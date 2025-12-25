Ako dostať sliepky do formy a zabezpečiť si vajcia po celý rok – aj počas zimy

Vajcia dnes patria medzi potraviny, ktoré v rodinnom rozpočte cítiť čoraz viac. Ich cena ide hore a pre mnohých ľudí sa stávajú citeľnou položkou pri každodenných nákupoch. Aj preto sa stále viac domácností zamýšľa nad tým, či by sa neoplatilo zaobstarať si vlastné sliepky. Dobrá správa je, že chov sliepok nie je zložitý ani finančne náročný. Ak im vytvoríte správne podmienky a budete dodržiavať niekoľko dôležitých zásad, dokážu znášať vajcia pravidelne počas celého roka – dokonca aj v zime.
Svetlo v kuríne rozhoduje viac, než si myslíte
Jedným z najzásadnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú znášku, je dĺžka svetelného dňa. Sliepky sú prirodzene nastavené na cyklus svetla a tmy. Keď sa dni skracujú, najmä v zimnom období, ich organizmus spomalí a produkcia vajec klesá. Tento prirodzený jav však môžete výrazne ovplyvniť.
Riešením je jednoduché umelé osvetlenie v kuríne. Stačí obyčajná žiarovka s časovačom, ktorá sliepkam zabezpečí dostatok svetla aj počas tmavých rán či skorých večerov. Ideálne je, ak majú denne približne 14 až 16 hodín svetla. Ich biologické hodiny sa tak prispôsobia a znáška sa môže udržať na stabilnej úrovni.
Osvetlenie má ešte jednu výhodu – lepší prehľad v kuríne. Zároveň nezabúdajte na ochranu znášacích miest. Zakryté a pokojné hniezda znižujú riziko rozbitých vajec, čo je problém najmä u mladších alebo nepokojnejších sliepok.
Kvalitné krmivo je polovica úspechu
Bez správnej výživy nemožno očakávať dobré výsledky. Sliepky, ktoré majú pravidelne znášať vajcia, potrebujú výživovo bohatú a vyváženú stravu. Základom je dostatočný obsah bielkovín – ideálne okolo 18 až 20 %. Práve bielkoviny sú nevyhnutné pre tvorbu vajec a celkovú vitalitu hydiny.
Okrem toho by krmivo malo obsahovať aj vitamíny a minerálne látky, ktoré podporujú imunitu, pevnosť kostí a celkovú kondíciu sliepok. Veľký pozor si však dávajte na zvyšky zo stola. Sladké jedlá, pečivo či slané pochutiny môžu viesť k nadváhe. Obezita je u sliepok častou príčinou zníženej znášky a zdravotných komplikácií.
Naopak, vhodným doplnkom sú celé zrná, najmä kukurica, a čerstvá tráva či zelené krmivo. Tieto prirodzené zdroje energie podporujú trávenie a zároveň sliepkam poskytujú pocit prirodzeného správania.
Vápnik a voda: základné piliere zdravej znášky
Ak majú vajcia pevnú škrupinu, je to znak toho, že sliepky majú dostatok vápnika. Tento minerál je pre znášku absolútne kľúčový. Jednoduchým a lacným riešením je pridávať do krmiva rozdrvené vaječné škrupiny. Predtým ich však vždy dôkladne umyte, vysušte alebo krátko povarte, aby ste odstránili možné baktérie.
Rovnako dôležitá ako vápnik je aj voda. Sliepka denne vypije približne pol litra vody, niekedy aj viac – najmä pri vyšších teplotách alebo počas intenzívnej znášky. Voda musí byť stále čistá a čerstvá. Znečistená alebo stojatá voda môže spôsobiť tráviace problémy a následne pokles produkcie vajec.
Pokojné prostredie bez stresu prináša výsledky
Hoci sa sliepky môžu zdať odolné a nenáročné, stres na ne vplýva výrazne. Ak sa cítia ohrozené, rušené alebo nemajú stabilné podmienky, znáška ide okamžite dolu. Preto je dôležité zabezpečiť im bezpečný a pokojný priestor.
Kurín by mal poskytovať ochranu pred vetrom, dažďom, mrazom aj predátormi. Sliepky potrebujú mať miesto, kde sa môžu schovať a oddýchnuť si. Veľkú úlohu zohráva aj pravidelnosť. Rovnaký čas vypúšťania, kŕmenia aj zatvárania do kurína im dodáva pocit istoty. Náhle zmeny v režime, potrave alebo prostredí môžu viesť k nervozite a zníženiu znášky.
Prečo sa vlastný chov sliepok oplatí
Starostlivosť o sliepky si vyžaduje zodpovednosť, no odmena stojí za to. Čerstvé domáce vajcia majú lepšiu chuť, vyššiu kvalitu a často aj lepšie nutričné hodnoty než tie z obchodov. Navyše máte úplnú kontrolu nad tým, čím sú sliepky kŕmené a v akých podmienkach žijú.
Vlastný chov je nielen ekonomickejší, ale aj ekologickejší spôsob, ako si zabezpečiť základnú potravinu. Ak sliepkam venujete trochu pozornosti a vytvoríte im vhodné podmienky, odmenia sa vám pravidelnou znáškou počas celého roka – a to aj v období, keď väčšina chovov zaznamenáva útlm.