Letná sezóna je pre mnohých spojená s vôňou zrelého ovocia a plnými košíkmi zo záhrady či trhu. Niekedy sa však stane, že broskýň, jabĺk alebo sliviek je jednoducho priveľa a zjesť všetko naraz je nemožné. Bola by škoda nechať ovocie prezrieť a napokon vyhodiť, keď existuje jednoduchý a osvedčený spôsob, ako si jeho chuť odložiť aj na neskôr – domáci kompót.
Hoci ide o tradičnú konzerváciu ovocia, mnohí netušia, ako dlho taký kompót naozaj vydrží a kedy je už lepšie pohár radšej neotvárať. Odpoveď býva často prekvapením – jeho trvanlivosť je dlhšia, než si väčšina ľudí myslí.
Kompót: voňavý, jednoduchý a bez výčitiek
Domáci kompót nie je len spomienkou na detstvo a zimné večery, keď sa zo špajze prinášali poháre so slivkami či marhuľami. Stále viac ľudí sa k nemu vracia ako k zdravšej náhrade klasických sladkostí.
Ak vás po obede „naháňa“ chuť na niečo sladké, nemusíte hneď siahať po koláči. Niekoľko lyžíc kompótu dodá telu sladkosť aj potešenie, no bez zbytočného preťaženia. Kým priemerný kúsok koláča sa môže pohybovať okolo 1 500 kJ, porcia kompótu má približne 200 – 400 kJ. Rozdiel je obrovský – najmä ak si na dezert potrpíte pravidelne.
Ďalším veľkým plusom kompótov je vláknina. Podporuje trávenie, priaznivo pôsobí na činnosť čriev a zvyšuje pocit sýtosti. Výsledok? Menšia šanca, že po večeri začnete „vymetať“ skrinky so sladkosťami.
Pre tých, ktorí sa snažia schudnúť alebo si aspoň udržať hmotnosť pod kontrolou, je domáci kompót skvelý kompromis: sladké áno, ale rozumne.
Ako dlho vydrží domáci kompót? Viac, než by ste čakali
Mnoho ľudí má pocit, že zavárané ovocie môže stáť v špajzi celé roky bez následkov. Pravda je síce o niečo zložitejšia, ale stále veľmi priaznivá.
Základom je správne skladovanie. Poháre by mali byť uložené:
- v tmavom prostredí,
- pri skôr nižšej a stabilnej teplote,
- mimo priameho slnečného svetla a nadmernej vlhkosti.
Ak dodržíte tieto podmienky, domáci kompót vydrží bez problémov približne dva roky. Po uplynutí tejto doby sa v ovocí začnú odohrávať jemné chemické aj fyzikálne zmeny – ovocie môže stmavnúť, stratiť typickú pevnosť a chuť sa môže mierne posunúť do kyslastej či nevýraznejšej polohy.
Neznamená to automaticky, že kompót po dvoch rokoch je zdravie ohrozujúci. Skôr ide o to, že už nebude taký dobrý, ako býval čerstvo po zavarovaní. Práve preto sa odporúča držať sa dvojročnej hranice, pokiaľ ide o ideálnu kvalitu.
Čo sa deje po otvorení pohára?
Otvorením sa situácia zásadne mení. V momente, keď viečko povolí a kompót príde do kontaktu so vzduchom, trvanlivosť dramaticky klesá.
Aj keď pohár uložíte do chladničky, je vhodné skonzumovať kompót:
- do 3 až 5 dní.
Po tomto čase sa môže začať meniť chuť, aróma aj štruktúra ovocia. Sirup môže začať jemne kvasiť, ovocie mäkne a celkovo sa znižuje kvalita. Z hľadiska chuti aj bezpečnosti je preto rozumné nenechávať načatý kompót stáť v chladničke dlhšie.
Malý trik, ako mu po otvorení pomôcť
Ak už pri otváraní tušíte, že celý obsah naraz nespotrebujete, môžete si pomôcť jednoduchým trikom.
- Časť kompótu preložte do menšieho skleneného pohára alebo nádoby s dobrým tesnením.
- Snažte sa, aby v nádobe zostalo čo najmenej vzduchu.
Niektoré skúsené gazdinky navyše odporúčajú kvapnúť na povrch trocha citrónovej šťavy. Tá pomáha udržať sviežu farbu ovocia a spomaľuje oxidáciu, vďaka čomu kompót vyzerá aj chutí dlhšie „ako nový“.
Prečo by kompóty nemali chýbať v žiadnej špajzi
Domáce kompóty nie sú len praktickým spôsobom, ako spracovať úrodu. V sebe spájajú hneď niekoľko výhod:
- máte pod kontrolou množstvo cukru,
- neobsahujú umelé farbivá ani konzervanty,
- sú cenovo výhodné – ovocie často pochádza zo záhrady alebo akciového nákupu,
- skvele sa hodia na raňajky, ako ľahký dezert aj ako základ do koláčov,
- deti po nich siahnu radšej než po kupovaných sladkostiach, ak ich máte pekne naservírované.
Zaváranie je navyše sympatickým návratom k tradičnému hospodáreniu – k tomu, aby sa jedlo neplytvalo, ale rozumne spracovalo. Každý pohár kompótu je vlastne malým kúskom leta, ktorý si môžete otvoriť aj uprostred mrazivej zimy.
Nezabúdajte však, že aj kompóty majú svoj čas. Ak ich skonzumujete v priebehu dvoch rokov, odmenou vám bude plná chuť, pekná farba a príjemná vôňa.
Video: Ako správne zavárať a uchovávať domáce kompóty
Ak s kompótmi práve začínate, alebo si nie ste istí postupom, môže vám veľmi pomôcť názorná ukážka. Pozrite si video, v ktorom je krok za krokom vysvetlené:
- ako ovocie pripraviť,
- ako napĺňať poháre,
- ako dlho sterilizovať,
- ako ich potom správne skladovať, aby vydržali čo najdlhšie.
Video nájdete tu:
Ako správne zavárať a uchovávať domáce kompóty –
Je to praktická pomôcka najmä pre tých, ktorí zavárajú prvýkrát, ale aj pre skúsených, ktorí si chcú osviežiť základné pravidlá.
Záver
Kompóty patria medzi tie malé domáce „poklady“, ktoré robia domov útulným. Vďaka nim nič nepríde nazmar a aj v zime máte po ruke kúsok ovocnej sezóny.
Ak ich skladujete správne, vydržia približne dva roky v ideálnej kvalite. Po otvorení ich radšej zjedzte do niekoľkých dní, aby ste si vychutnali ich chuť v najlepšej podobe.
Pripravte si ich aj vy – a užívajte si ich pokojne celú zimu, lyžicu po lyžici.