Ako dokonale vyprať montérky: Tento trik poznali už naše mamy!

Na dedine sa v každej domácnosti nájde aspoň jeden pár montérok. Sú nenahraditeľné pri práci okolo domu, v dielni či na záhrade.
S príchodom chladnejších dní sa však vonkajšie práce postupne končia – a nastáva otázka: ako efektívne vyprať montérky, ktoré počas celého leta dostávali zabrať?
Pri práci sa často zašpiníme od oleja, pilín či rôznych mastnôt – jednoducho, špina k montérkam patrí.
Po niekoľkých mesiacoch používania môžu vyzerať unavene a zanedbane, preto je dobré im dopriať dôkladné pranie.
To isté platí aj pre pracovné bundy, nohavice či rukavice. Ich čistenie však býva poriadna výzva – ako sa zbaviť nečistôt bez toho, aby ste poškodili práčku?
Namočte ich cez noc
Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výsledok hneď na prvýkrát, namočte špinavé montérky cez noc.
Do väčšej nádoby nalejte teplú vodu a pridajte silnejší saponát alebo malé množstvo pracieho prášku. Oblečenie nechajte vo vode do nasledujúceho dňa.
Ráno si všimnete, že voda je tmavá a špinavá – to je dôkaz, že nečistoty sa začali uvoľňovať.
Takto predprané montérky potom môžete bez obáv vložiť do práčky, pridať účinný prací prostriedok a nastaviť teplotu aspoň na 60 °C.
Ako odstrániť mastné škvrny
Pri práci v dielni či garáži sa oleju často nevyhnete. Ak sa vám dostane na oblečenie, neodkladajte čistenie na neskôr.
Čím dlhšie olej zaschne, tým menšia šanca, že ho odstránite. Čerstvé mastné škvrny potrite technickým benzínom a utrite čistou handričkou. Až potom montérky vložte do práčky.
Prach, piliny a triesky? Najskôr vyklepte
Ak pracujete na miestach, kde sa veľa práši alebo režú dosky, nikdy nedávajte montérky do práčky hneď po práci.
Najprv ich dôkladne vyklepte, prípadne povysávajte vysávačom. Zabránite tým upchatiu filtra v práčke aj zbytočnému poškodeniu bubna.
Trik našich maminiek
Ak sú montérky naozaj silno zašpinené, oplatí sa urobiť ešte jeden krok pred praním. Po vybratí z namáčania ich v rukách preperte a vyžmýkajte.
Potom si pripravte roztok z litru vody a lyžice octu. Tento jednoduchý krok pomôže stabilizovať farbu látky a zároveň ju osvieži. Až potom oblečenie vyperte v práčke.
Nezabudnite – montérky by sa nikdy nemali vyvárať.
Tip na záver:
Dodržiavaním týchto jednoduchých krokov predĺžite životnosť svojho pracovného oblečenia a udržíte ho čisté aj po náročnej sezóne.