Ako dlho môžete skladovať domáce kompóty? Takúto odpoveď ste nečakali

V modernej domácnosti, kde často vzniká prebytok ovocia, môže byť príprava domácich kompótov nielen skvelou cestou, ako zabrániť plytvaniu, ale zároveň aj spôsobom, ako si dopriať zdravé a chutné občerstvenie. Mnohí by nečakali, že takéto tradičné pochutiny môžu mať takú predĺženú trvanlivosť. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne uskladniť domácich kompótov a prečo by nemali chýbať vo vašej kuchyni ani na špajze.