Ako dôkladne vyčistiť plynový sporák krok za krokom? Mriežky, horáky aj trysky bez poškodenia

Ak používate plynový sporák, určite viete, že časom sa na ňom hromadí mastnota, sadze a zvyšky jedla. Tieto nečistoty nielenže kazia vzhľad spotrebiča, ale môžu aj ovplyvniť jeho funkčnosť. Upchaté trysky totiž spôsobujú nerovnomerné horenie a horák môže horieť slabšie alebo žltým plameňom. Pravidelné čistenie je preto nevyhnutné — a ak sa vykonáva správne, nehrozí žiadne poškodenie ani únik plynu.

1. Mriežky: základom je odmočenie a jedlá sóda

Mriežky sú najviac vystavené teplu a mastnote, preto sa na nich ľahko pripeká jedlo. Pred čistením ich vždy nechajte úplne vychladnúť a až potom ich zložte zo sporáka.

Ako na to:

  • Pripravte si roztok z 3 dielov horúcej vody a 1 dielu jedlej sódy.
  • Mriežky vložte do nádoby s roztokom a nechajte ich 20–30 minút odmočiť.
  • Po odmočení ich jemne pretrite mäkkou hubkou alebo kefkou s mäkkými štetinkami.
  • Nakoniec ich opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte.

Pozor: Ak máte liatinové mriežky, nenamáčajte ich dlhodobo do vody. Stačí ich utrieť vlhkou handričkou s čistiacim prostriedkom a hneď vysušiť, aby nezačali hrdzavieť.

Pre odolnejšie mastné škvrny môžete použiť kvapku octu alebo citrónovej šťavy – pomáhajú rozkladať tuky a nepoškodzujú povrch.

2. Horáky a trysky: čistite ich jemne, ale dôkladne

Ak plameň horí nerovnomerne, žltavo alebo prská, pravdepodobne sú zanesené trysky alebo horáky. Tie sa dajú vyčistiť jednoducho, ale je potrebné dbať na bezpečnosť.

Postup:

  1. Uistite sa, že sporák je vypnutý a úplne studený.
  2. Jemne rozoberte horáky – zvyčajne pozostávajú z viečka a tela horáka.
  3. Na otvory trysiek použite tenkú ihlu alebo špendlík, aby ste odstránili sadze alebo usadeniny. Nepoužívajte drôtené kefy ani tvrdé nástroje, ktoré by mohli otvor poškodiť.
  4. Zvyšné časti horáka umyte v teplej vode s prostriedkom na riad a mäkkou hubkou odstráňte mastnotu.
  5. Opláchnite ich, osušte a až potom zložte naspäť.

3. Ovládacie gombíky: často prehliadané, no plné mastnoty

Ovládacie kolieska patria medzi najšpinavšie časti sporáka – mastnota z rúk a para z varenia sa tu usádzajú denne. Ak sa dajú zložiť, vyčistite ich samostatne:

  • Ponorte ich do roztoku teplej vody a kvapky saponátu.
  • Po pár minútach ich vyčistite starou zubnou kefkou.
  • Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.

Ak gombíky nie sú odnímateľné, použite navlhčenú handričku a vatovú tyčinku na čistenie okolia.

4. Povrch sporáka: čistenie bez škrabancov

Po vyčistení mriežok a horákov sa zamerajte na samotný povrch sporáka. Mastnotu odstránite jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou alebo hubkou. Pri silne pripálených zvyškoch môžete použiť:

  • Pastu z jedlej sódy a vody – nechajte pôsobiť 15 minút, potom zotrite.
  • Roztok octu s vodou v pomere 1:1 – efektívne rozpúšťa tuky a neutralizuje pachy.

Nikdy nepoužívajte drôtenku ani abrazívne pasty – môžu poškodiť smalt, nerez či sklenené časti.

5. Malá nehoda počas varenia? Soľ zachráni situáciu

Ak vám počas varenia vyšplechne omáčka alebo mlieko na horúci sporák, neutierajte to hneď – mohli by ste sa popáliť a nečistotu ešte viac rozotrieť. Stačí postihnuté miesto posypať kuchynskou soľou. Soľ absorbuje tekutinu a po vychladnutí pôjde pripálenina ľahko zotrieť.

6. Ako často čistiť plynový sporák?

  • Mriežky a povrch: raz týždenne (alebo po každom väčšom varení).
  • Horáky a trysky: raz za 1–2 mesiace, podľa intenzity používania.
  • Ovládacie kolieska: aspoň raz mesačne.

Pravidelná údržba je bezpečnejšia než raz za rok náročné drhnutie.

Záver

Čistý plynový sporák nie je len otázkou estetiky – je to predovšetkým záruka bezpečného a efektívneho varenia. Keď sú mriežky, horáky a trysky voľné od mastnoty, plyn horí rovnomerne, spotreba energie sa znižuje a jedlo sa pripravuje rýchlejšie.

Čistenie síce zaberie pár desiatok minút, no výsledok stojí za to: váš sporák bude vyzerať ako nový, vydrží dlhšie a varenie na ňom bude opäť radosťou.

