Ako expresne rozmraziť mäso bez toho, aby ste ohrozili svoje zdravie

Určite sa vám už stalo, že ste zabudli včas vytiahnuť mäso z mrazničky a zrazu sa ponáhľate, aby ste ho čo najrýchlejšie rozmrazili. Rýchlosť však nie je jediná dôležitá vec – mäso treba rozmraziť aj bezpečne. Ako na to, aby ste neohrozili svoje zdravie? Predstavíme vám niekoľko bezpečných spôsobov, poradíme, ktorým sa vyhnúť a povieme vám aj pár zaujímavostí navyše.

Stávka na istotu: Rozmrazovanie v chladničke

Jednou z najbezpečnejších, aj keď zároveň najpomalších metód, je rozmrazovanie mäsa priamo v chladničke. Postup je jednoduchý: mäso vyberte z mrazničky približne 24 hodín pred plánovaným použitím. Vložte ho do plastového vrecka alebo vhodnej nádoby a dajte do chladničky. Tam sa mäso pomaly a rovnomerne rozmrazí, pričom nedochádza k prudkým zmenám teploty, ktoré by mohli spôsobiť množenie baktérií alebo zhoršiť kvalitu mäsa.

Dôležité: Takto rozmrazené mäso by ste mali spracovať tepelnou úpravou do jedného až dvoch dní po rozmrazení.

Rýchlejší, ale stále bezpečný spôsob: Vodný kúpeľ

Ak nemáte k dispozícii celý deň, siahnite po rozmrazovaní vo vode. Ako na to? Mäso vytiahnite z mrazničky a umiestnite ho do kvalitného vzduchotesného obalu, ktorý zabráni priamemu kontaktu mäsa s vodou a tým aj kontaminácii. Položte ho do misky s vlažnou (nie horúcou!) vodou. Aby bola táto metóda skutočne bezpečná a efektívna, vodu približne každých 30 minút vymieňajte.

Táto technika rozmrazovania mäsa patrí medzi odporúčané dokonca aj americkým Ministerstvom poľnohospodárstva. Rozmrazenie menších kúskov týmto spôsobom trvá menej než hodinu, väčšie kusy sa môžu rozmrazovať aj dve až tri hodiny.

Čo určite nerobte: Nikdy nepoužívajte horúcu vodu, pretože hrozí nerovnomerné rozmrazenie a rast baktérií.

Keď ide o minúty: Mikrovlnná rúra

Občas sa situácia vyvinie tak, že nemáte ani hodinu navyše. V takom prípade poslúži mikrovlnná rúra, ktorá je najrýchlejšou, ale zároveň si vyžaduje najviac opatrnosti. Mäso vložte do vhodnej nádoby a nastavte mikrovlnku na špeciálny režim rozmrazovania, prípadne použite najnižší stupeň výkonu. Rozmrazujte v krátkych časových intervaloch a mäso priebežne kontrolujte, aby nedošlo k jeho čiastočnému vareniu.

Pozor: Mäso rozmrazené v mikrovlnnej rúre ihneď tepelne spracujte. V žiadnom prípade ho nevracajte do chladničky a už vôbec ho znova nezamrazujte.

Prečo sa vyvarovať rozmrazovaniu na kuchynskej linke?

Možno ste to už videli doma alebo u známych – mäso vyložené na kuchynskej linke, ktoré sa rozmrazuje pri izbovej teplote. Hoci sa to zdá ako pohodlné riešenie, ide o najväčšiu chybu, akú môžete urobiť. Pri izbovej teplote sa totiž veľmi rýchlo množia baktérie, ktoré môžu spôsobiť nepríjemné a dokonca nebezpečné zdravotné komplikácie, ako sú rôzne črevné infekcie či otravy jedlom. Toto riziko je výrazne vyššie, ak mäso necháte takto stáť dlhšie než dve hodiny.

Zaujímavosti, ktoré možno neviete

1. Mäso nemusíte vždy rozmrazovať

Vedeli ste, že v niektorých prípadoch môžete mäso pokojne pripravovať aj úplne zmrazené? Napríklad, keď pečiete alebo varíte, stačí len predĺžiť dobu prípravy približne o polovicu. Takže ak sa vám veľmi ponáhľa a zabudli ste mäso rozmraziť, nie je všetko stratené!

2. Opätovné zamrazovanie mäsa: Je to možné?

Ak rozmrazíte mäso v chladničke a nakoniec ho nestihnete použiť, môžete ho do dvoch dní pokojne zamraziť znovu. Dôležité však je, aby medzitým mäso zostalo stále v chladničke a nebolo vystavené teplotným zmenám.

Pri mäse, ktoré ste rozmrazovali vo vode alebo v mikrovlnke, je však opätovné zamrazovanie nevhodné. Pri týchto metódach totiž dochádza k rýchlejším teplotným výkyvom, ktoré môžu podporiť množenie baktérií.

Zhrnutie na záver:

Chladnička je najbezpečnejší spôsob rozmrazovania, no vyžaduje približne jeden deň času.

je najbezpečnejší spôsob rozmrazovania, no vyžaduje približne jeden deň času. Studená voda je rýchlejšia a stále bezpečná alternatíva.

je rýchlejšia a stále bezpečná alternatíva. Mikrovlnná rúra je najrýchlejšia, no vyžaduje okamžitú tepelnú úpravu.

je najrýchlejšia, no vyžaduje okamžitú tepelnú úpravu. Izbová teplota predstavuje najväčšie riziko, tomuto spôsobu sa úplne vyhnite.

predstavuje najväčšie riziko, tomuto spôsobu sa úplne vyhnite. Nezabúdajte, že zmrazené mäso môžete pokojne variť či piecť bez rozmrazovania, ak predĺžite dobu tepelnej úpravy.

Dodržaním týchto rád si zaistíte nielen chutné jedlo, ale aj bezpečné a zdravé stravovanie. Dobrú chuť!