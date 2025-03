Ako dosiahnuť kompost bez burín? Vyskúšajte horúce kompostovanie, ktoré semienka spoľahlivo zničí

Chcete mať záhradu plnú zdravých rastlín, ktorým doprajete výživnú a kvalitnú pôdu bez burín, no nechcete pritom čakať dlhé mesiace, kým sa vám rozloží tradičný kompost? Potom by ste mali vyskúšať horúce kompostovanie, pri ktorom dosiahnete vynikajúce výsledky len za niekoľko týždňov. Ide o metódu, ktorá dokáže dokonale zničiť semená burín a patogény, a zároveň získať bohatý kompost takmer bez nežiaducich prímesí. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako na to, aké materiály potrebujete a čo všetko si treba postrážiť, aby ste získali prvotriedny kompost vhodný pre široké spektrum záhradných aj izbových rastlín.