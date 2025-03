Ako dlho sa dožívajú labradory? Farba srsti môže zohrávať väčšiu rolu, než by ste čakali

Labradorský retriever je už dlhodobo jedným z najobľúbenejších plemien psov na svete. Svojou priateľskou povahou, inteligenciou a obrovskou chuťou do života si získava srdcia chovateľov aj rodín. Či už vás oslovia labradory vo farbe snehobielej až žltej, tmavohnedej (čokoládovej) alebo elegantnej čiernej, všetky tieto variácie majú niečo spoločné – ide o psy, ktoré milujú ľudí takmer rovnako, ako milujú vodu.

Menej známa je však skutočnosť, že farba srsti u labradorov môže mať určitý vplyv na ich dĺžku života. Aj keď na prvý pohľad pôsobia takmer rovnako a líšia sa len zafarbením, za týmto rozdielom sa skrýva pomerne zaujímavá história šľachtenia a genetická selekcia. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, prečo farba srsti môže zohrávať istú rolu v tom, akého veku sa labradori dožívajú, a tiež si priblížime, aké ochorenia jednotlivé farebné línie môžu postihovať najčastejšie.

Skvelý rodinný spoločník

Labradorský retriever je plemeno, ktoré má väčšinou veľmi priateľskú a spoločenskú povahu. Ak ho chováte v správnych podmienkach a venujete mu dostatok pozornosti či včasnú socializáciu, stáva sa z neho láskavý a oddaný spoločník. Títo psi obyčajne dokážu vytvoriť silné puto nielen s majiteľmi, ale aj so širšou rodinou vrátane malých detí.

Samozrejme, ako u každého plemena, aj pri labradoroch sa môžu vyskytnúť výnimky. Ak natrafíte na „neposlušníkov“ s minimálnou socializáciou, pravdepodobne ide o zanedbanú výchovu zo strany chovateľa či majiteľa. Základom je dbať na kvalitný výcvik a zároveň na rozvíjanie pozitívneho vzťahu so psom. V prípade labradora je to obzvlášť dôležité, pretože takmer všetci milujú ľudskú spoločnosť a neradi trávia čas osamote.

Voda, voda, voda

Jedným z typických znakov labradorov je ich záľuba vo vode, ktorá je často až neprehliadnuteľná. Tieto psy si s radosťou ľahnú do kaluže alebo naskočia do najbližšieho jazierka, potoka, ba dokonca aj do bahnistej mláky. Voda je pre nich rovnakým lákadlom ako pre mnohé iné plemená vôňa čerstvej potravy.

Tento vzťah k vode má svoj pôvod v histórii plemena. Labradory boli šľachtené v Kanade, kde pomáhali rybárom ťahať siete z chladných vôd. Ich labky sú prispôsobené na plávanie, čo z nich robí vynikajúcich plavcov, ktorí si užívajú každú minútu strávenú vo vode.

Pôvod a práca labradora

Vzhľadom na svoj pôvod – príbuzenstvo s inými retrievermi, najmä so zlatým retrieverom a s novofundlandským psom – sa labradory výborne hodia na rôzne pracovné úlohy. Bez problémov vyniknú pri love či aportovaní zveri, pri záchrane a asistenčných aktivitách, aj ako sprievodcovia nevidiacich ľudí.

Vďaka vysokej inteligencii a ochote spolupracovať je ich výcvik relatívne rýchly a nie príliš náročný, hoci, samozrejme, ani tu netreba zanedbať dôslednosť. Labradory sú známe tým, že rady jedia, takže k výcviku môže byť motivácia prostredníctvom maškŕt veľmi účinná – zároveň si však musíte dávať pozor na ich váhu, pretože labradory majú sklon k obezite.

Ako dlho žijú labradory v priemere?

Pri väčších plemenách psov (labradory nie sú malé, hoci existujú aj jedince menšieho vzrastu) sa všeobecne udáva priemerná dĺžka života od 10 do 14 rokov. Rozpätie je pomerne široké, keďže do hry vstupuje viacero faktorov – od genetiky, cez životný štýl až po kvalitu veterinárnej starostlivosti.

Napriek tomu, že ide o jedno plemeno, už dlhšie sa medzi chovateľmi a odborníkmi hovorí o tom, že farba srsti môže ovplyvniť pravdepodobnú dĺžku dožitia. Ak vás zaujíma, ako to vyzerá so žltými, hnedými (čokoládovými) a čiernymi jedincami, pokračujte v čítaní.

Prečo by farba mala záležať?

Na prvé počutie to znie trochu zvláštne: ako môže byť dĺžka života psov ovplyvnená práve farbou srsti? Odpoveď sa skrýva v histórii šľachtenia, keď chovatelia vo veľkom krížili psy tak, aby dosiahli požadovanú farbu a udržali ju v populácii.

Zjednodušene povedané: ak sa intenzívne krížia najmä hnedé labradory medzi sebou, môže sa tým posilniť nielen ich charakteristická farba, ale aj niektoré menej žiaduce genetické predispozície. Rovnako to platí pri iných plemenách či iných farbách srsti, kde sa môžu objaviť odlišné problémy, napríklad so zmyslovými vnemami (u niektorých plemien biela srsť súvisí s hluchotou či slepotou) alebo s povahou (pri niektorých kombináciách srsti môže byť vyššie riziko agresívneho správania).

Štúdia, ktorá odhalila rozdiely

Podrobnejší pohľad na farbu srsti a dĺžku života labradorov priniesla štúdia publikovaná v roku 2018 v odbornom časopise Canine Genetics and Epidemiology. Táto štúdia vznikla na základe analýzy záznamov o 33-tisíc psoch registrovaných vo Veľkej Británii, pričom sa zameriavala na rôzne plemená, vrátane labradorských retrieverov.

Výsledky ukázali, že hoci ide o to isté plemeno, existuje zhruba 10 % rozdiel v dĺžke dožitia medzi labradormi rôznych farieb.

Najkratší priemerný vek bol zistený u hnedých (čokoládových) labradorov, ktorých medián dĺžky života predstavoval 10,7 roka.

bol zistený u hnedých (čokoládových) labradorov, ktorých medián dĺžky života predstavoval 10,7 roka. O čosi vyššie sa umiestnili žltí a čierni jedinci – pri oboch týchto farebných líniách bol priemerný vek dožitia určený na 12 rokov.

Ďalšia zaujímavá informácia je, že hnedé labradory sú náchylnejšie na kožné problémy a ochorenia uší. Táto predispozícia môže mať súvis s tým, že tieto línie sa intenzívne šľachtili práve pre zachovanie tmavšieho sfarbenia, čo do istej miery zosilnilo aj niektoré menej priaznivé genetické predpoklady.

Aké faktory môžu ešte ovplyvniť dĺžku života labradora?

Napriek týmto zisteniam netreba farbu srsti považovať za jediný či zásadný faktor. Na dlhý a spokojný život každého psa, labradora nevynímajúc, vplývajú:

Strava a výživa: Labradory sú známe tým, že veľmi rady jedia, čo môže viesť k rýchlemu priberaniu. Obezita je však jedným z najzásadnejších zdravotných rizík. Kvalitné krmivo a striedme kŕmenie sú preto nevyhnutnosťou. Pohyb a cvičenie: Labradory milujú aport, prechádzky a samozrejme plávanie. Dostatočná každodenná aktivita podporuje silné svaly, zdravé kĺby a celkovú spokojnosť zvieraťa. Pravidelné veterinárne prehliadky: Včasné odhalenie zdravotných problémov, či už ide o kĺby, kožu, oči alebo uši, môže výrazne predĺžiť a skvalitniť život psa. Kvalitná socializácia a tréning: Psychická pohoda je pre psa rovnako dôležitá ako dobrý fyzický stav. Dobre socializovaný a vycvičený pes sa menej stresuje a žije vo väčšej harmónii s okolím.

Prečo môžu mať hnedí (čokoládoví) labradori kratší život?

Ako sme už spomenuli, intenzívne šľachtenie na dosiahnutie určitej farby srsti môže zosilniť aj iné genetické prvky, ktoré majú negatívny vplyv na zdravotný stav. Je možné, že práve hnedé labradory zdedili vyššiu tendenciu k určitým chorobám, najmä dermatologickým či zápalom uší.

Rýchlejšie starnutie môže byť spôsobené aj tým, že tieto zdravotné ťažkosti postupne podkopávajú celkovú kondíciu. Samozrejme, každé zviera je individuálne a medzi hnedými labradormi nájdeme aj výnimky, ktoré sa v dobrom zdraví dožívajú úctyhodného veku.

Nie je to len o farbe

Na záver je dôležité zdôrazniť, že farba srsti nie je sama osebe zárukou krátkeho alebo dlhého života. Každý pes môže mať iný zdravotný profil, ktorý ovplyvňuje genetika, výživa, pohyb i celková starostlivosť. Dĺžka života tak nevyhnutne nezávisí iba od sfarbenia, aj keď sa zo štatistického hľadiska nejaká súvislosť zdá.

Pri zvažovaní kúpy alebo adopcie labradora je preto múdre zamerať sa na zodpovedného chovateľa, ktorý dbá na zdravie línie – teda robí zdravotné testy, nielen tie, čo sa týkajú dysplázie kĺbov, ale aj ďalších typických chorôb spojených s plemenom. Rovnako je dôležité poskytnúť psovi kvalitnú starostlivosť, pravidelné prehliadky u veterinára a dostatok aktivity.

Zhrnutie

Labradory sú všeobecne veľmi priateľské, spoločenské a inteligentné psy vhodné do rodiny, na rôzne pracovné aj asistenčné účely.

Majú radi pohyb a milujú vodu, vďaka čomu sú skvelými plavcami.

Priemerný vek labradorov sa pohybuje okolo 10 až 14 rokov.

Štúdie naznačujú, že hnedí (čokoládoví) labradory sa dožívajú o niečo nižšieho priemerného veku (okolo 10,7 roka) ako žltí a čierni (okolo 12 rokov).

sa dožívajú o niečo nižšieho priemerného veku (okolo 10,7 roka) ako (okolo 12 rokov). Hnedí labradori sú takisto náchylnejší na kožné problémy a zápaly uší, pravdepodobne v dôsledku intenzívneho cieleného chovu na zachovanie tmavej farby srsti.

Kvalita života každého psa závisí od kombinácie viacerých faktorov: genetika, výživa, pohyb, výchova a veterinárna starostlivosť.

Aj keď je zaujímavé pozrieť sa na dĺžku dožitia labradorov z pohľadu farby srsti, treba mať neustále na pamäti, že správna starostlivosť, zdravá strava a množstvo lásky dokážu výrazne prispieť k tomu, aby váš chlpatý priateľ žil dlhý a spokojný život. Ak vás labrador očaril, nebojte sa urobiť všetko pre to, aby bol váš domov pre neho ideálnym miestom. Jeho vďačnosť a oddanosť bude na nezaplatenie.