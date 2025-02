Ako jedna obyčajná sviečka pomohla poraziť zimu v mojom byte

Aj keď táto zima nie je taká krutá, ako sme možno očakávali, stále potrebujeme v našich domovoch príjemné teplo a útulnú atmosféru. Čo však robiť, keď aj napriek zdanlivo dostatočnému kúreniu máte pocit, že je v byte nepríjemný chlad? Možno práve vtedy je dobré zamerať sa na okná a ich tesnenie.

V tomto článku sa dozviete:

Ako pomocou obyčajnej sviečky zistiť, či vám cez okná prefukuje studený vzduch.

Prečo sa aj pri kvalitných a moderných oknách môže stať, že do bytu preniká prievan.

Ktoré riešenia vám môžu pomôcť udržať cenné teplo v interiéri.

Keď kúrenie nestačí

Mnoho ľudí má tendenciu okamžite zvyšovať teplotu na radiátoroch, akonáhle pocíti v miestnosti chlad. Niekedy však problém nespočíva v type ani intenzite kúrenia, ale v tom, ako dobre je váš byt chránený pred prenikaním studeného vzduchu zvonku.

Ak sa necítite chorí, netrpíte nádchou ani kašľom a napriek tomu vám behajú zimomriavky po tele, skúste sa najprv pozrieť na stav svojich okien. Staršie okná môžu byť obzvlášť náchylné na netesnenie. Častým javom je, že sa sklo v ráme časom mierne uvoľní alebo vplyvom teplotných výkyvov „posunie“ a vytvára tak mikroskopické škáry, cez ktoré preniká chladný vzduch.

Autor videa, Door store and Window ukazuje, ako možno zistiť presné miesta prefukovania. Podobnú kontrolu zvládnete aj doma, stačí vedieť, kam sa zamerať.

Netesniace okná nie sú len problém starých stavieb

Možno si myslíte, že keď máte moderné plastové alebo hliníkové okná, ste pred vonkajším chladom dokonale chránení. Pravda je však taká, že aj novšie okná môžu trpieť nedostatočným tesnením, najmä ak neboli správne nainštalované. Nesprávne osadenie rámov môže spôsobiť neželaný prievan, strata tepla je potom oveľa väčšia a v neposlednom rade môže dôjsť k poškodeniu samotného okna.

Ak sa k tomu pridajú ešte opotrebované tesniace pásky (ktoré môžu vplyvom počasia, vlhkosti a bežného denného používania časom prestávať dobre priľnúť), efekt chrániť interiér pred chladom sa výrazne znižuje.

Určite preto stojí za to aspoň raz do roka okná skontrolovať. Overiť, či sú rámy v poriadku, tesnenie nepopraskané a či pásky stále pevne držia. Pri najmenšom náznaku, že niečo nie je v poriadku, je lepšie zasiahnuť hneď, než čakať do ďalšej zimy.

Test so sviečkou – jednoduché a účinné riešenie

Ako zistiť, či vám naozaj do bytu vniká cez okná studený vzduch? Odborníci hovoria o niekoľkých varovných signáloch:

Kolísajúca teplota v blízkosti okna.

Praskliny a drobné medzierky okolo okenného rámu.

Námraza alebo kondenzovaná voda v rohoch okna.

Existuje aj rýchla a nenáročná metóda, ako si to overiť v praxi – test so sviečkou. Budete potrebovať len dostatočne vysokú (a ideálne stabilnú) sviečku a pokoj od prievanu či náhlych pohybov v miestnosti.

Zapáľte sviečku a držte ju opatrne v rukách. Pomaly ňou prechádzajte popri okrajoch rámu a pri skle. Pozorujte plameň: Ak sa plamienok ani nepohne, tesnenie by malo byť v poriadku.

Ak sa začne plameň citeľne chvieť, ohýbať alebo dokonca zhasne, s najväčšou pravdepodobnosťou máte problém s prienikom vzduchu.

Táto technika je spoľahlivá, pretože aj nepatrný prievan môže spôsobiť viditeľný pohyb plameňa.

Tesniace pásky – rýchla pomoc pre staršie okná

Keď zistíte, že okná skutočne netesnia, netreba hneď kupovať nové. V prípade starších okien (či už drevených, alebo starších plastových) sa často používajú tesniace pásky, ktoré sa lepia na rám a vyplnia tak medzery, kadiaľ môže unikať teplo.

Tieto pásky dostanete v rôznych verziách – od penových až po odolnejšie, často označované ako silikónové alebo gumové tesnenie. Kvalitnejšie pásky bývajú hrubšie, vodoodolné a znášajú aj časté otváranie a zatváranie okien bez väčšieho opotrebovania.

Lacnejšie penové pásky : Dajú sa síce kúpiť za pár eur, no majú kratšiu životnosť. Niekedy ich treba vymieňať každý rok, inak začnú odpadávať a strácajú tesniace schopnosti.

: Dajú sa síce kúpiť za pár eur, no majú kratšiu životnosť. Niekedy ich treba vymieňať každý rok, inak začnú odpadávať a strácajú tesniace schopnosti. Silikónové alebo gumové pásky: Sú drahšie, ale vydržia dlhšie a odolajú aj väčším teplotným výkyvom.

Ak máte nové okná, ktoré však netesnia tak, ako by mali, určite kontaktujte firmu, ktorá vám ich inštalovala. V lepšom prípade pôjde o drobnú chybu v nastavení alebo výmene tesnení, ktorú dokážu rýchlo odstrániť.

Okenné izolačné fólie ako dočasná zábrana chladu

Ďalším jednoduchým riešením môžu byť oken­né izolačné fólie, ktoré vytvoria na skle dodatočnú izolačnú vrstvu a chránia tak interiér pred prienikom chladu.

Niektoré fólie majú navyše reflexnú vrstvu, ktorá odráža teplo späť do miestnosti.

Môžete naraziť aj na fólie s rôznou hrúbkou, pričom hrubšie typy spravidla zvládnu lepšie izolovať, ale môžu byť o niečo náročnejšie na aplikáciu.

Nevýhodou môže byť estetika – niektoré fólie môžu mierne skresľovať výhľad alebo pôsobiť, že okno nie je číre.

Na druhej strane, ak vám ide predovšetkým o to, aby vám v izbe nebola zima, je to relatívne rýchle a lacné riešenie. A keď príde jar a teploty začnú stúpať, fóliu jednoducho odstránite a okná očistíte.

Termoizolačné závesy – útulné a funkčné

Ak chcete zabrániť zbytočným tepelným stratám a zároveň mať v byte štýlový doplnok, môžete zvážiť aj termoizolačné závesy. Tie sa vyrábajú z viacerých vrstiev (často 3 – 4 vrstvy) s vysokou hustotou vlákien.

Vrchná vrstva obvykle býva z pevného polyesteru alebo bavlny s vyššou gramážou, ktorý zabezpečuje odolnosť voči poškodeniu.

obvykle býva z pevného polyesteru alebo bavlny s vyššou gramážou, ktorý zabezpečuje odolnosť voči poškodeniu. Stredná vrstva môže obsahovať termoizolačný materiál, ktorý blokuje únik tepla von a zároveň redukuje prenikanie chladu dovnútra.

môže obsahovať termoizolačný materiál, ktorý blokuje únik tepla von a zároveň redukuje prenikanie chladu dovnútra. Spodná vrstva (podšívka) slúži často na to, aby záves dobre držal tvar a pôsobil vkusne.

Výhodou termoizolačných závesov je, že môžu pekne doplniť interiér – stačí si vybrať farbu a vzor, ktorý sa hodí k zariadeniu miestnosti. V zime tak získate praktickú zábranu proti chladu, no a v lete môžu tieto závesy naopak znižovať množstvo slnečného žiarenia, ktoré preniká dovnútra (čo môže pomôcť udržať príjemnú klímu aj počas horúčav).

Zhrnutie a praktické tipy

Pravidelná kontrola okien: Skôr než začnete zbesilo kúriť, pozrite sa, či okná dobre doliehajú a či už nie sú „unavené“ staré tesniace pásky. Test so sviečkou: Jednoduchý a okamžitý spôsob, ako odhaliť prefukujúce miesta v ráme okna. Tesniace pásky: Rýchla náprava pre staršie okná, no na trhu sú rôzne varianty – zamerajte sa na kvalitu a typ materiálu. Izolačné fólie: Praktické, dočasné riešenie, vhodné najmä počas najchladnejších mesiacov v roku. Termoizolačné závesy: Udržiavajú teplo v miestnosti a zároveň môžu zlepšiť vzhľad interiéru.

Ak máte nové okná a cítite prievan, obráťte sa na firmu, ktorá ich inštalovala. Môže ísť o záručnú opravu alebo len úpravu nastavenia okien.

Na záver

Nie vždy musíte meniť celé okno, aby ste sa zbavili zimy v byte. Niekedy postačí obyčajná sviečka, ktorá vám pomôže odhaliť slabé miesta. Ak ich vyriešite vhodnými tesniacimi páskami, izolačnými fóliami či termoizolačnými závesmi, dokážete si udržať v byte príjemné teplo a výrazne znížiť tepelné úniky.

Je to rýchle, praktické a rozhodne lacnejšie, než kupovať úplne nové okná. Dôležité je však nepodceniť kontrolu, pretože prievan a chlad v byte môžu mať negatívny vplyv aj na vaše zdravie. Vyskúšajte test so sviečkou a sami uvidíte, kde presne je problém.