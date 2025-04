Ako dlho vydrží mäso v chladničke? Mnoho ľudí prehliada zásadnú chybu

Mäso patrí medzi základné potraviny, ktoré by v našom jedálničku určite nemali chýbať. Obsahuje živočíšne bielkoviny nevyhnutné pre rast a regeneráciu svalov, podieľa sa na tvorbe hormónov i krvných doštičiek a je dôležité pre správne fungovanie metabolizmu. Aby ste si však udržali všetky výživové hodnoty mäsa a zabránili jeho predčasnému pokazeniu, je dôležité vedieť, ako ho správne uskladniť a manipulovať s ním.

Udržiavanie vhodnej teploty

Jedným z kľúčových faktorov je dodržiavanie optimálnej teploty. Mäso najlepšie vydrží pri teplote okolo 4 °C. V chladničke ho preto ukladajte nad zásuvku na zeleninu, kde sa zvyčajne udržiava práve táto teplota. Veľkou chybou je skladovať mäso v úplne vzduchotesných nádobách – pri takomto uzavretí sa môže začať rýchlejšie množiť nežiaduca mikroflóra, čo skráti trvanlivosť mäsa a ohrozí jeho bezpečnosť.

Všetko sa začína už v obchode

Mnohí ľudia sa domnievajú, že správna teplota je dôležitá až v momente, keď mäso prinesú domov a vložia ho do chladničky. V skutočnosti by ste na ňu mali dbať už v momente nákupu. Ideálne je vziať si so sebou do obchodu špeciálnu termotašku, aby ste mäso udržali čo najdlhšie v chlade. V teplejších mesiacoch je to priam nevyhnutné, ale zíde sa aj počas roka, ak máte pred sebou dlhšiu cestu domov. Ak termotašku nemáte, dobrým kompromisom je vložiť mäso do igelitovej tašky spolu s ďalšími chladenými produktmi, ktoré vám do istej miery pomôžu zachovať nižšiu teplotu. Ihneď po návrate domov mäso vložte do chladničky, aby sa teplota čo najskôr stabilizovala.

Predĺženie životnosti: nakladanie a správne spracovanie

Jednou z možností, ako predĺžiť trvanlivosť mäsa, je jeho naloženie do oleja a vhodných druhov korenia. Takto marinované mäso nielenže vydrží dlhšie, ale navyše bude aj krehkejšie a chutnejšie. Pri nakladaní sa však vyhnite pridávaniu vajec – hoci sa niekedy používajú na zjemnenie a krehkosť mäsa, môžu urýchliť skazenie celej marinády.

Dôležité je tiež mäso spracovať čo najskôr po vybalení z pôvodného obalu. Ak ho nakrájate, mali by ste ho spotrebovať zhruba do dvoch dní. Mleté mäso je ešte chúlostivejšie, v chladničke ho radšej nenechávajte dlhšie ako jeden deň. Tieto opatrenia vám pomôžu predísť pomnoženiu škodlivých baktérií, ktoré sú vo vláknitejšej štruktúre mletého mäsa schopné rásť rýchlejšie.

Rozdiely medzi druhmi mäsa

Trvanlivosť mäsa sa líši v závislosti od toho, aký druh kupujete. Kuracie mäso je mimoriadne citlivé na výkyvy teplôt, preto je múdre ho spracovať prioritne. Ak ho neplánujete hneď variť či piecť, môže pomôcť aspoň jeho naloženie. Hovädzie mäso naopak vydrží v chladničke o niečo dlhšie, zvyčajne 3 až 5 dní. Pravidlom však je, že čím viac tuku sa v mäse nachádza, tým kratšia môže byť jeho trvanlivosť – to platí aj pri bravčovom mäse s väčším podielom tuku. Pred spracovaním preto mäso vždy dobre skontrolujte a pri akýchkoľvek pochybnostiach radšej zvoľte dôkladné prevarenie či vyhoďte podozrivú časť.

Najrizikovejší druh mäsa: ryby

Ryby sú veľmi obľúbené pre svoje výživové vlastnosti a jemnú štruktúru, no sú z pohľadu rýchleho kazenia najchúlostivejšie. Väčšina čerstvých rýb, ktoré sa dostanú do obchodov, bola bezprostredne po ulovení šokovo zmrazená, aby sa zachovala ich čerstvosť a zabránilo sa množeniu baktérií. Následné rozmrazenie však znamená, že je už nevhodné rybu znovu zmrazovať a mali by ste ju spotrebovať do 24 hodín od zakúpenia. V tejto lehote je nevyhnutné rybu uskladniť v chladničke, ideálne v najchladnejšej časti, prípadne použiť ľadový obklad.

Dodatočné tipy na bezpečnosť a čerstvosť

Dôkladná hygiena: Pri manipulácii s mäsom si vždy umyte ruky a dbajte na čistotu dosky na krájanie či iného náradia.

Pri manipulácii s mäsom si vždy umyte ruky a dbajte na čistotu dosky na krájanie či iného náradia. Vizuálna a čuchová kontrola: Ak si nie ste istí kvalitou mäsa, skontrolujte jeho vzhľad i vôňu. Tie sú často najrýchlejším indikátorom čerstvosti.

Ak si nie ste istí kvalitou mäsa, skontrolujte jeho vzhľad i vôňu. Tie sú často najrýchlejším indikátorom čerstvosti. Spotrebujte čo najskôr: Aj keď máte mäso správne uskladnené, dlhodobé odkladanie pokrmu zvyšuje riziko, že sa kaz proces zrýchli. Preto mäso nenechávajte v chladničke zbytočne dlho.

Majte na pamäti, že správne uskladnenie a manipulácia s mäsom pomáhajú zachovať nielen jeho chuť a výživové hodnoty, ale aj chránia vaše zdravie. Ak budete dodržiavať všetky uvedené rady, minimalizujete riziko jeho skazenia a zabezpečíte, že sa na vašom stole objaví iba kvalitná a bezpečná potravina.