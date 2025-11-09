Ako dôkladne vyčistiť plynový sporák krok za krokom? Mriežky, horáky aj trysky bez poškodenia

Ak používate plynový sporák, určite viete, že časom sa na ňom hromadí mastnota, sadze a zvyšky jedla. Tieto nečistoty nielenže kazia vzhľad spotrebiča, ale môžu aj ovplyvniť jeho funkčnosť. Upchaté trysky totiž spôsobujú nerovnomerné horenie a horák môže horieť slabšie alebo žltým plameňom. Pravidelné čistenie je preto nevyhnutné — a ak sa vykonáva správne, nehrozí žiadne poškodenie ani únik plynu.
1. Mriežky: základom je odmočenie a jedlá sóda
Mriežky sú najviac vystavené teplu a mastnote, preto sa na nich ľahko pripeká jedlo. Pred čistením ich vždy nechajte úplne vychladnúť a až potom ich zložte zo sporáka.
Ako na to:
- Pripravte si roztok z 3 dielov horúcej vody a 1 dielu jedlej sódy.
- Mriežky vložte do nádoby s roztokom a nechajte ich 20–30 minút odmočiť.
- Po odmočení ich jemne pretrite mäkkou hubkou alebo kefkou s mäkkými štetinkami.
- Nakoniec ich opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte.
Pozor: Ak máte liatinové mriežky, nenamáčajte ich dlhodobo do vody. Stačí ich utrieť vlhkou handričkou s čistiacim prostriedkom a hneď vysušiť, aby nezačali hrdzavieť.
Pre odolnejšie mastné škvrny môžete použiť kvapku octu alebo citrónovej šťavy – pomáhajú rozkladať tuky a nepoškodzujú povrch.
2. Horáky a trysky: čistite ich jemne, ale dôkladne
Ak plameň horí nerovnomerne, žltavo alebo prská, pravdepodobne sú zanesené trysky alebo horáky. Tie sa dajú vyčistiť jednoducho, ale je potrebné dbať na bezpečnosť.
Postup:
- Uistite sa, že sporák je vypnutý a úplne studený.
- Jemne rozoberte horáky – zvyčajne pozostávajú z viečka a tela horáka.
- Na otvory trysiek použite tenkú ihlu alebo špendlík, aby ste odstránili sadze alebo usadeniny. Nepoužívajte drôtené kefy ani tvrdé nástroje, ktoré by mohli otvor poškodiť.
- Zvyšné časti horáka umyte v teplej vode s prostriedkom na riad a mäkkou hubkou odstráňte mastnotu.
- Opláchnite ich, osušte a až potom zložte naspäť.
Tip: Ak sa nečistoty držia pevne, môžete použiť
3. Ovládacie gombíky: často prehliadané, no plné mastnoty
Ovládacie kolieska patria medzi najšpinavšie časti sporáka – mastnota z rúk a para z varenia sa tu usádzajú denne. Ak sa dajú zložiť, vyčistite ich samostatne:
- Ponorte ich do roztoku teplej vody a kvapky saponátu.
- Po pár minútach ich vyčistite starou zubnou kefkou.
- Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
Ak gombíky nie sú odnímateľné, použite navlhčenú handričku a vatovú tyčinku na čistenie okolia.
4. Povrch sporáka: čistenie bez škrabancov
Po vyčistení mriežok a horákov sa zamerajte na samotný povrch sporáka. Mastnotu odstránite jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou alebo hubkou. Pri silne pripálených zvyškoch môžete použiť:
- Pastu z jedlej sódy a vody – nechajte pôsobiť 15 minút, potom zotrite.
- Roztok octu s vodou v pomere 1:1 – efektívne rozpúšťa tuky a neutralizuje pachy.
Nikdy nepoužívajte drôtenku ani abrazívne pasty – môžu poškodiť smalt, nerez či sklenené časti.
5. Malá nehoda počas varenia? Soľ zachráni situáciu
Ak vám počas varenia vyšplechne omáčka alebo mlieko na horúci sporák, neutierajte to hneď – mohli by ste sa popáliť a nečistotu ešte viac rozotrieť. Stačí postihnuté miesto posypať kuchynskou soľou. Soľ absorbuje tekutinu a po vychladnutí pôjde pripálenina ľahko zotrieť.
6. Ako často čistiť plynový sporák?
- Mriežky a povrch: raz týždenne (alebo po každom väčšom varení).
- Horáky a trysky: raz za 1–2 mesiace, podľa intenzity používania.
- Ovládacie kolieska: aspoň raz mesačne.
Pravidelná údržba je bezpečnejšia než raz za rok náročné drhnutie.
Záver
Čistý plynový sporák nie je len otázkou estetiky – je to predovšetkým záruka bezpečného a efektívneho varenia. Keď sú mriežky, horáky a trysky voľné od mastnoty, plyn horí rovnomerne, spotreba energie sa znižuje a jedlo sa pripravuje rýchlejšie.
Čistenie síce zaberie pár desiatok minút, no výsledok stojí za to: váš sporák bude vyzerať ako nový, vydrží dlhšie a varenie na ňom bude opäť radosťou.