Ako definitívne skoncovať s brečtanom? Overený trik, ktorý porazí aj „nezničiteľnú“ rastlinu

Brečtan (Hedera helix) je v záhrade často vítaným pomocníkom, ktorý dokáže zakryť škaredý múr, oživiť sivú fasádu a ochotne prekryje aj tie najneúrodnejšie a tienisté plochy. Má však jednu nevýhodu – ak sa včas nezreguluje, dokáže sa rozrásť tak, že postupne pohltí celý dvor, pnie sa na dom či na plot a často dokáže prerásť aj do miest, kde ho absolútne nechceme. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako brečtanu predísť, ako ho udržiavať na uzde a v prípade potreby zlikvidovať, aj keď to vôbec nie je jednoduchá úloha.

Prečo je brečtan dobrý sluha, ale zlý pán

Väčšina ľudí vysádza brečtan najmä kvôli jeho schopnosti rýchlo a husto pokryť nepekné miesta. Či už ide o neestetickú múrnu stenu, rozpadávajúci sa plot alebo prudký svah, vďaka silnému koreňovému systému a odolnosti voči chladu si brečtan poradí aj tam, kde by iné rastliny neprežili. Dokáže spevniť terén, ozelení nehostinné časti pozemku a v jeho hustých porastoch nachádza útočisko hmyz aj malé vtáky, napríklad drozdy či kosy.

Na začiatku rastie brečtan veľmi pomaly, a to môže ľudí ľahko zmiasť. Prvé roky po vysadení vyzerá, akoby sotva žil – vyženie zopár lístkov a ďalej sa nič nedeje. Pravda je taká, že počas tejto fázy všetku energiu investuje do budovania robustných koreňov. Môže to trvať aj niekoľko rokov (často tri až štyri), kým sa „naštartuje“ do plnej sily. Keď potom prudko vyrastie, rýchlo pokryje veľké plochy, šplhá sa po múroch a stromoch a vie dokonca prerastať aj fasádu či strechu.

Ak ho chcete mať pod kontrolou, musíte ho pravidelne, aspoň raz do roka, radikálne zrezať. Len tak dokážete brečtan udržiavať v medziach, kde vám pomáha. Inak vám môže prerásť doslova cez hlavu.

V čom spočíva problém pri likvidácii brečtana

Brečtan má dva typy koreňov: klasické, ktoré siahajú do zeme, a takzvané vzdušné korienky, ktorými sa zachytáva o steny, stromy a dokonca aj o malé trhliny či škáry na fasáde. Tieto vzdušné korienky fungujú ako malé prísavky, ktoré držia veľmi silno a dokážu narobiť škody – preniknú aj do špár a stien, kde môžu postupne narúšať konštrukciu.

Za zmienku stojí aj to, že brečtan má voskovitú ochrannú vrstvu na listoch. Vďaka nej zostáva pomerne odolný voči chemickým postrekom. Akékoľvek bežné herbicídy teda často nezaberajú, alebo sa ich účinok prejaví iba minimálne. Navyše, bobule (plody) brečtana sú jedovaté, preto by sme mali s touto rastlinou manipulovať opatrne – zaobstarajte si pevnú obuv, hrubé rukavice a dlhé rukávy, aby ste predišli podráždeniu pokožky.

Ako začať boj s brečtanom: Od koreňa po strechu

Odstrihnite hlavný koreň

Pri snahe odstrániť brečtan najprv oddeľte hlavnú časť rastliny od koreňového systému. Nájdite najsilnejší „kmeň“ pri zemi a odstrihnite ho alebo odseknite – niekedy budete musieť použiť aj sekeru, ak je kmeň obzvlášť hrubý. Namáčanie hadicou

Malým trikom je pred odstraňovaním brečtan dôkladne postriekať vodou z hadice. Vlhnúce stonky a vzdušné korienky zmäknú, vďaka čomu sa budú jednoduchšie vytrhávať a odlupovať. Nie je to zaručené riešenie, ale môže to prácu výrazne uľahčiť. Strhávanie odhora nadol

Pokiaľ brečtan prerástol múr alebo fasádu, postupujte systematicky. Začnite hore a pomaly sťahujte jednotlivé popínavé výhonky nadol. Vzdušné korienky môžu držať veľmi silno, niekedy až tak, že s nimi pôjde dolu aj časť omietky. Pri hladkom betónovom povrchu to býva o niečo ľahšie, no často zostanú po brečtane na stenách malé zvyšky korienkov, ktoré treba odstrániť manuálne.

Na dočistenie stien môžete využiť oceľovú kefu, ktorá pomôže zbaviť sa drobných korienkov a priľnutých zvyškov. Kopanie koreňov a obnovený rast

Likvidácia koreňov je azda najtvrdšia časť práce – brečtan si totiž vyvinie rozvetvenú sústavu hlbokých koreňov. Po odrezaní stoniek nad zemou teda musíte vykopať všetky podzemné časti, inak sa brečtan rýchlo obnoví. Ak je pôda vysušená a tvrdá, zalejte ju deň alebo dva pred kopaním – uľahčí to prácu s rýľom a krompáčom.

Ako dostať brečtan zo stromov

Keď brečtan prerastie kmeň stromu, môže spôsobiť tieňovanie listov a dokonca dusiť kmeň, najmä pri mladých a tenších stromoch. Postup pri odstraňovaní je však rovnaký:

Odrežte ho pri koreni – zvyšné časti na strome postupne oslabnú. Nechajte vyschnúť – pár mesiacov počkajte, kým brečtan na kmeni uschne. Takto sa ľahšie odstraňuje. Odlúpnite výhonky – vysušené stonky jemne strhnite zo stromu, prípadne použite rukavice a nôž na tie najpevnejšie miesta. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili kôru stromu.

Likvidácia brečtana zo zeme – nikdy nekončiaci príbeh?

Ak chcete brečtan odstrániť z veľkej plochy (napríklad z trávnika či svahu), počítajte s tým, že to bude namáhavejšie ako samotné strhávanie z múrov. Koreňová štruktúra je často tak prepletená, že vyzerá takmer ako hustá sieť. Bez dôkladného vyrýľovania alebo vykopania všetkých koreňov sa môže brečtan rýchlo obnoviť.

Tip na uľahčenie práce

Pomôcť si môžete jednoduchou metódou tzv. „zneprístupnenia svetla“. Prekryte plochu, kde brečtan rastie, nepriehľadným materiálom – napríklad netkanou textíliou alebo čiernou pevnou fóliou (igelitom). Dôkladne ju zaťažte kameňmi alebo zeminou, aby sa pod ňu nedostalo svetlo ani vzduch. Po niekoľkých mesiacoch takto oslabený brečtan pôjde vykopať o niečo ľahšie.

Čo robiť so zvyškami brečtana

Pri brečtane platí, že ak ho vyhodíte na nevhodné miesto, môže tam znovu zakoreniť. Preto by ste ho rozhodne nemali hádzať na kompost alebo kamsi za plot na hromadu odpadu. Najlepšie je rozložiť ho na slnku, ideálne na betónovej ploche, a nechať ho úplne vyschnúť. Pre väčšiu istotu môžete pod neho položiť netkanú textíliu, aby sa znova nezachytil a nezapustil korienky. Keď výhonky dobre preschnú, môžete ich vyhodiť do kontajnera na biologický odpad alebo do zberného dvora.

Brečtan ako liečivka

Aj keď sa nám môže zdať ako pliaga, brečtan je známy aj ako rastlina s liečivými účinkami. Extrakty z brečtana sa používajú napríklad pri respiračných ťažkostiach, pomáhajú pri kašli a uľahčujú vykašliavanie. U nás sú bežné rôzne bylinné prípravky a sirupy, ktoré obsahujú výťažky z tejto rastliny. Napriek tomu treba pamätať, že jej plody sú jedovaté a pri neopatrnej manipulácii môže brečtan podráždiť pokožku.

Zhrnutie na záver

Pravidelná údržba je kľúčová: Ak chcete, aby brečtan zostal iba tam, kde je jeho prítomnosť vítaná (napríklad na nevzhľadnom múre či plote), starajte sa oň aspoň raz do roka. Hlboký spätný rez zabráni nežiaducej expanzii.

Ak chcete, aby brečtan zostal iba tam, kde je jeho prítomnosť vítaná (napríklad na nevzhľadnom múre či plote), starajte sa oň aspoň raz do roka. Hlboký spätný rez zabráni nežiaducej expanzii. Opatrnosť pri práci: Používajte rukavice a chráňte si pokožku. Brečtan má jedovaté plody a môže vyvolať podráždenie.

Používajte rukavice a chráňte si pokožku. Brečtan má jedovaté plody a môže vyvolať podráždenie. Odstraňovanie krok za krokom: Najskôr odstrihnite alebo odseknete hlavné kmene, popínavé výhonky postupne odtrhnite z múrov či zo stromov a nezabudnite vykopať všetky korene.

Najskôr odstrihnite alebo odseknete hlavné kmene, popínavé výhonky postupne odtrhnite z múrov či zo stromov a nezabudnite vykopať všetky korene. Žiadny kompost!: Zvyšky brečtana vedia zakoreniť takmer kdekoľvek. Po jeho vyschnutí ho zlikvidujte v zbernom dvore alebo vo vhodnom kontajneri na biologický odpad.

Brečtan je síce húževnatý a zdanlivo „nezničiteľný“, no s vytrvalosťou a správnymi technikami ho dokážete udržať na uzde alebo úplne odstrániť. Ak k nemu pristúpite dôsledne, odmení sa vám buď ako užitočný a krásny doplnok záhrady, alebo jeho prítomnosť celkom zmizne, ak sa ho potrebujete definitívne zbaviť. Kľúčom je však starostlivosť a trpezlivosť – a keď na brečtan vytiahnete tie správne zbrane, časom sa poddá.