňovať špinu, ale aj jemne bieli a neutralizuje pachy.
Postup je jednoduchý: vytlačenú šťavu z citróna zmiešajte so sódou, zmes naneste na hubku a pustite sa do čistenia.
Alebo prerežte citrón na polovicu, namočte ho do sódy a takto prejdite všetky problematické miesta. Nakoniec opláchnite vodou a osušte papierovou utierkou či handričkou.
Geniálny trik: tableta v hubke
Ak túžite po sprche, ktorá bude doslova žiariť, siahnite po bežnej tablete do umývačky riadu. Je prekvapivo účinná.
Do hubky na riad vystrihnite malý otvor a vložte doň tabletu. Hubku navlhčite a pustite sa do čistenia.
Vzniknutá pena začne okamžite pracovať a rozpúšťať všetky nánosy.
Po krátkom pôsobení opláchnite všetky plochy vrátane batérie a sprchovej hlavice teplou vodou a preleštite. Nezabudnite pri tom použiť gumové rukavice.
Zaujímavá kombinácia: cola a trochu alkoholu
Tento populárny nápoj je známy aj svojimi čistiacimi schopnosťami. Keď ho zmiešate s malým množstvom alkoholu, vznikne veľmi účinný roztok.
Zmes nalejte do rozprašovača, nastriekajte na znečistené plochy a nechajte pôsobiť približne 10–15 minút. Potom opláchnite studenou vodou a utrite dosucha.