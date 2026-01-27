Ako čo najrýchlejšie odmraziť príjazdovú cestu? Zabudnite na kovové náradie a šetrite soľou

zasnežená príjazdová cesta
zasnežená príjazdová cesta Foto: depositphotos.com

Zima každoročne prináša nie len sneh, ale aj poľadovicu, ktorá patrí k najčastejším príčinám zimných úrazov. Ak máte príjazdovú cestu, chodník či nájazd ku garáži, viete, ako rýchlo sa z nevinnej vrstvy snehu môže stať tvrdý ľad. Jeho odstraňovanie však musí byť efektívne a zároveň bezpečné pre povrch aj okolie.

Prevencia je najúčinnejší spôsob, ako zabrániť vzniku ľadu

Najlepšia stratégia v boji s poľadovicou je zasiahnuť ešte predtým, než ľad vznikne. Ak sa očakáva mráz, mrznúci dážď alebo topenie snehu s následným ochladením, oplatí sa povrch preventívne posypať.

Čo môžete použiť?

1. Chlorid sodný (bežná posypová soľ)

  • účinný približne do –7 až –10 °C
  • cenovo dostupný
  • môže spôsobovať koróziu na kovoch a negatívne ovplyvňovať vegetáciu

2. Chlorid vápenatý

  • funguje už pri veľmi nízkych teplotách, približne do –20 až –25 °C
  • rýchlo priťahuje vlhkosť a urýchľuje topenie ľadu
  • môže dráždiť pokožku a pri nadmernom použití mení pH pôdy

3. Chlorid horečnatý

  • účinný do cca –15 °C
  • je šetrnejší k betónu aj vegetácii než bežná soľ
  • pôsobí pomalšie, ale stabilnejšie

Ako riešiť ľad, ktorý už vznikol?

Keď je príjazdová cesta pokrytá súvislou vrstvou ľadu, najúčinnejší postup je kombinácia rozmrazovacieho posypu a mechanického uvoľnenia.

Správny postup:

  1. Naneste rozmrazovací prostriedok (chlorid vápenatý alebo horečnatý sú najúčinnejšie).
  2. Počkajte, kým ľad zmäkne a oddelí sa od povrchu.
  3. Odstráňte ho pomocou plastovej lopaty – ideálne plastová lopata s kovovou hranou, nie kovová celokovová lopata či sekáč.

Prečo nepoužívať kovové nástroje?

Nie preto, že by boli zakázané, ale preto, že pri nešetrnom používaní môžu poškodiť povrch – najmä zámkovú dlažbu, betón či asfalt. Ostré kovové hrany ľad síce rýchlo rozbijú, ale zároveň môžu odštiepiť kusy povrchu.

Plastové lopaty s kovovým lemom sú bezpečnejšie, pretože nepenetrujú tak agresívne do materiálu.

Najčastejšie chyby pri odstraňovaní ľadu

1. Čakáte príliš dlho

Čím dlhšie ľad zostáva na povrchu, tým pevnejšie sa k nemu prichytí. Odstraňovanie je potom náročnejšie a náchylnejšie na poškodenie povrchu.

2. Používate nadmerné množstvo posypu

Veľa ľudí si myslí, že „čím viac, tým lepšie“, ale opak je pravdou.
Nadbytok soli môže:

  • poškodiť betón
  • preniknúť do pôdy
  • spôsobiť koróziu kovových častí v okolí
  • vytvoriť po opätovnom zamrznutí šmykľavú vrstvu

Vždy sa riaďte odporúčaným dávkovaním.

3. Lievate na ľad horúcu vodu

Toto je jeden z najrozšírenejších, ale najnebezpečnejších mýtov:

  • Horúca voda ľad rozpustí iba dočasne
  • Po ochladení však veľmi rýchlo znovu zamrzne a vytvorí ešte klzkejší povrch
  • Pri opakovaní môže teplotný šok poškodiť betón, ktorý začne praskať

Preto sa horúcej vode pri rozmrazovaní určite vyhnite.

Pravdivé a odborné odporúčanie na záver

Najlepší výsledok dosiahnete kombináciou:

  • prevencie (posyp pred vznikom ľadu
  • správneho výberu chemického rozmrazovača podľa teploty
  • mechanického uvoľnenia ľadu plastovým náradím
  • dôsledného vyhýbania sa horúcej vode a prebytočnej soli

Takto ochránite nielen svoju príjazdovú cestu, ale aj svoje zdravie a životné prostredie.

