Ako jednoducho a dôkladne vyčistiť žalúzie? Praktický návod, ktorý zachráni vaše okná aj zdravie

Žalúzie patria k základnej výbave väčšiny domácností a kancelárií. Často ich vnímame len ako praktický doplnok, ktorý zabezpečuje tieň a chráni naše súkromie pred zvedavými pohľadmi zvonku. Lenže pri dôkladnejšom upratovaní si zrazu uvedomíme, že vrstvy prachu a rôznych nečistôt sa nepozorovane usádzajú práve na týchto lamelách. A hoci sa žalúzie na prvý pohľad môžu zdať čistejšie než záclony, vo výsledku na nich vie priľnúť oveľa viac prachu. Dôsledné čistenie je preto dôležité nielen pre lepší vzhľad, ale aj pre zdravie ľudí, ktorí v danom priestore žijú alebo pracujú.

Prečo je dôležité čistiť žalúzie pravidelne?

Pri všeobecnom upratovaní sa žalúzie často opomínajú. Niekedy sú dokonca poslednou vecou na zozname a ľahko sa na ne zabudne úplne. Je to však chyba, pretože prach a mikročiastočky na nich môžu prispieť k zhoršeniu kvality vnútorného ovzdušia. Pokiaľ napríklad niekto v domácnosti trpí alergiami či dýchacími ťažkosťami, zanesené žalúzie môžu tieto problémy zbytočne prehlbovať. Pravidelná údržba tak môže aspoň čiastočne pomôcť zredukovať alergény a zlepšiť celkovú hygienu prostredia.

Ďalšou výhodou pravidelného čistenia je úspora času. Keď sa prach a špina nabaľujú dlhšie, čistenie sa stáva oveľa komplikovanejším. Ak tento úkon zaradíte do bežného upratovacieho plánu, zvládnete ho rýchlejšie, s menšou námahou a nebudete sa musieť púšťať do zdĺhavého drhnutia.

Čistenie žalúzií skôr, ako sa pustíte do okien

Pri veľkom generálnom upratovaní, ktoré obvykle zahŕňa aj umývanie okien, by ste mali myslieť na jednu dôležitú zásadu: žalúzie čistite skôr, než sa pustíte do samotných okien. Prečo? Pretože počas odstraňovania prachu a rôznych nečistôt z lamiel sa veľmi pravdepodobne znečistia aj sklá. Pokiaľ by ste postupovali naopak, čakalo by vás dvojité umývanie.

1. Predbežné vysávanie:

Na úplný začiatok je dobré žalúzie narovnať (stiahnuť smerom nadol a vodorovne nastaviť lamely) a využiť vysávač. Zvoľte si ten najnižší možný sací výkon a použite vhodný nadstavec s jemnou kefkou, aby ste nepoškriabali povrch. Týmto spôsobom odstránite väčšiu časť prachu a nebudete ho neskôr zbytočne roznášať.

2. Dočisťovanie vlhkou handričkou:

Po vysávaní príde na rad dôkladné utretie lamiel. Každú lamelu môžete jemne zotrieť vlhkou handričkou alebo handričkou namočenou do slabého roztoku vody s octom. Ocot pôsobí ako prírodný odmasťovač, ktorý zbavuje povrchy mastnoty a zvyškov lepkavého prachu. Táto metóda je ideálna najmä vtedy, ak sa chcete prachu a nečistôt zbaviť úplne dôkladne.

Je dobré myslieť na to, že ručné otieranie lamiel vám zaberie viac času – najmä ak máte veľa okien. Na druhej strane vám takýto postup pomôže dosiahnuť maximálne čistý výsledok a zamedziť šíreniu prachu do celej miestnosti.

Expresné riešenie, keď sa ponáhľate

V každodennom živote nie je vždy dostatok času na detailné čistenie každej lamely. Ak potrebujete žalúzie rýchlo zbaviť najhoršieho nánosu prachu, vyskúšajte nasledovný postup:

Stiahnite žalúzie a sklopte lamely do jednej strany, aby ste vytvorili celistvú plochu. Zoberte si handričku s roztokom octu a vody (prípadne s iným šetrným čistiacim prostriedkom). Otrite žalúzie pozdĺž lamiel zhora nadol. Potom lamely pretočte na opačný smer a zotrite aj druhú stranu. Buďte pri stieraní jemní – ak lamely príliš silno tlačíte či ohýbate, môžete ich nechtiac poškodiť a znehodnotiť ich funkciu.

Tento rýchly variant síce nezaručí úplné odstránenie všetkej špiny, ale určite pomôže pri akútnej potrebe odstrániť nánosy prachu a nečistôt. Okná si však zrejme budete musieť ešte skontrolovať a v prípade potreby dodatočne utrieť, aby na nich nezostali šmuhy.

Sprchovanie ako alternatíva: Áno či nie?

Niektorých ľudí môže napadnúť aj ďalší spôsob – demontáž žalúzií a ich následné umývanie v sprche. Táto metóda je síce efektívna, no má aj svoje úskalia:

Skutočne odnímateľné lamely: Ak sú žalúzie vyhotovené tak, že ich lamely je jednoduché sňať bez poškodenia inštalačného mechanizmu, potom je sprcha dobrý nápad.

Ak sú žalúzie vyhotovené tak, že ich lamely je jednoduché sňať bez poškodenia inštalačného mechanizmu, potom je sprcha dobrý nápad. Vyhnite sa namočeniu mechanizmu: Za každú cenu zabráňte vode, aby sa dostala do pohyblivej časti žalúzií. Rozmočený a zhrdzavený mechanizmus sa môže zaseknúť a v najhoršom prípade prestane fungovať.

Za každú cenu zabráňte vode, aby sa dostala do pohyblivej časti žalúzií. Rozmočený a zhrdzavený mechanizmus sa môže zaseknúť a v najhoršom prípade prestane fungovať. Rýchle sušenie: Po dôkladnom osprchovaní je vhodné žalúzie vysušiť na slnku alebo na dobre vetranom mieste. Pred opätovnou inštaláciou by mali byť úplne suché, aby ste predišli vzniku plesní či nepríjemného zápachu.

Sprchovanie žalúzií môže byť neoceniteľné, keď potrebujete odstrániť veľké množstvo prachu, mastnotu z kuchyne alebo rôzne odolnejšie usadeniny. Pokiaľ však máte žalúzie, kde je montáž komplikovaná, radšej ostanete pri bezpečnejšom a menej rizikovom spôsobe – pri ručnom čistení či vysávaní.

Zhrnutie a rady na záver

Čistite pravidelne: Žalúzie si zaslúžia aspoň rýchlu údržbu pri bežnom upratovaní, aby sa prach neusádzal v hrubej vrstve.

Žalúzie si zaslúžia aspoň rýchlu údržbu pri bežnom upratovaní, aby sa prach neusádzal v hrubej vrstve. Najprv žalúzie, potom okná: Predídete tak tomu, že budete musieť umývať okná viackrát.

Predídete tak tomu, že budete musieť umývať okná viackrát. Začnite vysávačom: Jemné vysatie odstráni najväčší prach, čím uľahčíte ďalšie čistenie.

Jemné vysatie odstráni najväčší prach, čím uľahčíte ďalšie čistenie. Dôkladnosť vs. rýchlosť: Ručné utieranie je najúčinnejšie, no zaberie viac času. Ak sa ponáhľate, zvoľte rýchle stieranie handričkou.

Ručné utieranie je najúčinnejšie, no zaberie viac času. Ak sa ponáhľate, zvoľte rýchle stieranie handričkou. Sprchovanie: Môže byť účinné, avšak treba si dať pozor, aby sa nenamočili kovové alebo plastové časti mechanizmu, ktoré môžu hrdzavieť alebo sa pokaziť.

Ak sa vám podarí nájsť si chvíľu času, dôkladné čistenie žalúzií sa vám určite vyplatí. Vaše okná budú vyzerať oveľa lepšie a zabezpečíte si tak aj zdravšie domáce prostredie s menším množstvom prachu. Navyše sa pri pohľade na čisté žalúzie budete cítiť oveľa spokojnejšie – a presne o to pri domácom upratovaní ide.